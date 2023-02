Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230215 Guillermo Britos

–¿Cómo comenzó, en materia de gestión, este 2023 para el municipio?

Empezó complicado, porque cuando recibimos el CUD nos llevamos la sorpresa, nuevamente, de que hemos tenido un descenso muy importante en la coparticipación, lo que a nuestro entender de ninguna manera merece Chivilcoy, porque somos el municipio más grande de la región, recibimos habitantes de toda la zona en temas de salud, nuestro centro universitario tiene alumnos de toda la región, pagamos carreras en siete universidades nacionales no solamente para chivilcoyanos sino para vecinos de toda la región. Y hay municipios mucho más chicos que Chivilcoy de la región que han tenido un incremento importante en la coparticipación. En Chivilcoy, como nos ha ocurrido a todos los intendentes vecinalistas, hemos tenido un descenso muy importante. Estamos hablando con el gobernador, en conjunto con todos los intendentes vecinalistas, pero hasta ahora a los únicos intendentes que no se nos ha compensado esa merma en la coparticipación es a los vecinalistas. A todos los demás, a los radicales, a los de Juntos por el Cambio (JxC), a los del PRO, ya se les compensó; por supuesto, a los del Frente de Todos (FdT) también. Y solamente falta compensar a los cuatro vecinalistas, que hasta ahora no hemos obtenido respuesta.

Nos reunimos con el gobernador, se pautó una segunda reunión para la semana pasada, que no se concretó, y esta semana todavía tampoco hemos sido convocados. Mañana viene el gobernador a Chivilcoy a distintas actividades, así que seguramente hablaré con él, pero la verdad que hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta.

–Usted ha cuestionado los datos del Censo sobre el número de habitantes de Chivilcoy, algo que también incide en la coparticipación, intendente.

No es que he cuestionado. Yo he demostrado de manera clara y precisa y concreta, con datos de la realidad, que indican que al Censo en Chivilcoy le faltan como mínimo, probado, 15.000 habitantes. Y te digo por qué: el Censo en Chivilcoy dio 70.700 habitantes. Chivilcoy tiene 67.000 personas habilitadas para votar, que van de los 16 años a los 100 o lo que tengan. Después tiene 15.400 alumnos en el sistema educativo de entre tres y quince años. Y además tiene, por supuesto, una cantidad importante de habitantes de cero a tres años, que no están en el sistema educativo. Y también tiene cerca de 3500 extranjeros que no están en el padrón electoral. O sea que, si vos hacés esa cuenta, claramente lo que estoy diciendo no es una manifestación al aire, por si pega, de Guillermo Britos: es una realidad, son números concretos, precisos. Si sumamos 15.000 alumnos a 3000 extranjeros, y supongamos que haya 2000 habitantes entre cero y tres años, estamos hablando de 20.000 personas, que sumadas a los 67.000 que figuran en el padrón, tenés 87.000 habitantes. Y el Censo dice que tiene 70.700. O sea que claramente tenemos un perjuicio de cerca de 20.000 habitantes, que como bien dijiste vos en tu pregunta, inciden directamente en la coparticipación y en todo lo demás: en el Fondo de Seguridad, en el fondo de obras, en todos los temas en que se toma la cantidad de habitantes.

–Me gustaría que me cuente cuáles serán los ejes de la gestión durante este año 2023, un año marcado sin dudas por las elecciones. ¿Cuáles serán los desafíos principales?

Nosotros siempre seguimos trabajando. Algún día los políticos vamos a tener que entender que a los vecinos les interesan las elecciones cuando empieza la campaña electoral y en la mayoría de los casos, cuando ya está muy avanzada la campaña electoral; que el resto del tiempo hay que dedicarse a trabajar. Yo vengo de mostrar una obra en un barrio donde vamos a hacer 14 cuadras de hormigón con la Dirección de Pavimento municipal, con maquinarias, herramientas y personal municipal. Ya hicimos cinco y seguimos trabajando. Estamos haciendo un plan de cordón cuneta de 34 cuadras, también con la Dirección de Pavimento municipal. Estamos avanzando con el ministerio de (Gabriel) Katopodis en distintas obras muy importantes para nuestra ciudad, que son la construcción de un centro de primera infancia, la puesta en valor de la plaza principal de Chivilcoy, que tiene cuatro manzanas, o sea, es una de las plazas más grandes de la provincia, estamos avanzando con lo que es el asfalto en la localidad de Moquehuá, que es la localidad más grande de nuestro partido, estamos en este momento con un programa de nueve cuadras, de las cuales cuatro están ejecutadas y el resto se está ejecutando, en los próximos días vamos a abrir un hogar para adultos mayores en una clínica fundida, que la compró el municipio por subasta judicial, en mi gestión, en el año 2018, la pusimos en valor en 2019 y todo este tiempo nos llevó el tramiterío en el Ministerio de Salud de la Provincia, habilitarla y demás, y estamos ahora ya a días de abrirla, un patrimonio que se recupera para todos los chivilcoyanos, que era una clínica privada, estamos avanzando en obras en el Parque Industrial de Moquehuá, que es un parque industrial que donó una familia, seis hectáreas para que hagamos un parque industrial, y ya hicimos el asfalto de ingreso, hicimos la separación de los terrenos, ahora estamos avanzando con la obra de electricidad para que los terrenos tengan electricidad y puedan empezar a construir las empresas que han comprado un terreno. Estamos en obras en distintos temas, comprando maquinarias, herramientas, camiones, colectivos para la empresa municipal de transporte, con recursos propios. No nos vamos a detener porque la Provincia nos pague menos coparticipación. Ahora, lo que sí exigimos es que Chivilcoy tenga lo que merece. No por mi gestión, porque mi gestión puede terminar este año y para el próximo Censo faltan siete. O sea, no es que me va a perjudicar a mí esto. Está perjudicando a todos los chivilcoyanos por diez años.

–En los últimos días usted ha anunciado una noticia muy importante para los trabajadores municipales, que es el bono de $ 95.000.

Sí. Por ahí no se tiene real dimensión. Para el empleado ingresante, que el básico es de $ 45.000, son dos meses de sueldo que estamos pagando de bono. Le estamos pagando dos sueldos más de lo que le correspondería, digamos. Para el que cobra 150, 160 mil pesos, que afortunadamente hay muchos empleados que están en ese rango, por ahí no es tan importante, pero para el ingresante, para el que menos gana, este bono es una ayuda extraordinaria. Cobrar 9000 pesos y 11.000 a partir del tercer mes, entre el 10 y el 15, realmente es una ayuda importante. Claramente el empleado municipal, en Chivilcoy y en toda la provincia, tiene un salario menor que el que tendría que tener, esto está claro, como ocurre en muchísimas actividades. Ahora, dentro de lo bajo es una gran ayuda. Como te decía, para el que menos gana son dos sueldos más que están cobrando en el año. Lo hemos decidido con el gremio municipal, que la verdad que colabora, que ayuda, que piensa en los trabajadores también, y se cobra, salvo los meses que se paga el medio aguinaldo, todos los meses. Es una ayuda importante, una ayuda interesante, y ahora en marzo ya empezamos con las paritarias. El año pasado nosotros dimos el 94,8% de aumento, fue prácticamente lo que hubo de inflación interanual, además de un bono importante que también dimos de $ 35.000 en enero, de otro bono anual que dimos, como éste, que creo que era de 5000 y fue de 6500 al final. Siempre estamos intentando mejorar el poder adquisitivo de los empleados, entendiendo que no es fácil, y mucho menos es fácil cuando recibís menos recursos, ¿no?