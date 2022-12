Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221215 Sebastián Ianantuony

–¿Qué expectativas tiene con respecto a la próxima temporada de verano para Miramar?

La verdad que muy altas. Las venimos palpitando, evidenciando cada fin de semana. Estos últimos fines de semana largos hemos tenido niveles de ocupación cercanos al 100%, salvo en algunas categorías más bajas de la hotelería, pero todo lo que es superior ha alcanzado niveles del 100%, y esto, por supuesto, nos llena de ilusión respecto de lo que vaya a suceder en este período estival, que ya está empezando y que se perfila igual o incluso mejor que la temporada pasada, que fue identificada como una de las mejores de los últimos veinte años. Ésta se perfila para tener al menos los mismos indicadores. Así que realmente estamos muy contentos. Venimos trabajando con el sector privado: con los gastronómicos, con los hoteleros, con la Cámara de Comercio, con los balnearios, y preparándonos para recibir a los turistas, que ya se los puede ver en la ciudad, disfrutando de todo lo lindo que tenemos para ofrecer.

–¿Cuándo será oficialmente el inicio de la temporada de verano?

Esto va a ser mañana (N.E.: por hoy). Vamos a estar contando con algunos shows locales para amenizar y el reconocimiento de la actividad deportiva durante todo el año, que hemos tenido grandes méritos en distintas disciplinas, así que va a ser un momento de celebración.

–Con respecto a lo que fue ‍la gestión municipal durante este 2022, ¿se puede hacer un balance positivo?

Sin dudas. Realmente ha sido sumamente positivo. Muchas de las cosas que venimos gestionando y trabajando empezaron a suceder. Al punto de haber alcanzado más del 85% de la plataforma electoral, un compromiso que habíamos asumido al momento de proponernos como opción de gobierno, allá por 2019, con nuestros vecinos y vecinas. Hemos alcanzado todos esos hitos. Y además hemos logrado objetivos que no estaban previstos pero que sí surgían de una necesidad de la comunidad. Este año se ha destacado particularmente por el despliegue de la obra pública. Muchas demandas que venían planteando los vecinos, quizás la más emblemática es la de la avenida 37, que por testimonios de los propios vecinos y vecinas es una obra que estaba prometida desde el año ’74. Tuvimos la felicidad de poder concluirla. Mucha obra en términos de asfaltado. Estamos terminando la ampliación de la avenida 9, la terminal de ómnibus, las escuelas primarias y secundarias número 13 y número 6. Realmente ha habido un Estado presente. Hemos gestionado durante todo este tiempo. La pandemia, lógicamente, ralentizó las concreciones, pero hoy en día tenemos el reconocimiento y la felicidad de que los vecinos pueden ver que aquello que habíamos prometido hoy se está cumpliendo.

–Pensando en los desafíos de su gestión, ¿cuáles cree que serán los fundamentales a enfrentar?

Los desafíos importantes tienen que ver con proyectos de gran porte que están empezando a ocurrir en este momento, como la planta de separación de residuos, que en lo personal es un objetivo muy importante, porque hemos hecho una apuesta real y concreta, no solamente nos hemos quedado en lo discursivo, en lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente y la gestión de residuos tiene un papel importante, más allá de lo que hemos hecho en términos de generación de energía amigable con el ambiente, como es la planta solar de Mechongué.

El tema de la salud: estamos muy próximos a iniciar la licitación de la primera etapa del hospital, el primer desafío y más importante que hemos asumido con la comunidad de Alvarado, y que tiene un impacto regional, porque es un hospital subregional.

Así que esos quizás son los dos grandes desafíos.

Bueno, transitar, por supuesto, la temporada de la mejor manera posible. Sabemos que eso significa algo muy importante en términos de empleabilidad y en la economía local. El año pasado tuvimos la desgracia de que un infortunio hizo que se quemaran 150 hectáreas de bosque. En este sentido estamos preparados. Hemos creado el cuerpo de Defensa Civil y de guardaparques. Acabamos de recibir el hidrante que va a estar cubriendo el servicio zonal, pero que va a hacer base en Miramar, lo que es una tranquilidad para poder atravesar un verano que está signado por una tercera ola de La Niña, con temperaturas extremas, con clima seco y con alto riesgo de incendio. Hemos logrado diseñar la logística, primero trabajando la concientización para que no ocurra nada, en este caso ha sido por una negligencia humana. Quien viene a disfrutar un asadito lo tiene que hacer responsablemente; hay lugares destinados a eso. Evitar que las cosas ocurran, y si ocurren, estar preparados para atender la emergencia.

–¿Está pensando ya en las elecciones del próximo año?

Honestamente, no. Sí he manifestado mi voluntad, por supuesto, de renovar y ser una opción, pero lo que hoy nos preocupa tiene que ver con el inicio de la temporada, con que salga todo de acuerdo a lo planificado, porque nuestras poblaciones se triplican en el momento álgido de la temporada y eso representa enormes desafíos para la logística de los gobiernos locales. Así que hoy la atención está puesta en eso, y ya habrá tiempo durante el transcurso del 2023 para los diseños políticos y para pensar en una eventual campaña.

–Pero la intención de renovar, de su parte, está.

Sí, eso lo he manifestado más que nada para llevar tranquilidad a los compañeros y compañeras que estaban pendientes de este tipo de definiciones. Yo creo que no es momento, de cara a la comunidad, de los vecinos y vecinas, de estar pensando en este tipo de cosas, pero sí había una necesidad de garantizar que hay una opción. Probablemente aparezcan otras; después se dirimirá si está la instancia de las PASO o no. Pero son temas que se irán resolviendo ya entrado 2023, de cara a oficializar las candidaturas y, en función de eso, esperar que la gente renueve su voto de confianza