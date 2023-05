–¿Cómo avanza la gestión municipal en este contexto económico tan delicado que estamos viviendo en la provincia y, por supuesto, también en el país?

Bueno, sí, no estamos exentos del contexto que estamos atravesando a nivel nacional. Pero sí contarles que el municipio, la Provincia y la Nación no detienen todos los objetivos pospandémicos que se han planteado. Es decir, las obras continúan. Estamos avanzando de una forma bastante permanente y a paso firme, con obras que son muy grandes de infraestructura, demasiado costosas para el municipio, y con la ayuda de la Provincia, de los diferentes ministerios, las estamos concretando. Se dificulta muchísimo, por ahí, por las especulaciones, las corridas cambiarias y la problemática que siempre sufrimos los argentinos: la especulación de un sector económico-financiero que desconoce la situación socioeconómica de más de la mitad de la población y aprovecha algunas circunstancias para sacar ventaja para un grupo muy reducido y desventajosas para casi la totalidad de la población. Porque todos vemos la repercusión de la inflación y del precio del dólar clandestino, ilegal, que avanza a pasos agigantados, y eso repercute en los precios y sobre todo en la sociedad, que cuando va a comprar la canasta básica nomás siempre ve alterados los precios.

Nosotros desde el municipio seguimos con la gestión día a día, preocupándonos por la situación, ocupándonos también, pero no podemos dejar de reconocer el esfuerzo que hacen la Provincia y la Nación para que los municipios como el nuestro puedan seguir avanzando y construyendo obras vitales para el desarrollo, ya sean de infraestructura, en salud, el equipamiento con patrulleros para lo que es seguridad, circunvalaciones para sacar el tránsito pesado de nuestra ciudad, lo que son jardines, colegios secundarios... Así que en ese sentido no hay discusión, solamente agradecimiento, porque las obras avanzan y es necesario para toda la población.

–¿Cuáles son los principales ejes de su gestión?

Nosotros estamos desarrollando una tarea bastante gigante para lo que se venía haciendo, que es desarrollar el sector turístico. También tuvimos una mala pasada climática, porque estamos ante la sequía más grande que conocemos. Nuestra laguna ha quedado seca en su totalidad. Las napas están a una profundidad que ni siquiera podemos recoger el agua de los pozos para regar y algunos otros acontecimientos. Siempre fueron los pilares lo que es cultura, educación.

–Me gustaría ya ir hacia el plano electoral. ¿Cómo puede analizar la actualidad del Frente de Todos (FdT) a nivel nacional, con esta danza de nombres, de candidatos, pensando ya en los comicios?

Hay una gran especulación en torno a los candidatos. Yo creo que, al haber una situación que no digo que es favorable totalmente, pero que sí hay un abanico de oportunidades, aparecen nombres que por ahí no han estado con el desgaste continuo de la gestión ni han estado inmiscuidos en la problemática que atravesó el país, que fue la pandemia, fue la guerra que atravesó Europa y también pagamos las consecuencias acá en nuestro país, la sequía en una de las áreas más productivas de nuestro país que también se vio alterada.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Entonces hay una danza de nombres que por ahí ninguno llega a conquistar un caudal electoral grande. Pero la realidad tiene que ser qué país queremos, qué país vamos a buscar en los próximos veinte años, y ofrecerle eso al electorado. Sabemos que nuestro partido político, nuestra coalición, a pesar de la problemática que hemos atravesado, a pesar de los errores que por ahí se han cometido, pero siempre gestionando y tratando de abarcar a la totalidad del país, busca un país con plena soberanía, con libertad, reconociendo derechos a todas las personas que habitan en nuestro pueblo.

En cambio, la extrema derecha, o por ahí la coalición de Juntos por el Cambio (JxC), con el PRO y la Unión Cí­vica Radical (UCR), es extremadamente riesgoso para la sociedad. Sobre todo para una sociedad que está endeble y que está atravesando una situación muy mala económica, ya sean los jubilados o por ahí muchas personas que no están en el circuito económico formal. Entonces, para que eso no se siga agigantando y acrecentando y después sigamos pagando las consecuencias, como es la deuda que contrajo (Macri con) el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que hoy estamos pendientes de qué podemos desarrollar y qué no, necesitamos un gobierno soberano, libre, que pueda poner el eje central en políticas a futuro, como van a ser nuestros recursos naturales, que hoy están en la cartera de cualquier país desarrollado, y que Argentina, Bolivia, Chile, son los países que poseen casi el 80% de esa naturaleza que nos dio nuestro suelo, y que las pueda manejar un partido político u otro partido político, siendo gobierno, va a haber una diferencia muy grande. O pasaríamos a ser en un futuro próximo una de las principales potencias, abastecedora de todo el mundo, o pasaríamos a ser el inquilino de alguna multinacional o de algún otro país con mucho desarrollo que obtendrían nuevamente la riqueza de nuestro suelo y dejarían más pobreza, desgastado nuestro suelo, desgastado nuestro país, y sobre todo, alterados los derechos que hemos ido conquistando día a día.

Así que el mensaje tiene que venir desde el pueblo hacia la política, de decir también qué es lo que quiere. Porque por ahí el egocentrismo de las figuras que quieren ser presidentes o vicepresidentes, o gobernadores, o alcaldes de cada distrito, altera muchísimo lo que es el futuro. Porque se piensa muchas veces en lo personal y en lo partidario. Pero tenemos que empezar a pensar en un país de un gran desarrollo, de un potencial gigantesco que tenemos. Se han hecho inversiones muy grandes y se tiene que seguir invirtiendo para generar esa libertad y esa soberanía que tuvimos en el esplendor del peronismo y que la vamos a volver a tener, si dios quiere, a partir del ’23.

