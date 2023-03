Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230314 Carlos Ferraris

–La semana pasada dio inicio a las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con eje principal en el avance de obra pública. Recuerdo que la última vez que hablamos usted señalaba las cifras récord en cuanto a la obra pública en el distrito.

Sí, la verdad que es así. El viernes hicimos una apertura de sesiones que duró cuatro horas de oratoria, con un recorrido por 38 áreas municipales. Entre ellas se destaca, por supuesto, el gran trabajo e inversión en salud, en educación, en obra pública. Hablar de más de mil millones de pesos para un distrito como el nuestro es realmente algo para resaltar. Hoy estamos construyendo 127 viviendas, lo que es realmente un hecho tremendo, de impacto para la solución habitacional, y la obra está caminando muy bien, están todas en construcción. Estamos prontos a inaugurar el CAPS, el centro de atención primaria de la salud, que ya está prácticamente terminado, estaban con el equipamiento, a la espera de la agenda del gobernador, porque nos gustaría que, por supuesto, esté presente para inaugurarlo, que es, podemos decir, un mini hospital, es tremendo en calidad, comodidad y todo lo que le suma. Estamos en una gran etapa de la Casa de la Provincia, muy avanzada la obra, sigue a un muy buen ritmo. Hemos entubado 600 metros de hormigón de un canal que hace tiempo que realmente queríamos hacerlo. También en estos días ya se termina. Estamos construyendo un complejo de piletas climatizadas que va a tener un impacto regional, porque no hay en la región, con toda la tecnología correspondiente, con techo corredizo, de acrílico, pensado para la rehabilitación, pensado para la inclusión, pensado para la educación, el deporte. Estamos pensando en compartirlo con todas las instituciones, con propuestas propias de la Municipalidad pero también de articular con los clubes, con los centros de educación física, con Salud, por supuesto. Así que también estamos muy esperanzados en esa obra, que sigue avanzando. Estamos construyendo una nueva cocina en el hospital, que realmente es un lujo, no debe haber ningún hotel cinco estrellas que tenga semejante cocina que estamos haciendo para el hospital y el asilo de ancianos, también en muy buena etapa de avance. Seguimos siempre haciendo cuadras de cordón cuneta, de estabilizado, desagües, entubado, obras de iluminación a LED que seguimos sumando, todo gratis, el frentista no paga absolutamente nada. Tenemos ya en construcción un CDI, que es el centro de desarrollo infantil, y llamamos a licitación para el segundo, que el de Vedia está en construcción y el de la localidad de Alberdi ahora en unos días sale la licitación. Estamos haciendo la sede de la DDI nueva.

Y tenemos dos obras tremendas, históricas, en Vedia, que son la planta depuradora de líquidos cloacales y la planta potabilizadora de agua, con inversiones que cada una supera los 400 millones de pesos, y realmente le van a dar un tratamiento a los residuos como se merecen y un tratamiento al agua que es fundamental. La existente era de 50 metros cúbicos y ésta es de 750 metros cúbicos. Y bueno, con toda la tecnología que se usa en la actualidad. Algunas cosas son más visibles y otras no son tan visibles pero son importantísimas con respecto a la calidad de vida de la gente, ¿no?

–Mucho trabajo, de acuerdo a lo que usted menciona, en el distrito. Pero también, sin dejar de lado la educación, ¿no?, porque se inició en el centro universitario de Alem la primera carrera universitaria, algo fundamental para el distrito.

Exactamente. Cuando el gobernador lanzó el programa Puentes, nos interesamos muchísimo en el programa y nos pusimos a trabajar junto a Carli Bianco para tratar de tenerlo en el distrito. Lo logramos: nos dieron un financiamiento de 15 millones de pesos y con eso logramos traer dos carreras universitarias públicas con un condimento híbrido, digamos, una parte presencial y una parte virtual. Y en estos días tuve la oportunidad de pasar a saludar. Un hecho histórico, porque para los estudiantes, tener la posibilidad de tener una carrera universitaria en tu pueblo, los que no lo tuvimos lo ponemos en valor y se ha trabajado mucho y son decisiones políticas para que eso suceda. Ya están en marcha. Una es Administración Agraria, de la Universidad Arturo Jauretche, y la otra es Tecnicatura en Programación, de la UTN. Así que estamos ahí, con dos enfoques muy interesantes, ¿no? Por un lado, la tecnología, la programación, lo que se viene, pero sin perder de vista también lo productivo que tenemos en el distrito, como es la parte agropecuaria. Con muchos alumnos inscriptos, con la posibilidad de que estudien y se formen universitariamente acá, y también tenemos cuatro carreras terciarias en el instituto. Un éxito rotundo el movimiento estudiantil que se le está dando al distrito y, de hecho, recibimos estudiantes de otros distritos. Estamos muy pegados al límite de la provincia de Santa Fe, entonces de localidades del sur de Santa Fe también vienen a cursar o a estudiar, nos están eligiendo. Nos está dando una experiencia diferente, ¿no? Siempre la experiencia era que nuestros jóvenes se fueran a otro distrito; ahora estamos, de alguna manera, abriendo una puerta desconocida, y muy entusiasmados.

–¿La idea a futuro es poder ampliar la oferta de carreras universitarias?

Claro, lógico. Esto fue promovido por este programa tan importante de llevar carreras universitarias al interior de la provincia. Entonces, eso nos dio el empujón para avanzar y estas dos son la primera experiencia, pero uno lo que desea es que a futuro podamos traer más propuestas, ¿no? Ojalá que podamos seguir trabajando esa línea y estar siempre poniendo la educación a disposición de la gente.