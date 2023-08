Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230804 Facundo Diz

–¿Cómo avanza la campaña en la ciudad de Navarro, a días nada más de las elecciones PASO?

Bueno, la verdad que conforme con cómo estamos haciendo la recorrida, que comúnmente la hicimos en gestión y hoy la estamos haciendo nuevamente, encontrándonos cara a cara con nuestros vecinos para plantearles lo que van a ser los próximos años. Contento por el recibimiento que estamos teniendo, conforme por la cantidad de gente que se suma a poder visibilizar el trabajo diario. Hoy nuestro pueblo ha crecido y muchas veces no comparte las noticias de alguna obra o de alguna situación en especial o de algún tratamiento de alguna situación; entonces también es una forma de acercamiento que tenemos. Igual se hizo ameno por el solo hecho de que en el año nosotros todos los viernes hicimos operativos en los barrios y en las localidades del interior, entonces eso favoreció que el contacto fuera siempre directo.

Lo único difícil, que lo supe y por eso la candidatura se atrasó muchísimo, era que no quería que la candidatura me saque tiempo y me distraiga de la gestión. Hoy en día hay necesidades y situaciones de la comunidad que no pueden dejar de ser atendidas. Entonces no quería buscar ninguna posibilidad de no poder atender eso. Así que, nada: esforzarme un poco más y acompañar en la campaña también.

–¿Qué puede decir de la lista de concejales y consejeros escolares que lo acompañan?

Feliz de la cantidad de gente que nos ha recibido y está alegre por los candidatos. Es la primera vez que nuestro partido hizo la elección libre y con la convocatoria bien amplia, casi con cien personas que estaban conformes con postularse. No fue una deudocracia esa elección de lista, como siempre nos ocurrió en distintas elecciones en el pasado. Entre todos elegimos los candidatos. Entonces quedó muy representativa de cada sector de la sociedad, de cada uno de los barrios.

Por primera vez gente del interior participa, delegaciones del interior participan en las listas y en ubicaciones importantes, no solamente con alguna suplencia o para ir a figurar solamente, sino con mucha preponderancia. Así que feliz, porque también hay un recambio generacional y a la vez mucha experiencia.

–Qué importante el recambio generacional. Usted igualmente es un intendente joven, pero ¿nota que hay un interés genuino de los jóvenes de la ciudad en sumarse a la política?

Muchas veces creemos que los que no tienen intención son los jóvenes. Y yo creo que es al contrario. Son los que tienen más experiencia los que no dejan que los jóvenes puedan participar, que pierdan ese interés, porque siempre pesa mucho más la experiencia y no la impronta que tiene un joven. Y si hoy no nos aggiornamos a la realidad de la evolución que están teniendo los chicos, de la modernización que a nosotros ya, aunque yo tenga 44 años, ya nos está pasando a una velocidad muy rápida y por encima de nuestras cabezas, vamos a quedar ya fuera de contexto. Y no está bueno. Está bueno que nosotros podamos acompañar este crecimiento, esta evolución y esta velocidad. Porque si no, lamentablemente, vamos a estar en una coordenada distinta, en un tiempo o en una velocidad distinta de lo que hoy demanda la sociedad. Y si no acompañamos a los jóvenes a crecer, a que se desarrollen y ocupen cargos y que se puedan tomar después decisiones con su mirada, seguramente lo que nosotros decidamos no va a estar conforme a la realidad, o si no, cuando se implemente, ya va a ser demasiado tarde lo que pensamos nosotros.

–Por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Navarro pensando en las próximas elecciones?

Que por primera vez, a partir del 10 de diciembre de 2023, o quizás desde que me tocó este interinato, Navarro somos todos, y yo necesito de ellos. Y que por primera vez una persona de la sociedad, común y corriente, va a estar acompañándolos desde el municipio, para que realmente podamos generar el Navarro que soñaron quizás sus padres y que sueño yo, y que vamos a hacer soñar a nuestros hijos. Es necesario que nos den la oportunidad para que realmente evolucione, pero con toda la sociedad de Navarro adentro.