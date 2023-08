Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230822 Facundo Diz

–Facundo, se impuso sobre su contrincante Gastón Tieri en las elecciones del domingo 13 de agosto. ¿Qué balance puede hacer de los números que obtuvo a su favor?

Bueno, el balance siempre es positivo cuando hay una victoria, pero no deja de haber una autocrítica. También una crítica constructiva para cómo se manejaron las PASO en mi espacio político, porque, bueno, hubo una sensación de amargura más que de festejo luego del triunfo. Porque quien quería conducir esa lista o decidía la conducción del precandidato era nada menos que Santiago (Maggiotti), que es un amigo de la infancia y un constructor político de mi pueblo. Pero bueno, creo que la gente también conoció ese problema, esa situación que no era alentadora para Navarro y que no era constructiva para lo que estábamos generando. Porque no solamente fue una PASO a nivel local, sino que también hubo un desconocimiento de lo que había actuado la Provincia o lo que habían programado el gobernador y todo su equipo para con el pueblo, y parecía que se desconocía desde el otro espacio. Y lo mismo a nivel nacional, porque estaban apoyando la lista de Grabois y no al presente ministro de Economía y futuro, ojalá, presidente.

Entonces, también eso jugó a favor de lo que estábamos haciendo nosotros, y por suerte fue un hecho casi de justicia, porque se quería generar, creo, un quiebre en el partido. Entonces la gente quedó muy mal. Y sin embargo sacamos muy buenos votos en nuestra lista. Sacaron buenos votos también ellos, pero fue alentador que fuimos los más votados en la elección y había siete espacios disputando las PASO.

–¿Y cómo está hoy su relación con Santiago Maggiotti, intendente?

No tenemos relación hace varios meses, desde el año pasado. Muy poco contacto. Y eso hace que, por ahí, personas que no tienen el conocimiento, ni están en gestión, ni buscan un bien común para la ciudad, sean protagonistas, y no son buenos protagonistas de esta realidad. No tienen empatía con la situación que está viviendo el país, con la necesidad que tiene Navarro de seguir recibiendo el apoyo de la Provincia y de la Nación; si no, es imposible que nuestro pueblo se pueda desarrollar y que hoy estemos concretando el sueño de tener una universidad con el programa Puentes, con un hospital público municipal sostenido, todo lo que es infraestructura, equipamiento por el ministerio de la provincia de Buenos Aires y de la Nación también, porque estamos trazando obras que son fundamentales como el agua, como el gas, como la circunvalación, como un desarrollo turístico, bueno, todo lo que se está haciendo a pulmón de nuestro pueblo, pero con mucha inversión de la provincia de Buenos Aires y la Nación.

Entonces, querer desconocer eso nos duele, porque sabemos que la única posibilidad de desarrollo que tenemos es un pueblo que pueda empezar a tener más igualdad y equidad en las próximas generaciones de la mano de un gobierno peronista, de este espacio nuestro que es Unión por la Patria (UxP), pero estando unidos y encadenados a una realidad a la que el gobernador y todos sus ministros prestan atención, y el Presidente y todos sus ministros prestan atención.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Entonces, ojalá que dejemos de lado diferencias personales o egos personales para que nuestro pueblo y las generaciones futuras, que son nuestros hijos y los hijos de todos los vecinos, puedan tener espacios y oportunidades que nosotros no tuvimos por muchos años.

–Bueno, pensando en las generaciones futuras, ¿le preocupa el resultado que obtuvo Javier Milei en las urnas?

Sí, es alarmante, porque la población puede estar en una situación económica difícil, pero quienes hoy eligieron una candidatura como Milei o Patricia Bullrich, y así también a nivel provincial, con sus candidatos, yo creo que desconocen hasta lo que están diciendo que van a hacer, o no creen el alcance o lo que pretenden realizar. Es difícil hoy proponerle a la población, quizás después de muchos años de zarandeo y de estar en el medio mucha población de una disputa entre partidos políticos, pero sí decirle que esta realidad hoy es absorbida y el país está sostenido porque quien es hoy ministro de Economía y precandidato presidente jugó las últimas cartas de nuestro país y las próximas generaciones. O volvemos a ser quizás uno de los países que nos da oportunidad nuevamente por sus recursos naturales de poder sostenerlo y ser, no potencia, pero sí uno de los principales proveedores de lo que está necesitando el mundo, como fue en la época de Perón con los granos y estaba en guerra el planeta, o pasamos a ser nuevamente inquilinos, explotan todos los recursos naturales, solamente un porcentaje mínimo de la población puede sostener un nivel de vida al cual quieren llevarnos por medio de los mercados y del neoliberalismo, y condenaríamos a muchas generaciones, no solamente la que viene, sino muchas más, porque estamos soportando una deuda que nos dejó de rodillas y suplicando que no nos condenen a muerte, porque nos atravesó una pandemia, una sequía histórica, sin embargo no estamos hablando ni de falta de empleo, ni de falta de trabajo; lo único que falta es estabilidad económica. Son los mismos opositores los que hoy devalúan o movilizan el mercado informal para que siga condenándose a la mayor cantidad de la población que habita en nuestro país.

Entonces, tenemos que llevar tranquilidad, un poco más de certidumbre, y tener la certeza de que la conducción de nuestro precandidato a gobernador o a presidente va a ser una conducción con el pueblo y no una conducción de un mercado o de pocas personas que manipulan y tienen de títeres a quienes están ostentando el poder en este momento, como pasó con la presidencia de (Mauricio) Macri en Nación o (María Eugenia) Vidal en la provincia de Buenos Aires. Así que ojalá que haya una recapacitación, que solamente haya sido un enojo en las PASO y que demos, no una inversión o una ficha de apuesta tampoco, que les demos claridad y un sostén político mediante el voto a nuestros candidatos para que, luego de asumir el 10 de diciembre, realmente nuestro país empiece a generar la riqueza que tenemos naturalmente, pero bien administrada y que se pueda repartir para toda la población en partes iguales, porque la falta de redistribución hoy hace que nacer en el Chaco, en Jujuy o en mi pueblo, Navarro, condene casi a una vida ya redactada de manual, porque las oportunidades son muy pocas.