Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Guillermo Britos.

Guillermo Britos

¿Qué balance hace de este año de gestión en la ciudad?

Cualquier balance que hagamos en 2021 tiene que ser en dos partes, de un lado el balance de la pandemia que, lamentablemente en los meses de mayo, junio y julio acá fue muy complicada, con mucho fallecidos, incluso empleados municipales, ex intendentes y varias personas muy queridas, y claramente hace negativo cualquier balance cuando tenés 224 vecinos de Chivilcoy que han fallecido.

Ahora bien, como la Municipalidad tiene que seguir funcionando, si uno mira fuera de la pandemia lo que ha sido el desarrollo del año, creo que el balance es altamente positivo.

Hemos generado obras de asfalto, de cloaca, hemos comprado un tomógrafo con recursos de todos los chivilcoyanos en U$255.000, que es uno de los mejores de la provincia y creo que solo hay tres en toda la provincia.

Hemos comprado 40 vehículos, entre camiones, colectivos, patrulleros, tractores, máquinas viales, todo con recurso de los chivilcoyanos, es decir sin ningún aporte nacional y provincial, para mejorar la flota tanto de la policía, de la dirección vial, del hospital, del SAME, compramos elevadores, colectivos para la empresa Entupse, camiones para el corralón.

Esto, con el agregado en nuestro caso, de que competimos con una boleta corta y hemos logrado ganar las elecciones por más de 11 puntos al Frente de Todos y a Cambiemos, con el agregado de que en Chivilcoy estaba Florencio Randazzo con 20 puntos, que en otro municipio no está.

En cuanto a la agenda de trabajo del 2022, ¿cuáles eran los principales puntos que abordará su gestión?

Tenemos varias obras en ejecución que se van a finalizar en el 2022, que tienen que ver con obras de asfalto, acceso a localidades, asfalto que sale de la ruta 5, en obras que hemos conseguido con la dirección nacional de Vialidad, acceso al parque industrial de Chivilcoy nuevo.

Se está generando desde la Provincia, en este caso no participa el municipio pero es beneficiario, un segundo colector cloacal de refuerzo que va a permitir que muchos barrios puedan acceder a las cloacas, que no tenían posibilidad.

Se está avanzando en la repavimentación de la ruta provincial 30 y todo el trayecto que está en nuestro partido, el acceso a Moquehuá, donde pasa a ser partido de Navarro.

Creo que va a ser un año con mucha obra, tenemos varios proyectos presentados en el ministerio de Obras Públicas de la Nación, estamos esperando ver qué ocurre con el Fondo de Infraestructura Municipal.

Y por supuesto, con lo que estamos viviendo este fin de año, donde ya hoy en Chivilcoy tenemos 103 casos activos de covid nuevamente, y más de 400 aislados, también tenemos que estar muy atentos y ocupados de lo que pase con la pandemia.

¿Implementarán el Pase Sanitario en la ciudad?

Creo que hay muchas cosas para evaluar ahí, claramente es una disposición provincial y Chivilcoy está dentro de la provincia, ahora bien, es muy difícil decirle a alguien que venga a hacer un trámite municipal, que no puede entrar porque no tiene las dos vacunas, y que esa misma persona la noche se pueda juntar con 500 personas a festejar sin que nadie se lo impida.

En esta pandemia vamos aprendiendo todos en el día a día, y lo que se debería intentar es que los vecinos no se contagian masivamente. Para eso debería ser un poco más amplio el tratamiento y los cuidados que debemos tener si permitimos fiestas.

Por ejemplo hoy hay una fiesta autorizada, con habilitación de bomberos y del Reba, para hasta 3500 personas. Y es muy difícil decirle a alguien que no puede venir a pagar una tasa municipal o hacer un reclamo de obras públicas porque no tiene el pase sanitario, y que después se pueda generar es aglomeración de personas donde claramente no se cumple ningún protocolo, porque todos sabemos lo que ocurre a la noche cuando hay dos vasos de alcohol.

Tenemos que ser inteligentes para generar en forma regional entre todos los intendentes, y al menos entre los linderos, la mejor forma de cuidar a nuestros vecinos. El Pase Sanitario puede ser uno, pero si esto siga avanzando al ritmo que va, también vamos a tener que empezar a tomar alguna otra medida de cuidado, de protección como hemos tomado, entendiendo también que es muy difícil volver a encerrar a la gente.

Me parece que no pasa por la cabeza de nadie volver a las medidas de restricción que hubo en su momento, porque la gente ya claramente no las va a soportar, con una gran ventaja hasta ahora, que de los 103 casos activos yo solamente tengo dos personas internadas, una de las cuales no tiene ninguna vacuna y tiene 76 años, es difícil creerlo pero todavía ocurre y nos enteramos cuando ingresan al hospital.

Así que lo fundamental hoy es, más que el Pase Sanitario, garantizar que se vacune todo el que no sé vacunó. Me parece que es la mejor forma de cuidar a nuestros vecinos.

¿Qué mensaje le quiere dejar a los vecinos de Chivilcoy para estas Fiestas?

El primer mensaje es de agradecimiento, porque todo lo que hicimos fue gracias al aporte de todos los chivilcoyanos, que incluso en pandemia nunca dejaron de aportar.

Recaudamos más en pandemia que lo que teníamos proyectado recaudar, o sea que el primer mensaje es de agradecimiento, y el segundo mensaje de deseo de felicidad, de una feliz Nochebuena y Navidad, que renovemos la fe, la esperanza, que tengamos caridad con todas las personas que requieren en este momento una mano, que no pueden pasar Navidad porque no tienen los recursos, no tienen quién los acompañe.

Es muy importante que la solidaridad que ha demostrado el pueblo chivilcoyano en estos dos años se potencie en esta Navidad, y no haya nadie que no tenga una compañía, que no tenga qué comer o algo para brindar. Me parece que es fundamental que entre todos ayudemos a quienes más lo necesitan