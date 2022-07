Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Guillermo Britos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Guillermo Britos

Me gustaría conocer su consideración con respecto a uno de los temas de los últimos días que son los planes sociales. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso el tema en debate. ¿Qué consideración le merece esta asistencia social que brinda el estado?

En Chivilcoy se ha dado una particularidad con respecto a los planes sociales. Nosotros tenemos acá planes que maneja el municipio, a través de cooperativas que vienen desde hace mucho tiempo, desde Argentina Trabaja, desde la gestión anterior del Frente para la Victoria, que después se transformaron no me acuerdo con qué nombre en la gestión de Mauricio Macri y ahora son Potenciar Trabajo, pero que la unidad ejecutora es el municipio.

MIRÁ TAMBIÉN El intendente Posse supervisó el avance de obras en el parque público del Puerto de San Isidro

Después tenemos planes con unidades ejecutoras en la CCC (Corriente Clasista Combativa), en Barrios de Pie y en Movimiento Evita. Todos esos que te menciono trabajan en conjunto con el municipio. Todos tienen una contraprestación y todos ayudan en el hospital, ayudan en el cementerio, en las calles de la ciudad, en las plazas, en los espacios públicos.

"El trabajo que hacemos con los planes sociales en Chivilcoy es transparente"

Todos trabajan por lo que reciben. Verdaderamente el trabajo en conjunto es importante. Y después hay otra unidad ejecutora que es de la Provincia y creo que acá los planes los maneja La Cámpora, pero en ese caso nosotros no participamos. Directamente no tiene intervención el municipio en lo que hace.

MIRÁ TAMBIÉN San Fernando: Andreotti recorrió obras realizadas en Alvear

Pero el trabajo que hacemos con respecto a los planes sociales acá en Chivilcoy es transparente, es claro, y hasta ahora yo no he recibido ninguna queja ni denuncia de ninguno de los cooperativistas o de los beneficiarios del Potenciar Trabajo que digan que han tenido algún inconveniente con su agrupación.

Además, ahora hay algunos que se pasan de agrupación porque se les permite. Algunos que estaban en el Movimiento Evita pasaron a la CCC. Algunos que estaban en la CCC pasaron a Barrios de Pie. Y eso está permitido por el propio sistema.

¿Vería con buenos ojos esta posibilidad que se estuvo hablando durante los últimos días de que se puedan municipalizar los planes sociales?

Mirá, acá no haría falta, mientras se siga trabajando en conjunto como estamos trabajando. Quién es la unidad ejecutora a mí me interesa poco. A mí lo que me interesa es que la gente trabaje. La gente del Movimiento Evita, por ejemplo, tiene huertas agroecológicas. El producto de esas huertas lo venden ellos. O sea que además de lo que cobran por el plan ya están ingresando en un mercado de trabajo donde reciben un monto mayor.

La gente de la CCC hace caños para el cruce de calles. Ese producto de la venta de caños también les va a ellos. Claramente es lo que debería pasar con los planes. Ir avanzando y no solamente quedarse en el Potenciar Trabajo, sino también a través de distintas profesiones o de distintos trabajos poder ir sumando dinero, porque nadie puede vivir con lo que se cobra de un plan.

¿Cómo avanza la gestión municipal? En las últimas semanas se reunió con el ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, para mejorar la conectividad en Chivilcoy. ¿Qué conclusión ha dejado este encuentro?

Chivilcoy está hoy con muchas obras. Tenemos cerca de 400 millones de pesos de obras que nos han sido otorgadas por Nación y Provincia. Justamente ayer estuve en el Ministerio de Obras Públicas de Nación, de Gabriel Katopodis, con un nuevo proyecto de 100 millones de pesos para luminarias LED. Estamos avanzando con obras de asfalto, con obras de cloacas. Se está haciendo el segundo colector cloacal a través de la provincia de Buenos Aires, una obra de 300 millones de pesos. Hoy estamos bien con respecto a obras.

Lo que hablé con D’Onofrio fue fundamentalmente lo de la empresa de colectivos local, EMTUPSE, que tiene una particularidad, es la única empresa sociedad del estado que hay en la Provincia. La empresa es netamente municipal. Entre la tasa municipal que pagan los vecinos, el subsidio que viene de Nación y de Provincia, y lo que aporta el municipio, la empresa funciona correctamente.

"Hoy la gente necesita que todo a lo que nos hemos comprometido, lo llevemos a cabo"

Tenemos colectivos a todas las localidades, colectivos internos; hay 17 colectivos que circulan por toda la ciudad y por todo el partido con una empresa municipal.

Hablé de mejorarla, de seguir cambiando las unidades. Estamos de a poco dotando de unidades 0KM y cambiando las que se compraron cuando la empresa se formó, en el 2011. Ya tienen 11 años los colectivos, así que hay que ir renovándolos; ya hemos renovado seis, aspiramos a renovar el resto en el próximo tiempo.

Estamos de pie, estamos trabajando, con muchas ganas de finalizar el mandato. Hoy la gente necesita que todo a lo que nos hemos comprometido, lo llevemos a cabo. Estamos en ese camino, con todos los inconvenientes que genera la inflación, que genera no tener una previsión de cuánto va a valer el asfalto dentro de seis meses, pero de todas maneras seguimos intentando generar todos los proyectos que necesitan los vecinos.

¿Cuáles son los principales desafíos de la gestión pensando ya en el 2023?

Seguir cumpliendo con todos los compromisos. Tenemos muchas obras en ejecución que queremos terminarlas. Hicimos un recambio de 8 mil luminarias LED en Chivilcoy. Todas las localidades rurales, que son diez, son 100% LED. Vamos a avanzar con cámaras de seguridad, con mayor presencia policial. Estamos comprando patrulleros 0KM con el ministro Sergio Berni y reparando los que están usados para que los vecinos tengan una mejor seguridad.

Seguir trabajando. Hoy es momento de trabajar. Veo muchos dirigentes preocupados por las candidaturas del 2023, y yo creo que a los vecinos hoy la única lista que les preocupa es la lista de precios o la lista de lo que necesitan del supermercado. No están pensando en las listas nuestras para el 2023. Así que ojalá que los políticos trabajemos en serio en lo que necesita el vecino y no en nuestras necesidades personales o en nuestros egos o en lo que queremos ser dentro de un año y medio.

Los vecinos tienen que llegar a fin de mes hoy. Tienen que comer hoy. Y tienen que tener las obras hoy