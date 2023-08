Hace cuatro años, en 2019, el peronista Carlos Humberto Rocha se alzó con la victoria en las elecciones municipales en General Guido, un distrito que históricamente fue gobernado por el radicalismo, hasta entonces sin interrupciones desde el inicio de la democracia. Sin embargo, las cosas podrían volver al cauce habitual si los resultados de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo 13 se ratifican en las generales de octubre. En las primarias, Juntos por el Cambio (JxC) batió a Unión por la Patria (UxP), un resultado auspicioso para Fernando Medina, quien encabeza la lista que aspira a volver a ganar el distrito para el radicalismo.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Medina dijo que la gestión de Rocha “ha tenido déficit” en áreas como la salud o la cuestión social, y anticipó que se propone ejercer “un gobierno presente”, recuperando así lo que calificó como una virtud histórica del radicalismo guidense.

Escuchá la entrevista:

–Ha sido más que favorable el resultado de las pasadas elecciones para el espacio que usted encabeza. ¿Cómo ha tomado estos resultados de las urnas? ¿A qué atribuye el acompañamiento de los vecinos?

En primer lugar, uno que milita y que trabaja en política, cuando se logra ser ganador, es una felicidad lógica, ¿no? Sobre el tema del atributo que la gente ha depositado en el apoyo hacia hacia nuestra lista, yo creo que es considerar una cuestión de militancia, de trayectoria, y de haber podido ser amplio en el tema de la construcción. Nosotros internamente no pudimos lograr lo que nuestro partido tiene como costumbre, que es generar internas partidarias, que era nuestro cometido dentro del comité del distrito, pero tenemos esto, que es el medio legal, que son las internas abiertas. Particularmente a nosotros nos tocó competir con la persona que encabezó en el 2019, Walter Arias. Y la particularidad es que a mí me tocó en ese momento, en el 2019, ir como primer concejal de Walter. Yo soy habitante de un pueblito más chico que la cabecera de distrito, que se llama Labardén. Fuimos vencedores en el 2019 ante la lista que encabezaba ‍Juli Cámara, que era la persona de la lista que siempre estuvo el intendente (Aníbal) Loubet durante veintiocho años. Así que en ese momento fuimos vencedores. En la contienda de 2019 nos toca que por primera vez después de setenta años en el distrito de General Guido no gana el radicalismo. Realmente fue un hecho terrible lo que nos sucedió a nosotros como radicales. Debido a eso pudimos generar una comisión nueva en en el 2020, que me toca encabezar a mí. Hicimos una comisión integrada entre los dos pueblos, tanto General Guido como Labardén, y en la contienda del 2021 se generó una lista de unidad en las elecciones legislativas, teniendo nosotros como meta que era una elección bisagra: realmente nosotros necesitábamos obtener un triunfo en ese momento. Fuimos vencedores con un 63% de la población que nos eligió en ese momento. De acuerdo a eso, realmente creíamos que teníamos el posicionamiento para poder pelear la comuna en este momento, en el 2023.

–Pensando en este contexto económico tan delicado de la provincia y, por supuesto, del país, ¿cuáles son las principales propuestas o las principales iniciativas del radicalismo para modificar un poco la situación, las cosas que quizás no estén bien en el distrito, pensando ya en las elecciones del mes de octubre? ¿Con qué propuestas se encuentran los vecinos?

Nosotros tenemos una particularidad: tanto Tordillo como General Guido somos los dos municipios más chicos de la provincia de Buenos Aires, los menos habitados, y por ende tenemos un presupuesto realmente interesante por la superficie que tenemos en el distrito. En lo que realmente nosotros nos diferenciamos del gobierno actual y, como vos decís, en la parte económica, es en el tema de tener un gobierno presente. Nuestra particularidad es que en nuestros pueblos nos conocemos mucho, realmente sabemos las problemáticas que suceden en cada vivienda. Tenemos una realidad de que todos nos conocemos, ¿viste? Esa es la diferencia que nosotros resaltamos y enmarcamos, que es el tema de tener un gobierno presente. Un gobierno presente se llama al tema fundamental de las cuestiones de salud, el tema de la cuestión de la parte social, que en este momento, en esta gestión de este gobierno que encabeza el intendente Rocha, vemos que ha tenido déficit.

Pero bueno, tenemos anhelos, tenemos propuestas que hemos generado con respecto tanto a la cabecera del distrito como al pueblo de Labardén. Pero lo más generalizado es eso: el tema de la empatía, lo que nos caracteriza en los gobiernos que ha estado el radicalismo en nuestro distrito.

–¿Y qué balance puede hacer de estos años de gestión de Rocha al frente del municipio?

El sol no se puede tapar con la mano. Realmente hay que reconocer que se ha gestionado o han llegado obras, como les ha tocado a la mayoría de los municipios. Hemos tenido planes de vivienda, hemos tenido cuadras de asfalto, también se ha gestionado un CAPS. También en el tema de las cloacas, cloacas que estaban gestionadas desde la gestión de Loubet. Y lo único que realmente se ha inaugurado en esta gestión de Rocha es un plan de catorce viviendas que quedó de la gestión de Loubet y un frigorífico municipal que también se hizo por una problemática de sanidad y de cuestión de salud pública, en la localidad de Labardén, que fue generado pura y exclusivamente con fondos propios. O sea que Loubet comenzó esto del frigorífico con fondos municipales y bueno, le tocó inaugurarlo a Rocha, y tuvimos la presencia en Labardén del gobernador (Axel) Kicillof.

–Pensando en las elecciones del mes de octubre, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de General Guido?

En la política existe la matemática. Nosotros entre las dos listas que nos tocó competir en las PASO tenemos un número muy importante por sobre el oficialismo. Tenemos una diferencia que realmente nos alienta y nos entusiasma. Pero yo siempre digo: los votos que pueden llegar a tener una u otra persona no son cautivos, y cada una de las elecciones son diferentes. De una PASO a una elección general, como nos va a tocar vivir ahora en octubre, puede haber diferencias. Pero bueno, como te digo, realmente estamos muy motivados, estamos con una confianza porque el voto de la gente que nos apoyó a las dos listas nos hace pensar que vamos a volver a tener la comuna de General Guido, con el Ejecutivo en manos del radicalismo.