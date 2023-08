Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230814 Guillermo Britos

–¿Qué balance puede hacer de los resultados a nivel local de la jornada de este domingo?

Bueno, para nosotros es una alegría que la gente nos siga apoyando, nos siga reconociendo, a pesar de la atomización de votos que ocurre en Chivilcoy, porque tenemos un espacio vecinalista, que es el nuestro; otro espacio que fue con boleta corta, que es el de Ariel Franetovich, que es un intendente reconocido acá, del Frente para la Victoria; La Cámpora por otro lado; Juntos, que tenía dos listas, más lo que pasó con Milei, que por supuesto eso hizo que a pesar de que el candidato de Milei, que no era conocido y no tenía expectativas, también saque once puntos. Por eso hubo una atomización del voto que hasta hoy, si las elecciones cerraran hoy, somos cinco espacios los que ingresaríamos concejales al Concejo Deliberante. Imaginate que eso no ocurre en ningún lugar del país. Por lo tanto, ganar en ese contexto con una boleta vecinalista es un gran logro para nosotros, es una alegría.

También eso impide que saques un gran porcentaje de votos, ¿no? Porque al haber cinco espacios... Nosotros ganamos con 27 puntos, o sea que ganamos con un porcentaje bajo de votos, pero, sí, felices de estar posicionados primeros para la general. Y ahora empieza una nueva elección, porque, de las dos listas que compitieron de Juntos, hay que ver qué hacen sus votantes. Hay cuatro listas que no lograron pasar el 1,5 y que quedan afuera. Y muchas veces los vecinos se definen entre las dos listas que salen primero y segundo, ¿no? Así que veremos si eso ocurre acá y si la elección se polariza hacia octubre o no. Pero el balance es positivo. Siempre ganar es mejor que perder, por supuesto, ¿no? Eso está claro. Así que estamos contentos y también tratando de analizar un poco todo lo que ha pasado a nivel nacional y provincial, que fue todo bastante atípico.

–¿Qué análisis hace del triunfo de Javier Milei a nivel nacional? ¿Era esperado?

No, el triunfo no. Sí era esperada una buena elección. Mucha gente decía permanentemente en las reuniones que nosotros hacemos, en las visitas, “Bueno, yo te voto, pero te voto con Milei”, “Mi familia te vota, pero te vota con Milei”. A nuestro local iban a buscar diez boletas vecinalistas cortitas y decían: “Nosotros las ponemos con Milei”. Y de hecho ocurrió: acá Milei salió primero a nivel presidente, y nosotros salimos primeros a nivel intendente, y había otra boleta vecinalista también, que es la de Ariel Franetovich, que mucha gente votó con Milei, así que él tuvo un corte a su favor muy importante. O sea que evidentemente el fenómeno estaba.

Por ahí nadie lo vio tanto. Y yo tampoco, claramente. Vos sabés que a mí me ofrecieron ser candidato a gobernador y no acepté. Yo tampoco vi al nivel que iba a llegar. Pero bueno, es una PASO; ahora están los tres espacios muy cerca, por lo último que vi. La verdad que estuve hasta muy tarde, yo estuve hasta las cuatro de la mañana, pero lo último que vi es que estaban 30–28–28, algo así. Pero sí, el triunfo de Milei, aun con esa poca diferencia, es destacable. Está claro que no es lo mismo tener una estructura como la que tiene el Frente de Todos (FdT) o como la que tiene Juntos, que vienen incluso los dos de ser los últimos gobiernos, e incluso Juntos gobernando en varias provincias, que la estructura que tiene Milei. Yo creo que es destacable su elección, pero el vecino vota y hay que respetar lo que votó el vecino. Por supuesto, yo no esperaba este porcentaje. Sí esperaba una buena elección. Yo pensé que iba a andar por los veinticinco puntos.

Ahora, de cara a octubre empieza una elección nueva, donde hay que ver qué pasa con la economía fundamentalmente, hay que ver qué pasa con la seguridad. Yo creo que estos últimos episodios de inseguridad que hubo, que tuvieron mucha repercusión en este último tiempo, han hecho seguramente cambiar el voto a mucha gente, y siempre cuando trascienden hechos importantísimos cercanos a las elecciones, que es cuando mucha gente define el voto, pasa eso, ¿no? Veremos qué pasa de cara a octubre.

Hay tres espacios que están peleando por entrar al ballotage. Nosotros a nivel local pelearemos para ganar, o sea, para que mucha gente que no nos votó nos vote en octubre. Y si se polariza con La Cámpora, creo que eso va a ser un beneficio para nosotros.