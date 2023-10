Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231027 Cecilio Salazar

–Cecilio, reelecto nuevamente, por cuatro años más, al frente del municipio. Me imagino que feliz por el acompañamiento, el respaldo que nuevamente le brindó la ciudadanía.

Sí. Yo personalmente pasé un momento complicado acá, porque el enfrentamiento con mi hijo Ramón era un poco doloroso para mí. Pero sabía que había mucha gente que quería que yo fuera el candidato, y así lo hicimos. Y claramente creo que tuvimos razón, en el sentido de que fuimos respaldados por la mayoría de la gente. Así que, más allá de eso, sí, estamos obviamente felices y contentos, pero sabiendo que la gente no nos da un cheque en blanco; la verdad que a mí me genera esto muchísima responsabilidad. Sé que la gente está esperando muchas cosas. Se han hecho un montón de cosas en San Pedro, pero falta mucho todavía. La gente nos dio un voto de confianza y esperemos estar al alto de las circunstancias.

–Y hoy en día ¿cómo es su relación con Ramón?

Mirá, si hay algo que yo espero el día de mañana es poder recomponer la relación familiar. Obviamente y claramente, la cuestión política entre nosotros está rota, es decir, no nos entendimos. Quizás hay un poco de culpa de los dos, es decir, yo no le echo la culpa a él ni nada por el estilo, pero bueno, a veces nos enfrenta con estas cuestiones la política, hay mucha gente esperando esta candidatura y uno se debe a la gente. Las indicaciones de la política, en el orden nacional y provincial, me dijeron que yo tenía que volver y presentarme, así que eso hice. Espero que el día de mañana, realmente es lo que deseo, podamos recomponer nuestra relación familiar, y nada más que eso.

–En el plano nacional, el 19 de noviembre es ballotage a todo o nada. Me imagino que comenzarán a militar el voto casa por casa para que Sergio Massa sea presidente.

También debo decirte que estamos muy contentos por la inmensa elección que hizo Axel (Kicillof). Aparte está haciendo una extraordinaria gobernación, a la altura de los mejores de la historia. Viste lo que le pasó últimamente, viste que los medios por ahí decían que le iba a perjudicar. Bueno, claramente no lo perjudicaron estas cuestiones, porque la gente lee entre líneas qué es lo que está pasando y saben que Axel es una persona total y absolutamente honesta, y claramente lo respaldó masivamente con el voto.

Y con respecto a la pregunta que me hiciste, sí, claro, estamos con muchísima expectativa ahora. Fijate vos que en su momento, cuando Sergio se hizo cargo de la economía del país, ya éramos prácticamente, como lo dice Sergio y como decían muchos, supuestamente un gobierno de salida: que nos íbamos, que ya nos esperaban con el helicóptero en el techo de la Rosada y demás. Sergio se hizo cargo en ese momento muy complejo para el país, esa es la verdad. Sin embargo, pese a todo, Sergio logró estabilizar el país, que haya tranquilidad política al menos, porque vos sabés que había momentos de zozobra, realmente se vivían momentos muy difíciles en esos meses. Y hace ya un año que Sergio tomó la economía. Faltan cosas, obviamente, seguramente que faltan cosas, pero como dice Sergio, ya después del 10 de diciembre y con su

equipo, estoy seguro de que Sergio va a tomar las medidas correctas a los efectos de que esta cosa vaya mejorando. Que seguramente no va a ser de un día para el otro, claramente: nada es mágico.

Así que con mucha esperanza realmente. Estoy convencido de que Sergio va a ser el próximo presidente de los argentinos. Nosotros acá en San Pedro vamos a trabajar intensamente, obviamente, como hicimos también para nuestra candidatura. De hecho, ya lo trabajamos. Es decir, trabajamos para nuestra candidatura, obviamente, pero también para la candidatura de Axel y la de Sergio, y nos impusimos en las tres. Es decir, nosotros ganamos en el orden local, pero también ganó Axel acá en San Pedro y también ganó Sergio en San Pedro, con un porcentaje similar. Así que tenemos muchísima esperanza y mucha expectativa sobre lo que vaya a pasar el 19 de noviembre. Con casi el convencimiento de que Sergio se encamina hacia un gran triunfo.

–¿Y qué piensa, Cecilio, por último, de lo que está sucediendo en Juntos por el Cambio (JxC), de esta ruptura del espacio y de la decisión de Patricia Bullrich, encabezada por Mauricio Macri, de acompañar a Javier Milei en el ballotage?

Mirá, acá en San Pedro pasó exactamente lo mismo. El domingo a la noche se habían roto los candidatos de JxC; el lunes dieron un espectáculo tristísimo en el orden local. Y bueno, claramente hoy hubo el espectáculo triste y lamentable para el país, que está dando el PRO. Creo que el la UCR ha tomado una actitud política realmente muy clara. Y me parece a mí, por lo menos, que el PRO ha quedado prácticamente limitado a un partido de la Capital, como fue antes de 2015, y seguramente el radicalismo va a encontrar el camino para de nuevo tener sus candidatos propios, que hace mucho tiempo que no pasa, porque quedaron subsumidos ahí con el PRO. Pero creo que ha entendido el radicalismo que de una vez por todas debía romper, y eso ha pasado. Es un partido que también nació en el fervor de las luchas populares; es un partido claramente popular, al igual que el peronismo, y seguramente el día de mañana se van a recomponer y van a poder tener sus propios candidatos. Y la democracia, como necesita al peronismo, necesita a la UCR.

–Dos partidos con valores democráticos muy afianzados, ¿no?

Sí, total y absolutamente. Más allá de lo que digan de uno u otro, siempre los dos partidos han sido claramente democráticos en su accionar.