Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230607 Gustavo Perie

–En este momento económico tan delicado que vive la provincia de Buenos Aires, que por supuesto que se extiende a todo el país, ¿cómo avanza la gestión municipal?

La verdad que sí. Una situación complicada, complicada para todos, no solamente para los vecinos, sino también para el Estado municipal, porque las cuentas se van resintiendo, a medida que se va generando la inflación mes tras mes. Pero bueno, nosotros teníamos planificadas una serie de obras que algunas las fuimos terminando, por ejemplo, el acceso por Avenida Savio a Ramallo desde el Camino de la Costa, que es el acceso principal que tiene la ciudad. Es una obra que llevó varios días, pero ya está terminada y concluida, como así también un polo educativo, que estamos terminando la primera etapa, y el Instituto Superior 236, con sus aulas taller, que también van avanzando de acuerdo a lo que teníamos planificado.

MIRÁ TAMBIÉN Otorgan reconocimiento al Municipio de Morón por la labor en materia de garantía y ampliación de derechos de mujeres y diversidades

Lo más importante de esto es la ayuda y la asistencia que estamos llevando a los barrios. Hay muchos vecinos que no pueden pagar más la prepaga, entonces se hacen atender en el hospital. Eso vimos que se incrementó. Ramallo tiene un único efector de salud, que es el hospital municipal. Así que también creo que en estos momentos tan duros y críticos la asistencia del Estado en este sentido es muy, muy importante.

–Y pensando a futuro, usted ya ha manifestado sus intenciones de presentarse nuevamente para la jefatura comunal. ¿Cuáles serán entonces, en este contexto que usted describe, los principales desafíos?

MIRÁ TAMBIÉN Gray firmó un convenio para la implementación de la aplicación Alerta 911

En lo nacional y provincial, pero sobre todo lo nacional, esperemos que el próximo gobierno pueda lograr estabilizar esta inflación que nos termina comiendo el bolsillo a todos y no nos permite planificar y programar hacia futuro. Y en lo local nosotros vamos a trabajar con un proyecto de gobierno, ya después de nuestros primeros cuatro años, en que pudimos estabilizar y sobre todo ordenar nuestras cuentas, que va a estar atravesado por la educación. Yo soy un convencido de que la única manera de salir adelante es prepararnos para después, sí, generar fuentes de trabajo y que nuestros vecinos puedan trabajar. Pero si no estamos preparados, si no estamos con la capacitación o con el conocimiento necesario, es muy difícil. Es lo que nos está pasando hoy: tenemos la posibilidad de generar fuentes de trabajo, pero no así de tener las personas preparadas para eso.

Y obviamente con un plan de infraestructura y obra pública, que es lo que nos está faltando. Creo que es un compromiso que todavía necesita Ramallo, y nosotros estamos trabajando en eso, para brindar, sobre todo, servicios básicos, más allá de que no nos faltan, no nos falta mucho porque se ha trabajado en años anteriores también en eso. Pero, bueno, la ciudad ha crecido y necesitamos estar a la altura.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Creo que también hay que marcar que hay puntos altos que tenemos: la cultura, la educación, la seguridad en Ramallo. La verdad que comparándonos con el contexto provincial estamos, gracias a Dios, muy bien. Pero bueno, esperemos que esto cambie y que podamos seguir adelante.

–Intendente, como uno de los referentes del PRO, me gustaría consultarle qué análisis o qué balance hace de la interna de Juntos por el Cambio (JxC), que se ha avivado en las últimas horas en el contexto de lo que es la Mesa Nacional, con la posibilidad de ampliación del espacio con Juan Schiaretti, por ejemplo, o José Luis Espert. ¿Qué piensa usted? ¿Es necesario abrir aun más el espacio?

Hay una interna que se ha generado ya desde hace un tiempo dentro de nuestro espacio, de nuestro color político. Hoy lo que necesita el vecino es que nosotros le resolvamos el día a día. Me parece que a veces se dilatan mucho estas discusiones. En este caso, la incorporación de un nuevo espacio, ¿no? Muchas veces creo que tienden más a ver cómo beneficia o perjudica a alguno de los competidores que hay hoy a nivel nacional, y que en realidad lo que tenemos que ir buscando es llegar a acuerdos, ¿no?

Hoy en la Argentina hay marcadas claramente dos líneas de trabajo. Yo soy un convencido de que todos somos argentinos y todos necesitamos resolver nuestros problemas. Y en ese sentido, el buscar acuerdos y el buscar espacios que se quieran sumar bajo una bandera, bajo un proyecto de cambio es saludable. Pero bueno, nosotros los intendentes, en el territorio, en el día a día, creo que estamos abocados mucho más a lo que deberíamos hacer todos, que es estar preocupados y trabajando por el bienestar de nuestros vecinos.

–¿Y qué opina, intendente, del rol de Mauricio Macri en la interna? Porque en las últimas horas, en Córdoba, dijo que Larreta “pone en crisis el sistema de la coalición”. Está jugando fuerte el ex presidente.

Sí, hay muchas charlas o discusiones internas de las cuales uno no participa y tampoco puede tomar una postura de acuerdo a lo que realmente puede llegar a pasar. Yo creo que acá hay una necesidad urgente de todos. Desde que tengo uso de razón creo que estamos inmersos en una de las crisis más grandes en que ha caído nuestro país. Y me parece que, más allá de lo que diga un dirigente u otro, de de una postura u otra, son situaciones que se deben resolver puertas adentro.