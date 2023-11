Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231124 Carlos Bevilacqua

–¿Cómo analiza el escenario político que se abre tras la abrumadora victoria de Javier Milei el pasado domingo de elecciones?

Ante todo, me parece que es una expectativa que todos los argentinos tenemos, independientemente de cómo se haya votado, y la obligación también como argentinos, y en mi caso como intendente, de acompañar al presidente. Si le va bien al presidente, nos va bien a todos.

–¿Por qué considera que ganó con esta amplia diferencia, de prácticamente 12 puntos de distancia?

Yo creo que por ahí es un cuestionamiento a la figura de (Sergio) Massa. Puede ser un cansancio hacia determinados dirigentes que lo han acompañado a Sergio y la metodología de trabajo político. Me parece que pasa por ahí. Y lógicamente la coyuntura, que no ha sido favorable, y la gente buscó algo nuevo, una expectativa nueva.

–¿Hay incertidumbre hoy en día en los municipios, mientras esperan alguna señal clara del presupuesto 2024 por parte de Axel Kicillof?

Para nosotros, y me parece que para la Provincia también, es la preocupación de cómo se va a desarrollar el gobierno nacional en cuanto a las ayudas, en el caso de los ATN, que muchas veces las provincias los necesitan para acompañar algunos desequilibrios de la cuestión económica financiera nacional que impacta en los municipios y necesitan esa ayuda. Y bueno, hay preocupación en los intendentes y en los gobernadores, lógicamente.

Pero yo digo que hay que darle el tiempo suficiente y ver cómo se desarrolla el gobierno nacional. No hay que ser prejuiciosos y hay que esperar que el gobierno, en este caso de Javier Milei, comience a caminar. Y después, lógicamente, todos tratar de colaborar dándole las herramientas que necesita el nuevo presidente.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–En una de las primeras entrevistas que brindó Javier Milei tras ser electo, manifestó que la obra pública va a ser cero: “es el fin de la obra pública”, dijo. ¿Ustedes se muestran preocupados por lo que resta realizar, pero también por lo que ya está proyectado en sus municipios?

Obviamente, sí. Para nosotros, por lo menos en el caso en Villarino, hubo ocho años en que el Estado nacional y provincial siempre ha acompañado de una u otra manera, y hemos articulado para poder ir avanzando en obras tan necesarias. El interior de la provincia de Buenos Aires no tiene los recursos para poder encarar obras de envergadura sin el acompañamiento de un Estado que esté presente. Así que esa es una de las preocupaciones: ver cómo se va a desarrollar o cómo se va a aplicar, en el caso de recursos que tengan que ver con cuestiones que hay que encarar para mejorar la calidad de vida de la gente.

–¿Nota, Carlos, que a partir de estos resultados que se han dado el domingo hay un hartazgo, cierto desgaste de los partidos tradicionales, teniendo en cuenta que Milei es una persona que viene por fuera de la política y creó un partido nuevo?

–Me parece que hay múltiples factores, entre ellos eso que vos decís. La gente no se siente representada por los partidos y estructuras tradicionales en las necesidades reales que tiene. Por ahí se habla de otras cuestiones que son superestructurales, pero que no tienen impacto en la gente. Y bueno, la gente busca otro espacio, algo nuevo. Lo que no quiere decir que puede ser mejor, pero hay una expectativa de algo nuevo, una expectativa de que puede cambiar las cosas. Ahora se verá, con estos cuatro años.

Y particularmente vuelvo a insistir en que no somos prejuiciosos y en que, independientemente de lo que cada uno podamos pensar, sí tenemos que darle la oportunidad al nuevo gobierno. Y en todo caso, como argentino, no como un color partidario en particular, acompañar y tratar de que le vaya bien, porque vuelvo a

insistir: si le va bien al presidente, nos va bien a todos.