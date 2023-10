Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231004 Fernando Medina

–Estamos ya encarando el mes de octubre. ¿Cómo avanza este tramo final de la campaña a nivel local?

Con mucho compromiso, con mucho trabajo. Sabemos de que es una elección definitiva la que vamos a afrontar ahora el 22 de octubre, porque el tema que tenemos en la provincia, como en los municipios, es que se gana o se pierde por un voto. Entonces, la verdad que un trabajo y un compromiso de poder recuperar la comuna para nuestro partido. Es algo muy significativo, muy importante.

–Más allá de su figura, Fernando, de que sea usted el líder de este equipo, también es muy importante conocer quiénes integran la lista que lo acompaña. ¿Qué características tiene la nómina que irá junto a usted en las próximas elecciones?

Siempre tengo una forma de pensar la lista como la carta de presentación que nosotros presentamos al electorado. La lista que nos acompaña es muy abarcativa, pero principalmente la austeridad, el compromiso con el trabajo, la responsabilidad, la seriedad, y lo que realmente queremos ofrecer al electorado de General Guido es una reestructuración en la forma de gobierno.

–En este sentido, usted, Fernando, ha manifestado que, tanto con Néstor Grindetti en la gobernación como con Patricia Bullrich en la presidencia, General Guido puede estar ordenado, es decir, con ellos son los únicos que pueden ordenar General Guido. ¿Por qué señaló esto?

Nosotros tenemos una confianza y un respaldo. De hecho, este jueves nos va a estar visitando nuestro candidato a gobernador, Néstor Grindetti, en General Guido. Y ese respaldo que nos brinda Néstor y esa seguridad de compromiso son porque tanto el candidato a gobernador como a vicegobernador son dos personas que son intendentes. Entonces, saben realmente cuál es la problemática que hay en cada uno de los distritos.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y el poder hablar uno como intendente, hacia una persona que haya gobernado un municipio, tiene claro cuáles son los pasos y cuáles son las teorías. El tema de la autonomía, que es una cuestión que desde nuestro espacio, desde nuestro partido se viene predicando y se viene solicitando, es una de las bases fundamentales que están comunicando ellos que van a llevar adelante.

–De hecho, el radicalismo siempre ha tomado como bandera la autonomía municipal. A principios de este año, el gobernador Axel Kicillof, en el inicio de sesiones, dijo que iba a reflotar este debate, a tratarlo. Finalmente no se dio el debate por la autonomía municipal. ¿Por qué le parece que no tuvo buen curso, Fernando?

Sabemos que son momentos difíciles y complicados, porque en años electorales ciertas circunstancias es difícil que se puedan llevar adelante. Realmente quienes llevan adelante las improntas y las cuestiones políticas están ocupados, están en otro tipo de rosca política. Pero yo pienso que es una cuenta pendiente que se tiene desde la gobernación, y estoy tranquilo y convencido de que teniendo a Néstor de gobernador eso se va a llevar adelante.

–¿Cómo impactará, a su manera de ver, el escándalo de Martín Insaurralde en las elecciones de este mes, principalmente en territorio bonaerense? ¿Puede llegar a influir, a modificar el voto de los bonaerenses esta situación?

Mirá, la verdad que la gente, la sociedad, está cansada de estos malos mensajes y estas malas acciones que se producen con los que nos gusta y practicamos la política. No sé si va a realmente definir un voto o no, pero creo que es lo que la sociedad está expresando con el tema del hartazgo de lo que llaman algunos sectores como “casta”. Me parece que en nuestra realidad, en nuestro distrito, que es tan chiquito, esas cuestiones no se ven. Nosotros somos muy persona a persona, muy capechanos, vivimos otra realidad. Pero lo que es la esfera del órgano provincial o del órgano nacional, considero que la sociedad y la gente está agotada de estos malos mensajes que producen ciertas personas.