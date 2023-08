Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230818 Alejandro Federico

–Intendente, ganó la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en el distrito. ¿Qué análisis puede hacer ahora, con el correr de los días, de estos resultados?

En el orden local, primero, decir la gran satisfacción que nos da el resultado obtenido. No olvidemos que nosotros por primera vez teníamos una interna en el orden local, que la pudimos sortear satisfactoriamente, con un buen caudal de votos. Esto nos permitió acceder a que nuestra lista sea, en su totalidad, la que nos represente en octubre, ya que no llegó al mínimo establecido la lista que competía con nosotros. Así que ese es un paso que queríamos dar y que lo pudimos conseguir.

El segundo paso que queríamos dar era ser la fuerza más votada: que la sumatoria de la interna superara la cantidad de votos de los demás espacios. Eso también lo hicimos. Eso fue un 44% contra un 40% de Unión por la Patria (UxP), contra un 11% de la lista de (Javier) Milei, contra un 5% de un vecinalismo, siempre hablando en el orden local. Así que ese segundo paso también está dado.

El tercer paso que queríamos dar era que ganara nuestra propuesta, que era la de La Fuerza del Cambio, con Patricia Bullrich, por sobre la de (Horacio Rodríguez) Larreta, ya en el orden nacional y en el orden provincial, y así fue también.

Y también, por supuesto, ser la fuerza más votada en comparación con el espacio de Milei y con el espacio de (Sergio) Massa, ya comparando las franjas de candidaturas nacionales.

Con respecto a la candidatura provincial, también, la sumatoria de los votos, tanto de (Néstor) Grindetti como de (Diego) Santilli, superó la cantidad de votos obtenidos por (Axel) Kicillof, siendo Kicillof, es cierto, el más votado de las tres alternativas. Como nos sucede a nosotros en el orden local: de las cuatro alternativas que había como candidaturas en el orden local, o de las cinco si incorporamos al candidato que competía conmigo en la interna, el que más votos sacó (poquitos votos, una diferencia de 200 y pico, pocos votos más) fue el candidato de UxP. Pero bueno, era posible que eso surgiera a raíz de que no tenía ninguna competencia interna, así que estábamos esperando tal vez que el resultado fuera ese. Insisto: la diferencia, mano a mano, no es grande, pero en su conjunto sí hemos superado más de 300 votos al candidato de UxP.

Eso desde el punto de vista de números. Un dato más que nada estadístico, si uno quisiera hablarlo de esta manera. Pero también, desde otro punto de vista, a nosotros nos llena de satisfacción esto, porque evidentemente seguimos generando esa confianza en la gente. Es el espacio más votado, y sobre todo, con mi candidatura otra vez puesta a consideración del vecino, después de dos períodos consecutivos, de una pandemia al medio, y de una cuestión que tiene que ver con algún desgaste natural que cualquier gestión tiene, seguir en estos números la verdad que nos llena de gran satisfacción y nos prepara para seguir trabajando de cara a la próxima elección, ya la elección definitiva.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y si a eso le sumamos la alternativa que significa tener en nuestra boleta a la candidata ganadora, a la que seguramente va a hacer una muy buena elección y que pueda llegar a entrar en el ballotage; yo de eso no tengo ninguna duda, como tampoco nos sorprendería si ganara en primera vuelta. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque evidentemente la gente de UxP, excepto Kicillof en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional tiene una candidatura muy endeble en Massa. Y la situación económica cada vez lo va a ayudar menos. Esto es a costa nuestra, a costa de lo que tenemos que sufrir todos los habitantes de este país por la situación inflacionaria, por el desaguisado que están haciendo y por la devaluación que ya hubo y por la inflación que va a venir. Así que en ese sentido yo creo que el caudal electoral va a ser menor todavía.

Y en el caso de Milei, que no tengo que dejar de reconocer la sorpresa que causa, y seguramente por una cuestión de errores cometidos por las fuerzas tradicionales, el cansancio de la gente por no ver buenos resultados con políticas que ya se han reiterado, pero también es cierto que hay que escucharlo, hay que dejarlo expresarse en estos dos meses que faltan, y me parece que si lo hace de la forma como empezó, bueno, creo que va a tener alguna dificultad para mantener ese caudal electoral.

Así que, bueno, estamos sinceramente muy esperanzados en que JxC pueda ser una alternativa válida y con muchas posibilidades de ganar las próximas elecciones en todos los niveles. Porque incluso en la provincia la diferencia con Axel Kicillof no es tan grande: son tres o cuatro puntos. Sí sabiendo que la sumatoria del espacio de Santilli se va a dar a la de Grindetti, lo mismo va a pasar con Larreta hacia Patricia Bullrich, y así en cada uno de los municipios donde ha habido internas, con los candidatos de ambas expresiones.

–¿Hoy, intendente, reconoce a Kicillof como quizás el estandarte, el candidato más fuerte, la representación más fuerte que tiene UxP a nivel nacional?

Y, por lo que se ve, sí. En las provincias donde ya hubo elecciones, donde han ganado en algunos casos pero han perdido después de muchos años en otros, digo, ahí yo no creo que haya una estructura tan importante a nivel nacional como para poder revertir alguna elección a manos de Massa. Sí puede pasar algo de eso en la provincia de Buenos Aires, a raíz de esto que significa haber sido el candidato más votado. Pero insisto: ojo que no por una diferencia que ellos también pretendían que fuera más grande. Hoy, estar a tres o cuatro puntos de la sumatoria de los votos obtenidos por JxC me parece que no le debe dar tanta tranquilidad. Porque aparte también es cierto que Carolina Píparo fue la segunda más votada en la provincia de Buenos Aires. Digo, ese caudal electoral tampoco le va a ser tan beneficioso a él, difícilmente lo pueda recuperar.

Entonces, lo de Kicillof yo te diría que es casi como un techo. A mí me da la sensación de que es un techo. Los otros tendrán que arrimarse.