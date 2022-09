Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el intendente Diego Nanni.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Diego Nanni

-Me imagino que está movilizado por el lamentable hecho que aconteció anoche en la puerta de la casa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, este intento de magnicidio. ¿Cómo analiza esta situación?

La verdad que movilizado, también sorprendido y a la vez desilusionado. La desilusión de quienes creemos en la democracia, de quienes creemos que a partir de las ideas, aún cuando haya que buscar el consensos con distintas opiniones y distintas ideologías...

Siempre pensamos en construir un país para todos y todas con los derechos que nosotros consideramos que tienen que tener nuestros habitantes y, por supuesto, con un orden, con un respeto, en paz y en el ejercicio del estado de derecho.

MIRÁ TAMBIÉN Los intendentes bonaerenses se expresaron tras el intento de asesinato a Cristina Kirchner

Tenemos la responsabilidad de buscar la paz social, y detener los discuros de odio que tan mal le hacen a nuestra sociedad.

Desilusionado de haber llegado a esto, de que realmente estas cosas sucedan. Independientemente de los análisis y los supuestos que se barajan en este momento de si esto es a partir una persona con desequilibrios mentales o si esto es por lo que se viene consumiendo desde hace muchísimo tiempo.

Bastante confuso, tratando de entender, de comprender qué es lo que pasó en la tarde noche de ayer.

-El gobernador Axel Kicillof en una conferencia de prensa llamó a convocar a distintos sectores del arco político, empresarial, movimientos sociales. ¿Considera necesario que haya una convocatoria de este tipo que abarque a los distintos sectores del país para tratar de analizar la situación y poder sobreponernos a esto que aconteció?

Creo que habiendo tropezado en la consolidación de la democracia por supuesto que es muy importante que los distintos actores de la sociedad, referentes y demás demuestren que realmente todos queremos volver a encausar toda esta solidez democrática.

Es una cuestión de compromiso que tenemos que tener con cómo seguir manteniendo las bases de una democracia saludable para el crecimiento de nuestra patria.

-¿Cómo analiza el rol que tomó la oposición y el modo en que se manifestaron en las últimas horas?

No he tenido el tiempo necesario para observar cómo se han manifestado. Me parece correcto aquellos que se han manifestado en solidaridad con la Vicepresidenta como todos aquellos que han manifestado su preocupación por el desafío hacia la salud de la democracia.

-¿Cuál ha sido el rol de los medios de comunicación en todo este contexto donde parece que el odio y la violencia crecen cada día más en el país?

Es clara la penetración que tienen tanto los medios de comunicación como las redes y la responsabilidad que tienen líderes y referentes de la oposición.

"Esto nos llama a la recapacitación de si este es el camino para tener un país como el que cualquier persona quiera tener para sí y para sus hijos"

Hace mucho tiempo que se vienen instalando ideas que afectan a cualquier persona, ya sea en su sano juicio o a aquel que esté desequilibrado, como puede ser la persona que haya actuado ayer queriendo atentar contra la integridad de la Vicepresidenta.

Hay un claro mensaje que se ha prolongado en el tiempo, ha sido sostenido. No nos olvidemos que en situaciones delicadas de crisis sanitaria, de pandemia, se trabajó muchísimo a la hora de hablar de la cuarentena, de la vacuna, de cuán real el virus.

Ahí tenés un ejemplo claro de los mensajes con los que los medios han tratado de generar un estado de confusión en aquellos que consumen esa información. Hoy lo que pasó nos llama a la recapacitación de si este es el camino para tener un país como el que cualquier persona que habite este suelo quiera tener para sí, para sus hijos y para el futuro de los que vienen