Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Mario Torroba.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mario Torroba

Una nueva denuncia sacude al municipio comandado por Juan José Mussi, en este caso vinculada a situaciones de acoso sexual, violencia institucional y violencia de género, ¿cómo comenzó todo?

Esto comenzó el 7 de febrero con una denuncia en la fiscalía descentralizada de Berazategui, de una compañera. Esto pasó en el 2014 y le llevo todos estos años procesar y toma la decisión de denunciar formalmente al victimario, que sigue siendo director de Mayordomía, aunque en este momento se está desempeñando en el área de Cultura, pero no fue sumariado y sigue cumpliendo tareas.

Hoy estamos acompañándola, en un rato llega el abogado de ella y se hace la presentación en el Palacio Municipal, para que el municipio tomé conocimiento y tome cartas en el asunto, le haga un sumario administrativo y lo desplace, hasta tanto la Justicia resuelva.

Click to enlarge A fallback.

¿De qué se acusa a esta persona específicamente?

MIRÁ TAMBIÉN Fassi apuntó contra el macrismo por paralizar una obra que ahora el gobierno nacional retomó en Cañuelas

Como “abuso sexual gravemente ultrajante” está tipificado el caso, porque le mordió la cola, literalmente. El abogado de ella nos decía que es un delito que puede llevar hasta los 12 años de cárcel.

¿Cuáles son los pasos a seguir por parte de la Unión del Personal Municipal de Berazategui, teniendo en cuenta que ahora están haciendo una movilización en las puertas del municipio?

Ahora estamos movilizando en la puerta de municipio, pero la idea es que esto se extienda en el tiempo, vamos a venir el jueves, viernes y todas las semanas próximas hasta que nos reciban.

Tenemos una lista de reclamos que creemos que es necesario empezar a implementar acá, como por ejemplo la ley Micaela a la que el municipio adhirió de mayo de 2020 y todavía estamos esperando a que la implementen, el pase a planta permanente de las compañeras precarizadas, porque la gran mayoría de las mujeres están precarizadas acá, muchas tienen 5, 10 o 15 años de antigüedad y siguen contratadas, y eso favorece las situaciones de abuso.

La mayoría son jefas de hogar, muchas tienen uno, dos o tres chicos y no se animan a denunciar, no es el primer caso y no va a ser el último, pero la precarización facilita estas situaciones.

¿Han habido otras denuncias de acoso sexual o violencia institucional en el municipio?

No, no es que no hayan habido casos, yo tengo 11 años de municipal y he tenido conocimiento de no menos de 10 casos de compañeras que han sido hostigadas acosadas permanentemente, pero no se animan a denunciarlo, este es el primer caso donde una trabajadora municipal se anima y realiza la denuncia como corresponde, así que no podemos dejarla sola.

¿El municipio dio algún tipo de respuesta? ¿Puede desconocer estas situaciones?

Yo creo que no, no puede ser que no sepa de este tipo de situaciones, porque si yo tomé conocimiento en 11 años de trabajador municipal de al menos 10 casos, pero como es un delito de acción privada, la víctima tiene que animarme a denunciar, yo no lo puedo denunciar en lugar de ella, y por lo general lo que hacen es agarrar a esa compañera y decirle que por favor, que la van a trasladar, que la van a pasar de secretaría, de área, de dependencia, la alejan del acosador y todo queda en la nada, y con el victimario no hacen absolutamente nada, siempre lo protegen, eso es lo peor.

El municipio no dio ninguna respuesta, y conociéndolos con tantos años que tengo de municipal, no creo que tengamos una respuesta muy inmediata. Por eso digo que esto no va a quedar en el día de hoy nada más, sino que va a seguir mañana, pasado y la semana que viene también si es necesario, hasta que nos reciban, reciban el listado de reclamos que tenemos para que esto no suceda más, la implementación de la ley Micaela, el fin de la precarización de las compañeras que ya tienen el período de prueba cumplido, que se cumpla con el cupo laboral trans también, porque acá en materia de cumplimiento de leyes, no cumplen absolutamente con nada