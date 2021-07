En diálogo con Grupo La Provincia, el intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, habló de la situación sanitaria en el distrito que conduce, el plan de vacunación, y las elecciones legislativas.

“La gente sabe que gobernar es tomar decisiones, aunque no sean simpáticas”, afirmó.

Carlos Ferraris

¿Cómo está la situación epidemiológica y sanitaria en Leandro N. Alem?

Estamos en Fase 2, y si bien la cantidad de casos viene bajando desde hace más de diez días continuamos con todos los recaudos necesarios para seguir adelante dando la batalla contra la pandemia.

¿Y cómo se viene desarrollando la campaña de vacunación?

Viene funcionado de una manera excelente. Hoy iniciamos otros cuatro días de vacunación con más de mil dosis que han llegado al distrito, ya superamos las 11 mil dosis aplicadas lo que para un distrito de 20 mil habitantes es un número muy importante.

"Estamos próximos a llegar al cien por cien de la población mayor de 18 años inscripta, lo que quiere decir que la sociedad de Leandro N. Alem cree en la vacuna"

En materia de inscripción, estamos próximos a llegar al cien por cine de la población mayor de 18 años anotada, lo que quiere decir que la sociedad de Leandro N. Alem cree en la vacuna. Eso es muy importante, sobre todo, luego de tantas embestidas que hemos tenido respecto a la vacunación.

Respecto a las elecciones legislativas, ¿Cree que el Frente de Todos va a pagar un costo político en las urnas por las medidas que han tomado el presidente, el gobernador, y los intendentes oficialistas ante la pandemia?

La gente sabe que gobernar es tomar decisiones, aunque no sean simpáticas. Tampoco se puede decirles sólo lo que cae bien a sus oídos, que es lo que pasó del 2015 al 2019, donde hemos visto políticos que lo único que hacían era estar en canales de televisión y decir cosas agradables en complicidad del periodista que hacía la nota o discursos vacíos de contenido.

En este caso, lo que nos ha tocado es afrontar una situación muy difícil, que no sólo se da en Argentina sino en todo el mundo, y hemos encontrado dirigentes que han sabido asumir la responsabilidad de tomar decisiones que, aunque algunas no han sido agradables para la gente, ponen de relevancia a la salud, a cuidar nada más ni nada menos que la salud de los argentinos y las argentinas.

"Hemos encontrado dirigentes que han sabido asumir la responsabilidad de tomar decisiones que, aunque algunas no han sido agradables para la gente, ponen de relevancia a la salud"

Distinto es cuando un ex presidente dice de manera muy liviana que esto iba a ser una gripecita, que nunca pensó que iba a ser tan grave, que había que privilegiar la economía y que se muriera el que se tuviera que morir.

Sin embargo, en esta difícil situación, Argentina ha podido demostrar que no le faltó una cama ni un respirador a nadie, cuando hemos visto países del primer mundo donde elegían a quien darle asistencia médica, entonces me parece que lo que la gente va a evaluar antes de las elecciones es ese compromiso, esa toma de responsabilidad de un Estado presente, y, sobretodo las inversiones realizadas en un sistema sanitario nacional y provincial devastado.

Recordemos que las declaraciones de la ex gobernadora María Eugenia Vidal eran “no pensamos abrir un hospital más en la provincia de Buenos Aires”. Y de repente nos tuvimos que encontrar con una pandemia durante la cual, no sólo no ha faltado ningún insumo, sino que también fuimos uno de los primeros ocho países del mundo en firmar con los laboratorios para poder conseguir la vacuna.

"Argentina ha podido demostrar que no le faltó una cama ni un respirador a nadie, cuando hemos visto países del primer mundo donde elegían a quien darle asistencia médica"

Todo esto, con una oposición que decía que la vacuna era un veneno y ahora es la esperanza del mundo. La gente va a tener muy claro el panorama en lo electoral a la hora de decidir quiénes son los que realmente asumen la responsabilidad política y de gobierno para cuidarlos y quienes, simplemente, utilizan el marketing y el vacío de contenido en la política.

¿Cómo cree que se va a dar el armado de listas en la Cuarta? ¿Quién va a tener la lapicera?

Somos un frente. Claramente trabajamos todos dentro de ese frente, y esa es la respuesta que va a haber en lo electoral: Trabajar en consolidar los espacios, pero siempre dentro del frente, con los matices que tiene la política, pero con el respeto correspondiente sobre lo territorial, sobre las trayectorias, las jerarquías.

Siempre con el objetivo de consolidar el espacio y poder seguir gobernando para que los argentinos y las argentinas tengamos un país totalmente diferente al que vivimos de 2015 al 2019, pese a estar transitando una pandemia, que complicó muchísimo las cosas.

"Somos un frente, trabajamos todos dentro de él, y esa es la respuesta que va a haber en lo electoral"

Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, con el apoyo de nuestro gobernador, que recorre toda la provincia, con su equipo, con el apoyo de nuestro diputado provincial Alberto Conocchiari, con muchísimos frentes en materia de obra pública, de salud, también con el apoyo absoluto a la educación pública.

Por supuesto que está por delante la salud de los docentes, los auxiliares, los directivos, los alumnos, pero siempre apoyamos y valoramos que vienen remando hace más de un año y medio en pandemia tratando de garantizar la continuidad pedagógica y vamos a seguir trabajando para poder retomar en el tiempo correspondiente el ingreso a las aulas como todos queremos, porque sabemos que la presencialidad no se reemplaza con nada, pero hay que analizar los contextos, como este de pandemia