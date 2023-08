Ya sea por la inseguridad, por las deficiencias en el servicio de salud o por la “falta de transparencia”, a la gestión de David Angueira en el municipio de Punta Indio no le faltan críticos.

Es por eso que Gerardo Landa, candidato a intendente por Juntos por el Cambio (JxC), espera poder reemplazar al peronismo en el poder. “Hay un evidente descontento y un pedido de cambio”, expresó Landa, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM.

MIRÁ TAMBIÉN Continúan las actividades para celebrar el Mes de las Niñeces en Morón

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230825 Gerardo Landa

–¿Qué balance puede hacer de los resultados que arrojaron las urnas, teniendo en cuenta que ha sido una muy buena elección la que realizó JxC, en particular la boleta que usted encabeza?

Bueno, la verdad es que el balance fue positivo. Nosotros hicimos una muy buena elección local. Nuestra lista se impuso en la primaria y JxC en su conjunto se impuso en esta compulsa general. La verdad es que muy positivo, anduvimos muy bien. Una vez más tenemos la compañía del vecino para liderar este espacio ante las próximas elecciones. Lo mismo nos pasó en el ’21, y en mi persona en particular, en aquel momento como candidato a primer concejal, hoy como candidato a intendente. Así que la verdad que contento, satisfecho y con una inmensa responsabilidad para encarar lo que viene y representar lo que la comunidad de Punta Indio está expresando.

–¿Qué expresó el voto de la comunidad en las pasadas elecciones? ¿Considera que fue un voto castigo a la actual gestión de gobierno local?

Entiendo que sí. El gobierno local tuvo algo más del 30%, después de haber ganado con creo que un 53% hace cuatro años. Así que creo que hay un evidente descontento y un pedido de cambio de la ciudadanía hacia la gestión, y una demanda hacia el resto de las fuerzas, donde la mayoría se inclina por la nuestra para expresar esa necesidad de cambio.

Creo que es evidente que la gestión tiene que hacer un cambio, pero bueno, está en ellos hacerlo o no y escuchar el mensaje de las urnas.

–¿Cuáles serán los principales ejes que abordará una futura gestión de gobierno encabezada por usted? ¿Cuáles son las propuestas fundamentales, Gerardo?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Mirá, nosotros tenemos tres ejes principales sobre lo que nos basamos en la campaña y lo que sería nuestra gestión, que son:

Cercanía, estar siempre cerca del vecino y cada una de las dificultades y los problemas que el vecino tenga y sus necesidades.

Planificación, abordar una gestión planificada proyectando los inconvenientes, las necesidades y las soluciones que el distrito necesita en todas las áreas. No en una área o dos: en todas. En la administración, en la obra pública, en la salud, en el desarrollo social, en ambiente. Planificar la gestión y afrontar los problemas con una idea general de solución y no llevárselos por delante e intentar resolverlos cuando los problemas vienen a la Municipalidad o a los despachos.

Y eso va asociado a la transparencia, que el vecino conozca todos y cada uno de los movimientos de la Municipalidad y de sus funcionarios; todas y cada una de las acciones que haga, en qué y cómo y por qué se gasta cada peso, cada centavo que ingresa al municipio, que es de los vecinos, y cómo se administra y cómo se ejecuta cada gasto aportado por cada vecino.

Así que son tres ejes. Creemos que es la forma de ordenar la Municipalidad. La Municipalidad en nuestro municipio está absolutamente desorganizada. Hay una gestión que improvisa en forma permanente ante cada problema. Los problemas se llevan por delante a la administración. De esa manera la administración lo que hace es intentar paliarlos. Creemos que es imprescindible planificar y poner en claro cada una de las acciones que va tomando la Municipalidad, que necesariamente, en forma imprescindible, necesitan la compañía del vecino. Si tenemos que mejorar la recaudación, el vecino tiene que entender que todos tenemos que pagar para pagar menos, y tienen que ser tasas que retribuyan al vecino, que vuelvan al vecino, que sean justas, que no sean burocráticas, que no le perjudiquen la vida al vecino para tenerlas que pagar, pero que tenemos que pagar todos.

David Angueira.

No podemos tener una recaudación de un 30-40%. No podemos de cada 100 pesos recaudar 30 o 40. Algo está mal. O hay gente que no la puede pagar, o hay alguien que no la está queriendo pagar. Y eso tiene que clarificarse.

Lo mismo en el funcionamiento del municipio. Tenemos una cantidad de empleados municipales muy por arriba de la media de la provincia de Buenos Aires, de los distritos vecinos, y no se refleja ni en los salarios de los empleados ni en los servicios que necesitan los vecinos. Entonces, ahí tenemos que capacitar al personal, mejorar sus ingresos y, por supuesto, hacer eficiente el funcionamiento de la Municipalidad con los empleados que tenemos adentro, con todos los actores, sin ingresar más. Tenemos que capacitar a los que están para que brinden mejor servicio y a la vez puedan tener ingresos mejores. No puede ser un fondo de desempleo la Municipalidad. Ayudar al emprendedor: todo el que quiera emprender, todo el que se quiera capacitar, todo el que quiera invertir, tanto sea del distrito de Punta de Indio o venga de otro distrito, hay que ir a buscar inversores, porque necesitamos mejorar la calidad económica del distrito. El funcionamiento económico del distrito tiene que mejorar para que mejore la calidad de vida.

Estamos en un contexto nacional muy complicado. El populismo da la impresión de que estalla de una buena vez, disculpame la expresión, pero para que no vuelva nunca más y vayamos a la razonabilidad y al orden y a la república. No podemos seguir en este. Hoy vemos que en las redes y en la televisión portadas de diarios de treinta años atrás, y dicen exactamente lo mismo que nos pasa hoy, porque insistimos en este populismo de gastar lo que no tenemos y creer que el asistencialismo barato, que ha hecho que una buena parte de la población dependa de los funcionarios públicos, es la solución, cuando no es así.