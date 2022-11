Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221107 Marcelo Santillán

–Intendente, estuvo presente en Mar del Plata, en el Congreso Provincial del PJ. Se dieron definiciones importantes, con un discurso encendido de Máximo Kirchner. ¿Qué balance puede hacer de este encuentro?

El Congreso se desarrolló con total normalidad. Esto es muy bueno para la estructura institucional del Partido Justicialista, porque estamos siempre cumpliendo con las formalidades que exige la Justicia en cuanto a mantener la documentación del partido en orden, cosa que hace mucho que no ocurría. Se eligió a las autoridades del Congreso por cuatro años, se eligieron los congresales nacionales por la provincia de Buenos Aires y se hizo una modificación a nuestra carta orgánica, que sigue siendo pionera en el reconocimiento de la igualdad de género y diversidad. Estos fueron los temas básicos que trató el Congreso.

Posteriormente, después del cierre del Congreso, se realizó un acto político, donde habló el compañero Máximo. Yo no estuve en ese momento porque tenía compromisos y me vine enseguida al distrito.

–En base a lo que se estuvo tratando en el Congreso y también al discurso de Cristina Fernández en Pilar, ¿considera que se comienza a rediseñar el Frente de Todos con ella como candidata para 2023?

En el Congreso surgió el canto de los compañeros que decían “Cristina presidente”, lo mismo que ocurrió en la UOM. Lo que no podemos dejar de reconocer es que, cada vez que habla Cristina, produce una centralidad en el discurso, no sólo para el Frente de Todos sino para la vida política de la Argentina. Creo que es una de las principales, si no la principal dirigente que existe hoy en la Argentina. Y me parece que esto al FdT le da un paraguas de alineamiento. Y bueno, como todo discurso, uno puede analizar la parte que sirve o la parte que es más de temas personales. Yo creo que el discurso de Cristina dejó muchos puntos importantes, tanto de la política a nivel internacional como de la política local. Como cuando les dice a los gremios (y estaba en un gremio como la UOM) que no sólo deben discutir la pauta salarial, sino que deben intervenir activamente en la política, para conseguir los recursos, porque si no, es muy difícil discutir paritarias si no vamos en conjunto contra la distribución de la riqueza.

Lo que pasa es que me parece también que estamos pasando un momento en el que el discurso se centraliza en lo que es el AMBA y parece que no existiera otra Argentina que no sea el AMBA. Y también estamos en este problema en el FdT. Tenemos un discurso para el AMBA, que no tiene nada que ver con lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién no va a estar de acuerdo, dentro de nuestro sector, con que la distribución de la riqueza sea 50/50? A nivel macro, hoy, es 60/40. Ahora, si miramos a nuestro distrito, Gonzales Chaves, salvo el sector agropecuario extranjerizante, la mayoría de las relaciones laborales de nuestra zona son fifty-fifty o quizás con algún porcentaje mayor para el empleado. Lógicamente, la macro la deciden los cinco o seis factores económicos grandes, y se habla de eso, pero hay una economía donde no ocurre eso. Esto es como el dólar blue: es pequeñísimo en la masa de dinero que mueve, pero en la conciencia popular está el dólar blue y no el dólar oficial. Me parece que tenemos que salir un poco de esto.

También veo lo que ocurre, vía Twitter, con el discurso de Máximo y la respuesta de Alberto. Me parece que son temas secundarios, que lógicamente venden más que hablar del proyecto macro que tiene el Frente de Todos y que queremos llevar adelante.

–¿Se imagina una gran interna entre Alberto, que ha manifestado públicamente que apuesta a la reelección, y Cristina Fernández?

A mí me parece que tenemos que empezar a honrar de política con sinceridad. Si yo, en mi caso, como intendente de Gonzales Chaves, dijera hoy que no voy por la reelección, directamente me tengo que ir. ¿Quién obedecería una orden mía si yo dijera que ya no voy a ser el intendente en diciembre de 2023? Alberto Fernández o cualquier presidente que esté en ejercicio de su mandato nunca podría decir que no va a ir por la reelección. Esto lo tiene que sostener sí o sí.

Respecto de Cristina, hay un clamor popular, que no digo que sea “la” gente: es un sector que quiere que Cristina sea nuestra representante. No hay duda de que si uno mira los doce años de Néstor y Cristina la sociedad estuvo bien, era una sociedad que, como dice ella, tenía alegría. Bueno, después del desastre de Macri nosotros no hemos podido corregir la situación, que fue el desastre de Macri, guerra y pandemia. No son temas menores. Había que resolver muchos puntos en la economía: fundamentalmente el tema del crecimiento económico, de la generación de empleo, de que la capacidad instalada de la industria empezara a llegar al 100% y fuera creciendo. Creo que estos puntos se lograron, que hubo un gobierno muy presente. Lo que el gobierno de Alberto no ha podido resolver es el tema inflacionario. Bueno, pero tenemos que mirar que había muchos puntos a resolver y se resolvieron. Nos queda el tema inflacionario, que no es un tema menor, que afecta al bolsillo de la gente, pero tenemos muchos temas resueltos: no es lo mismo que en 2019, cuando entregó el gobierno Mauricio Macri y había que resolver muchísimos más problemas, fundamentalmente que las industrias cerraban y cerraban y había desocupación.