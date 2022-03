Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lucía Villarreal.

Lucía Villarreal

El déficit en viviendas es un problema que acarrea el distrito desde ya hace un tiempo. Recientemente usted ha mantenido una reunión con el ministro Agustín Simone. ¿El gobierno de Franco Flexas se hace cargo de esta problemática en la ciudad?

En principio es importante destacar que General Viamonte tiene hoy un déficit de más de 1200 viviendas, lo cual es una problemática que a nosotros nos desespera y nos alerta mucho porque el gran problema que tenemos en función de este déficit es que hace más de seis años que no se construye una vivienda por parte del Estado.

La realidad es que desde que ingresó en la gestión Franco Flexas no le ha dado la importancia necesaria a la construcción de viviendas, salvo hasta lo que fue la campaña electoral de 2019 en la cual una semana antes de las elecciones generales de octubre anunció en medios regionales y locales que tenía programado un plan de viviendas para la ciudad de Los Toldos y para la ciudad de Baigorrita. Ese programa nunca apareció. El plan de viviendas nunca se construyó.

Pero además con el avance que nosotros venimos haciendo con el ministro de Desarrollo, con diferentes organismos provinciales y nacionales, llegamos a la conclusión de que no solo no se han construido viviendas sino que no se ha generado suelo urbano.

Hay una ordenanza del Banco Municipal de Tierras que desde el bloque del Frente de Todos venimos hace ya tres o cuatro años consultando a través de pedidos de informes sobre la implementación y la adquisición de terrenos por parte del Municipio y es algo que nunca se respondió.

Hoy llegamos a darnos cuenta y a entender que al día de hoy el Municipio prácticamente no cuenta con terrenos disponibles para vivienda, o sea que durante estos seis años no solo no se pensó en construir viviendas sino que directamente no se pensó en crear y generar terrenos para las futuras construcciones de viviendas.

Lucía Villarreal, presidenta del bloque de concejales del FdT de General Viamonte

En este sentido, se han reunido con el ministro Agustín Simone. ¿La idea es generar un programa de más de 100 viviendas en la ciudad?

Desde el año pasado ya venimos en estas gestiones junto a la diputada Viviana Guzzo y a nuestro ex candidato a intendente Mauricio Martín. Venimos trabajando con el ministro para empezar a resolver de alguna manera esta situación de crisis habitacional.

El ministro lo que nos expresó es la disponibilidad al día de hoy de la construcción de 100 viviendas para General Viamonte, lo cual sería fantástico. Empezaría no a resolver el problema, porque es un déficit muy grande, pero se avanzaría ya en lo que es empezar a trabajar sobre ese número que tanto nos alarma.

La realidad es que mientras el Municipio no cuente con los terrenos, la construcción de ese plan de viviendas se vuelve un poco más compleja y en ese marco continuamos trabajando para ver de qué manera podemos salvar esa situación inicial que tenemos que es la falta de suelo.

Más allá de este déficit en viviendas, ¿cuáles son otras de las principales demandas vecinales que se encuentran día a día al recorrer la ciudad?

Hoy por hoy tenemos muchísimas problemáticas pero creo que centralmente nos está pasando algo muy grave que es que no se están pudiendo cumplir las guardias del Hospital. En General Viamonte el Hospital es el único prestador de salud que hay, el Hospital público municipal.

Al día de hoy se perdió el servicio de guardia pediátrica, pero no solo se perdió sino que la guardia clínica tampoco está cubriendo las expectativas y las necesidades de la población de General Viamonte.

Venimos recibiendo muchísimos reclamos al respecto. Uno entiende que a veces es muy difícil conseguir el recurso humano, más en los pueblos chicos, pero lo que se puede ver es una falta de conducción en lo que tiene que ver la salud pública en el distrito en lo que es la organización del único Hospital público que tenemos.

Por otro lado, en términos de infraestructura municipal todo lo que sean espacios públicos están en una situación muy delicada, el edificio municipal, la comisaría, la comisaría de la mujer, son un poco los reclamos que venimos recibiendo insistentemente porque se vuelven espacios públicos medio inhabitables.

Por otro lado, venimos de un inicio de año bastante ajetreado con lo que fue el cambio de gabinete y los cambios de funcionarios, lo cual nos pone en alerta para tratar de entender hacia donde se va a dirigir la gestión este año, ya que por ejemplo al día de hoy en el Municipio de General Viamonte no hay secretario/a de Finanzas, no hay funcionario/a encargado/a de Hacienda y Presupuesto Municipal.

Hace muy poquito se confirmaron algunas secretarías, pero la realidad es que todavía parece que el año no ha arrancado. Los años pares, los años en que no hay elecciones, son años que parece que para este tipo de gobiernos no tienen tanta importancia porque hasta el momento no se ha visto un plan de gestión para este año.

¿Qué evaluación hace de la gestión de Franco Flexas?

En seis años, si hacemos un resumen, como mencionaba, no se construyeron viviendas, no ha habida demasiada inversión en lo que tiene que ver con los servicios que presta el Municipio, no hay una participación activa, no hay una apertura hacia la comunidad.

Uno de los reclamos más insistentes es “nadie nos recibe, nadie nos escucha, nadie nos da una respuesta”. Me parece que el balance en los términos en que lo analizamos desde el bloque de nuestro espacio político es sumamente negativo en función de que hay vecinos y vecinas que tienen necesidades urgentes y que no han sido defendidas. Hay cuestiones estructurales que es necesario empezar a avanzar como la cuestión de las viviendas, de salud.

Hay una tendencia a la inmediatez de los años electorales y no a la construcción de un mejor Municipio para los y las viamontenses