20231004 Sergio Barenghi

–Sergio, se posiciona como el favorito para que Bragado vuelva a ser gobernado por el peronismo, aunque, claro, deberá contener los sufragios que se repartieron entre los otros tres precandidatos de UxP. ¿Cómo avanza este tramo final de la campaña?

Bueno, en realidad, sin ningún tipo de inconveniente. Los otros tres precandidatos con los que hemos competido, todos están ya trabajando en esta segunda etapa, que es realmente la iniciativa que nos va a posibilitar llegar al municipio. Así que tengo que agradecerles a todos la predisposición y la colaboración que están brindando para que esto realmente salga bien. Realmente hemos tenido un apoyo importante de la comunidad, no solamente de nuestro espacio, sino que de sectores independientes que también han acompañado a nuestra lista. Así que ahora, a seguir sosteniéndolo, a hacer frente incluso a una campaña de difamación, a una campaña sucia de parte del oficialismo, que se ha quedado sin propuestas, no tiene demasiada gestión para mostrar y entonces lo único que está proponiendo son cuestiones que tienen que ver con lo más nefasto de la política: con el enjuiciamiento a las personas por el simple hecho de presentarse y de ser alternativa.

Así que en esta instancia estamos tratando de sostener una candidatura con propuestas, sin mirar para atrás, sin perder demasiado tiempo en contestar cosas que no son ciertas y que realmente a lo único que apuntan es a meternos a todos en el barro, a que la gente vea que somos todos lo mismo. Bueno, nosotros realmente creemos que tenemos un programa, realmente queremos a nuestra comunidad. Seguimos apuntando a una campaña con mucha propuesta, con mucho caminar, con mucho estar en los lugares de trabajo, en las casas, en las instituciones, en todos aquellos lugares donde podamos escuchar y ser escuchados por los vecinos de Bragado. Es muy intensa la actividad. En lo que viene, vamos a dejar todo lo que tengamos nosotros para que esto realmente resulte positivo.

–Recuerdo que la última vez que hablamos usted manifestó que, si a un intendente con ocho años de gestión la gente ha decidido no acompañarlo en las urnas (como sucedió en las últimas PASO, donde UxP fue el espacio más votado), es porque hay disconformidad con él. ¿Cuáles son las falencias que observa en la gestión de Vicente Gatica?

Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Nuestra comunidad era una comunidad muy tranquila; no ocurrían hechos de inseguridad en ningún punto de Bragado. Y ahora es un problema muy preocupante. Es una parte de la gestión, de la administración, poder prevenir los casos. Y hay una falta de compromiso, no jugársela para que la gente pueda disfrutar de una ciudad tranquila, como es Bragado, como cualquier ciudad del interior. Realmente son problemas evitables los que hay.

No solamente eso, sino también la falta de compromiso con la falta de vivienda que existe en nuestra comunidad. Realmente no se ha hecho nada. Lo único que se ha terminado son las viviendas que nuestro gobernador tomó la decisión de terminar y que estaban inconclusas desde la gestión anterior, de nuestro intendente Aldo San Pedro. Hay muchos problemas, mucha gente en situación de calle, mucha gente esperando para ver cómo puede resolver un problema que realmente se ha hecho muy grave en nuestra comunidad.

Y la falta de atención a los servicios básicos: los barrios abandonados, donde no se prestan los servicios esenciales, como un regador, como que no se recolecta la basura a diario como correspondería, no se realiza en forma adecuada la poda, las calles no están con un buen mantenimiento.

Así que realmente ha hecho un combo. Yo creo que hay muchísimos vecinos y vecinas que en un principio han confiado en este intendente y que hoy ya no tienen más ganas de acompañar esto.

–Al inicio de la nota usted, Sergio, manifestaba que están trabajando en conjunto con el resto de quienes fueron precandidatos en UxP para sacar adelante su candidatura, para obtener la comuna a partir de octubre. ¿Fue importante el papel de Darío Duretti en el armado unificador del peronismo?

Con Darío venimos trabajando hace mucho tiempo, y Darío es un hombre que tiene la capacidad de gestionar ante la Nación y ante la Provincia, con muchos contactos. Es el hombre importante de la política, digamos. Y lo digo de esta manera porque yo no provengo estrictamente de la política. Soy un hombre muy apasionado y un peronista de toda la vida, pero que realmente siempre me he dedicado a la actividad privada, y que cuando el peronismo me ha necesitado, y en este caso cuando Bragado creo que está necesitando un cambio, me he puesto a disposición. Pero el hombre que tiene los contactos y demás siempre fue Darío. Lo ha acrecentado. Creo que es muy importante tenerlo en nuestro equipo, así que espero poder contar con él para una gestión que sea exitosa.

–Usted está al frente de una empresa local, es empresario pyme, y ha remarcado constantemente el rol de las políticas públicas de Axel Kicillof. ¿Se ha sentido acompañado durante este periodo de campaña por el ministro Augusto Costa, por el gobierno bonaerense en general?

Más que acompañado, yo admiro con mucho entusiasmo a todas las propuestas que hace nuestro gobernador. Realmente los ministros son compañeros y compañeras que están permanentemente visitando los lugares del interior provincial todos los días. Prácticamente a diario tenemos visitas. Y cada visita, desde allá, trae también como consecuencia alguna obra, alguna gestión que está inconclusa y que se puede terminar, así que realmente mucho de estar presente. Y además, la visión federal que tiene nuestro gobernador sobre la provincia, la visión de que cada pueblito tiene que tener su arraigo, de que la gente no se vaya desde el interior provincial hacia los grandes centros urbanos. Y para eso hay que pararla y darle las posibilidades de que tenga una calidad de vida medianamente razonable, como se está realizando, con obras en todos los cuarteles de nuestra comunidad obras importantes, como obras de gas, obras de cloacas, que posibilitan que la gente se quede en los lugares del interior, lo que realmente es muy importante para mí. Así que, más que acompañado, me siento yo halagado de poder acompañar a esa gestión.