–Me gustaría saber cuáles considera que serán los desafíos principales en la lucha por la intendencia de la ciudad de Trenque Lauquen, teniendo en cuenta que Miguel Fernández, luego de dos mandatos, ha decidido dar un paso al costado en las próximas elecciones. ¿Le llamó la atención la decisión del actual intendente de no presentarse?

El gesto de Miguel fue un gesto muy llamativo. Él contaba con la posibilidad, por ley, de ir por un nuevo mandato. Es un intendente que tiene una alta imagen positiva en Trenque Lauquen; un intendente que, de presentarse, ganaba las elecciones tranquilamente. Así lo indicaban los números que se manejaban, de encuestas y demás. Y además, en la calle se percibía un gran respaldo a su gestión. Él venía desarrollando un gran trabajo en Trenque y también presidiendo el Foro de Intendentes Radicales. Eso le daba un peso importante en la provincia, porque era alguien que se sentaba con el gobernador, que representaba a los intendentes y se sentaba a articular, no solamente la política de Trenque Lauquen sino con una visión bien de la provincia de Buenos Aires.

Fue una decisión muy meditada de él. Sabíamos que era una de las opciones. Nosotros, desde el Comité, ya habíamos empezado a trabajar en un plan B, en el caso de que él no quisiera seguir. Obviamente, el Comité acompañaba su decisión, fuera por seguir o por no. Y ésta fue la decisión que él tomó, que no fue una decisión arbitraria, sino que fue una decisión bien meditada.

En Trenque se viene dando un proceso de renovación muy grande al cual él le abrió las puertas. Trenque tiene a Valentín Miranda como diputado provincial, uno de los diputados más jóvenes de la provincia de Buenos Aires, que está realizando un gran trabajo. En mi caso, había ingresado en 2017, con 27 años, al Concejo Deliberante, y hoy me toca, con 32 años, asumir este desafío. Cuando uno mira el Concejo Deliberante y el gabinete, Miguel fue formando un equipo con funcionarios con experiencia y gente joven que se quería sumar, y armó un proceso de renovación histórico para Trenque Lauquen. Hoy nos toca enfrentar este desafío, que es enfrentar un proceso de sucesión con un intendente que deja la vara muy alta, pero que también deja un equipo formado.

En mi caso personal, cuando se me ofrece la posibilidad de ser precandidato a intendente a través del partido radical, dentro de la coalición de Juntos por el Cambio (JxC), bueno, uno lo analizó y fueron varios los motivos por los cuales terminé decidiendo aceptar. Uno de ellos era el gran equipo que hay formado. Tenemos un Comité con mucha presencia de dirigentes históricos, un partido con un bloque de concejales fuerte, de consejeros, un equipo de funcionarios que se fue transformando, lo que hace que esto no sea un salto al vacío. Obviamente va a haber cambios en el Consejo Escolar, en el Concejo Deliberante, en el gabinete, pero hay una base que viene en funcionamiento y que hace a uno le dé tranquilidad, ¿no? Y también la forma de trabajar de Miguel, que sabemos que va a estar a disposición por cualquier consulta, y el apoyo de Valentín, que es alguien que golpea puertas, abre, cuestiona. Son cosas que uno va considerando y va teniendo en cuenta para poder afrontar este desafío.

La verdad que es algo histórico que se dé en Trenque Lauquen este proceso de sucesión. Y bueno, estamos en esta etapa. El jueves, en una asamblea en el Comité, se decidió proclamar mi candidatura.

–Por unanimidad, ¿no?

Sí, se dio por unanimidad. La verdad que fue muy emotivo. No pensé que iba a haber tanto, tanto respaldo. Eso fue una inyección más de energía para esto. Ahora estamos trabajando. En estos cuarenta días que quedan, la idea es terminar de conformar la propuesta de gobierno que queremos hacerle a la comunidad y también la otra parte, que es conformar toda la lista para que el 24 de junio, cuando vence el plazo, podamos tener la lista conformada de intendente, concejales y consejeros y también la propuesta que le queremos hacer a la comunidad. Ya anunciamos algunas cosas; nosotros, como lo venimos haciendo, queremos hacer una campaña con propuestas coherentes y cosas que sean cumplibles. Jamás nos gustó prometer cosas que no son cumplibles. En 2021 me tocó encabezar la lista de concejales y por ahí, en la campaña, algunos me decían: “Sos muy medido en las propuestas que hacés”. Y siempre dije: “No quiero prometer lo que no podemos hacer, porque éste es un círculo que se cierra rápido”. Y bueno, esa confianza que fuimos depositando en la gente, que vio que lo que propusimos lo fuimos realizando, creo que es una de las principales fortalezas que tenemos para las próximas elecciones.

–En ese sentido ¿cuáles son los principales ejes de campaña que están delineando con el equipo de trabajo?

Bueno, los ejes todavía no están cerrados, pero ya estamos trabajando en algunos ejes, en formación. Nosotros en Trenque Lauquen estamos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, un poco lejos de los centros de salud, y tenemos un sistema de salud municipal muy desarrollado, en el cual queremos seguir avanzando.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Lo vemos cuando muchos municipios de la región terminan viniendo a Trenque Lauquen por los servicios que presta el sistema de salud de Trenque Lauquen, que lo hemos desarrollado en su totalidad con recursos municipales, y también con recursos provinciales, pero es un sistema de salud municipal gestionado todo desde el municipio, con dos hospitales, uno en Trenque Lauquen y uno en Treinta de Agosto, que es la segunda localidad, y luego con varios centros de salud en otras localidades de menor población y en los barrios de Trenque Lauquen.

Otro de los ejes que queremos desarrollar, que es algo muy importante, es el tema de modernización. Nosotros en Trenque Lauquen desarrollamos hace un par de años un polo científico-tecnológico, un lugar donde sectores independientes, municipio y demás puedan trabajar en conjunto en propuestas que sirvan para el sector privado, pero nosotros entendemos que el sistema de servicio municipal tiene que ser mucho más eficiente. Estamos haciendo una entrevista por Zoom y hoy está en comentario la inteligencia artificial. En un mundo que avanza, el municipio no puede quedar en pasos administrativos anteriores, en legajos sobre papel. Hay un montón de cosas que hacen a la eficiencia, a la rapidez, y que permiten optimizar el uso de los recursos y también solucionarles los problemas más rápido a los vecinos. Entonces, esta semilla que se formó con el polo científico-tecnológico acá, en vinculación también que tenemos, que para una ciudad del interior es muy importante, con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que tiene carreras de ingeniería en sistemas y demás, creo que es algo que trabajando en conjunto le podemos dar un impulso fuerte.

Los tiempos que vienen son tiempos en que hay una gran dificultad de acceso al trabajo. El tema producción va a ser un eje central desde lo que nosotros tengamos en alcance. Tenemos idea de fomentar el trabajo y el emprendimiento desde microemprendimientos, que muchas veces tienen mayores efectos que grandes emprendimientos, ¿no? Nosotros somos una ciudad de servicios. Vienen de todos los municipios de la zona a servicios ya sea de salud, de taller, de maquinaria. Somos una ciudad muy productiva. Vienen a comprar repuestos. Cuando uno recorre la zona ve la incidencia que tenemos. Bueno, le queremos dar un plus a eso.

Y luego tenemos algunos desafíos que van a necesitar financiamientos de gestiones provinciales y nacionales. Tenemos una ciudad que va camino a cumplir 150 años, y que tiene algunas partes de la infraestructura de la ciudad que ha llegado al final de su vida útil. Estamos enfrentando el desafío del crecimiento, de nuevas zonas urbanas que se van desarrollando con planificación, pero también el desafío del recambio de red troncal de agua y de cloacas de gran parte de la ciudad.

Principalmente, nuestros ejes van camino a sostener el sistema de salud público municipal, a incentivar el área productiva, a modernizar el municipio y vincularlo con la educación, y la infraestructura es un eje central que tenemos que enfrentar. Sabemos que no es fácil realizarlo en su totalidad con recursos municipales, que necesitamos de gestiones provinciales y nacionales, pero estamos trabajando en los proyectos técnicos que después nos permitan ir a buscar los financiamientos para esas obras.

–Miguel Fernández ha sabido fomentar ese vínculo tanto con la Provincia como con la Nación, y me imagino que debe ser un desafío mantenerlo para la próxima gestión de gobierno local.

Exactamente. Nosotros, obviamente, pertenecemos a un partido político, pertenecemos a una coalición, trabajamos en ofrecerle la mejor propuesta nacional, provincial y local, pero luego, cuando son las elecciones y la sociedad define, sea quien sea el intendente, sea quien sea el gobernador, sea quien sea el presidente, nosotros tenemos siempre la visión de trabajar por Trenque Lauquen y sentarnos a articular sea el espacio que haya ganado, el que la sociedad eligió. No tenemos problema en sentarnos y gestionar. En eso nunca hemos sido mezquinos, tanto en criticar a los propios cuando nos han faltado cosas como en agradecer a los de enfrente cuando han llegado. Es un poco la idiosincrasia del trenquelauquense, que te castiga, en el buen sentido, si vos no gestionás y no traés. Y no importa quién esté en la Nación, en la Provincia: a vos te eligieron, vos te propusiste y vos tenés que buscar las herramientas para conseguir lo mejor para la comunidad.

–Por último, y pensando en este delicado contexto que estamos viviendo como sociedad, en lo económico principalmente, me gustaría que les deje un mensaje a los vecinos de Trenque Lauquen, ya rumbo a las próximas elecciones.

El mensaje para los vecinos de Trenque Lauquen es que en estos próximos cuarenta días queremos dejar conformada toda la propuesta que vamos a iniciar para el 24 de junio, cuando inicie la campaña electoral. Tenemos claro hacia dónde queremos llevar el desarrollo del distrito y lo queremos hacer en forma transparente, en forma eficiente, en forma ordenada. Que vamos a poner toda nuestra experiencia y que tenemos las puertas abiertas para recibir consultas, ideas, críticas, todo lo que sume para conformar la mejor propuesta. Y en definitiva, luego, el 13 de agosto y el 20 de octubre, cuando están fijadas las fechas, será la ciudadanía la que elija, pero tenemos la vocación de seguir transformando Trenque Lauquen y de seguir siendo parte del desarrollo de este distrito.