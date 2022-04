Mirá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Facundo Castelli.

Me gustaría conocer cuáles son los ejes de trabajo que se han propuesto en el Municipio para este nuevo año.

Un año complejo porque más allá de que teníamos objetivos propuestos para todo el año, el tema inflacionario ha empezado a desgastar lo proyectado. No es menos cierto que la idea era con los recursos municipales apuntar a todos los servicios que estamos prestando y a mejorarlos, pero también a través del Fondo de Infraestructura Municipal, a través del Fondo de Seguridad, empezar a invertir en las obras que hemos presentado.

Hoy ya tenemos presentado el Fondo de Infraestructura Municipal por más de 73 millones que nos corresponden y 30 millones el de Seguridad. Veremos, una vez que lleguen los primeros desembolsos, si podemos mantener la idea original.

El Fondo de Infraestructura va a ser para lo que es pavimento y el Fondo de Seguridad para lo que es acondicionar los móviles, reparar algunas comisarías y apostar fuerte a las cámaras de seguridad. Tenemos un Centro de Monitoreo, pero lo queremos dotar de mayor cantidad de cámaras.

A la par, con distintas obras que la Provincia ha comenzado en nuestro distrito. En el día de hoy ha empezado la Casa de la Provincia y también un bacheo profundo entre las rutas internas del distrito que era un pedido que teníamos hecho hace mucho tiempo. Trabajando, pero en un día a día complejo por la cuestión inflacionaria que nos perjudica a todos.

Recientemente se reunió con el ministro de Infraestructura de la Provincia, Leonardo Nardini. Allí le planteó la posibilidad en este encuentro de nuevas obras para la ciudad. ¿Puede adelantar cuáles son algunos de estos proyectos que ha llevado a la mesa de reunión con el ministro?

Al principio le planteé para la localidad cabecera lo que es la finalización de unas oficinas. Habíamos comenzado con un proyecto en frente a la laguna de construir un hotel. Luego aparecieron inversiones privadas que quisieron llevar adelante la construcción de un hotel, ahora han agregado más plazas y se han desarrollado mucho lo que son las cabañas y los emprendimientos privados.

Así que retransformamos o reconvertimos ese proyecto en lo que son oficinas de turismo y salas de reuniones. Uno de los pedidos fue ese. Estamos presentando el proyecto, más allá de que después va a depender del financiamiento que nos pueda otorgar la Provincia.

El segundo pedido es apuntar fuerte a las cloacas en las localidades donde hoy no tenemos y agua potable, que tenemos en todas pero hay algunos lugares donde hay que mejorar. Esas fueron las dos obras principales que planteamos. Lo interesante sería ir avanzando con alguna de ellas, más allá de lo que es el Fondo de Infraestructura Municipal.

Mencionó el tema de las cabañas para el turismo. Hemos hablado con la directora de Turismo de Puán y nos ha comentado que la Fiesta de la Cebada Cervecera fue un éxito. ¿Qué balance hace de la temporada estival?

La verdad que muy bueno. Es un lugar tranquilo, con un espejo de agua hermoso, con una isla. Es un lugar para descansar. Entrando ya en lo que es la salida de la pandemia, en este verano y al haber apostado a la vacunación y poder tener los protocolos correspondientes vimos con agrado que llegó mucha gente que ha venido a descansar.

"Durante la Fiesta de la Cebada se vio colmado no solo lo local sino lo regional. Nunca se había vivido una fiesta con tanta cantidad de gente"

Durante la Fiesta de la Cebada se vio colmado no solo lo local sino lo regional porque es una fiesta que atrae a toda la provincia de Buenos Aires y eso hizo que explotara la fiesta en esos cuatro días. Nunca se había vivido una fiesta con tanta cantidad de gente y con la cantidad de espectáculos que hubo.

Apostamos a los servicios, a tener la laguna en condiciones, a la bajada de lanchas, a que el que venga se sienta cómodo. Se logró el objetivo y seguimos apostando a eso porque se van realizando distintos eventos. El fin de semana pasado hubo una carrera de bicicletas que organizó un grupo de Puan.

Lo llevo al ámbito político y le consulto cómo es la relación con el Gobierno de Axel Kicillof. ¿Es bueno el vínculo que tiene con el Gobierno provincial, más allá de ser un intendente de la gestión opositora?

La verdad que sí. Lo he manifestado abiertamente, se lo he hecho saber a ellos, como el otro día al ministro (Nardini). Tenemos muy buena relación. Estamos trabajando bien, tenemos diálogo permanente, eso es importante, más allá de que a veces todo lo que uno va a pedir no se puede lograr o hay algunas cosas que hay que trabajarlas más.

Es buena como ha sido con todos los gobiernos. Estoy transitando mi tercer periodo. Lo fue en su momento con el gobierno de (Daniel) Scioli, lo fue obviamente con el de María Eugenia Vidal y lo es con el de Axel Kicillof. Yo creo que, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, nosotros trabajamos por los puanenses y ellos saben que son bonaerenses también, así que el trabajo en conjunto es bueno.

No puedo decir que nos han cerrado las puertas, que no tenemos respuestas, no. Siempre nos han contestado, a veces algunas cosas se pueden, otras no, como es en la gestión diaria.

También participó en marzo del encuentro provincial de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo analiza la actualidad de la UCR a nivel provincial y también nacional ya pensando en la posibilidad de presentar candidatos a gobernadores o a presidentes para el 2023?

Veo una Unión Cívica Radical que despertó después de mucho tiempo de estar dormida. Yo creo que comenzó, y esto se vio cuando se hizo la interna, por la conducción del Comité Provincial entre Maximiliano Abad y Gustavo Posse. Yo creo que ahí se reavivó el fuego del radicalismo.

A partir de ahí creo que empezaron a aparecer figuras que le dieron notoriedad a nuestro partido, como es el caso de Facundo Manes que hoy está recorriendo y es un posible candidato a presidente, como lo es Martín Losteau, como lo es el grupo de todos los dirigentes radicales que han empezado a hacer notoria su presencia no solo territorial sino también en los medios.

"Estamos dentro de una coalición como es Juntos y se llegará a algún entendimiento y si no tenemos las herramientas de las PASO"

Lo veo muy bien, con muchas ganas, con candidatos a nivel nacional, provincial y municipal en los 135 distritos y con candidatos también a gobernador y a presidente.

Estamos dentro de una coalición como es Juntos y se llegará a algún entendimiento en algún caso y si no tenemos las herramientas de las PASO que para eso están y las tenemos que utilizar. Veo un radicalismo de pie, con ganas de llegar al poder y creo que merecemos una oportunidad a través de nuestros candidatos