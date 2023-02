Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230222 Alejandro Federico

–Hoy se realizará un nuevo foro de jefes comunales del radicalismo en la ciudad de Rauch. ¿Qué ejes centrales se abordarán en esta jornada?

Por ahí nos encontramos con algún tema puntual que hace a la gestión en nuestros municipios, en esta relación que mantenemos con la Provincia, que tiene que ver con la marcha de la entrega de fondos, con alguna entrega pendiente de la Provincia a los municipios, de lo que estimamos nosotros a esta altura que ya debería ser la entrega más fluida de los recursos para este año, teniendo en cuenta que es un año electoral. Y después, también, analizar un poco la situación política. Ver cómo nos preparamos individualmente, contando algunos temas que podamos tener en nuestros distritos, y también hablar un poco del panorama, donde aparece nuestro partido como un integrante importante de Juntos por el Cambio (JxC), y de las definiciones que tiene que haber desde el punto de vista de las candidaturas, en el marco provincial especialmente, y también opinar un poco de lo nacional. Esa es la temática que va a tener la reunión.

MIRÁ TAMBIÉN Arrieta y Watson analizaron los beneficios de una importante obra para Florencio Varela

–¿Les preocupa mucho a los intendentes del radicalismo la baja de la coparticipación?

Y, sí, es importante. Vos calculá que para nosotros, sobre todo los municipios más chicos, el ingreso fundamental es el que viene por coparticipación. Ya de una manera un poco menos trascendente, el servicio que prestamos nosotros y por el cual cobramos tasas. Así que para nosotros es importante tener la posibilidad de que ese número no merme, o que por lo menos las decisiones políticas de cómo se van a implementar cada año para implementar ese Coeficiente Único de Distribución (CUD) no vayan variando demasiado. Que sea un poco más parejo. Tenemos un ejemplo, que es el que trascendió ahora con el tema del Censo, que dejó a las claras una cuestión, por lo pronto, para ser explicada, y esperemos que así sea, por parte del gobierno de la Provincia, de por qué se interpretó con semejante cantidad de habitantes de diferencia un distrito tan grande como el de La Matanza. Uno tiende a creer que es una cuestión meramente política, que benefició a un gran caudal electoral, que es el que se genera en ese distrito, por supuesto, con más recursos como para que el gobierno de ese lugar pueda ejecutar las políticas que a la larga lo llevan a seguir manteniendo ese municipio, pero también a concretar una gran cantidad de votos. Así que, bueno, seguramente serán temas de los cuales también podremos hablar y llevar nuestra visión y nuestro reclamo, si es que hiciera falta, al gobierno de la Provincia.

–¿Y cómo se posiciona el radicalismo, pensando ya en los comicios, en la provincia de Buenos Aires? ¿Lo ve mucho más fortalecido que en otros años electorales?

Sí, yo creo particularmente que sí. Me parece que en una tarea que hemos hecho, en conjunto, los intendentes con las autoridades partidarias, hemos logrado que el radicalismo hoy tenga otra imagen, que la gente tenga otra visión sobre este partido. Me parece que un resultado electoral importante fue el que obtuvimos en el 2019, más allá de la derrota de JxC. Hemos podido mantener en su gran mayoría los municipios que son de nuestro espacio. Me parece que eso nos fortalece.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Más allá de poder generar este fortalecimiento pensando exclusivamente a la hora de generar alguna fórmula cruzada, o que tengamos realmente más aspiraciones con fórmulas propias, también es cierto que dentro del espacio es bueno fortalecernos para que, en el gobierno que podamos tener, más allá de quién sea el espacio que lo conduzca con su principal candidato, podamos ser tenidos en cuenta para la conformación de gabinetes y esas cosas, ¿no?

–Lo llevo al ámbito municipal. ¿Usted ya ha decidido su futuro político? ¿Irá por un nuevo mandato?

Sí, en mi caso sí, yo estoy, la verdad, con ganas. Por supuesto, con la certeza de que todavía hay más cosas para hacer en nuestra localidad. No nos olvidemos de que Suipacha viene de una gestión de gobierno, anterior a la que yo empecé en 2015, de 24 años consecutivos de la misma persona. Y eso la verdad que nos paralizó y nos estancó mucho. Y, bueno, gracias a Dios, el acompañamiento del electorado acá se viene notando, desde el 2013 a la fecha, habiéndonos siempre dado ese voto de confianza que nos permitió triunfar en todas esas elecciones, más allá, incluso, de la derrota a nivel provincial y a nivel nacional del año ’19, más allá de lo lamentable que nos tocó vivir durante la pandemia, que por ejemplo determinó que varios municipios del color político del gobierno nacional perdieran en esa elección de medio término, y sin embargo nosotros, que no somos de ese color, que tuvimos que arreglarnos muchas veces de manera individual, pudimos mantener otra vez esa senda de triunfo que veníamos trayendo. Así que eso nos da la expectativa, sincera y con muchas ganas, de poder seguir en el gobierno.

Yo esto, por supuesto, lo hago habiendo sido habilitado por el cambio que hubo en la ley, ¿no? Yo en aquel momento no fui de los que renunciaron como para poder hacerle esa trampa a la legislación y poder presentarme de vuelta. Eso no fue así. Me lo permite la ley, por eso yo aspiro a esto. Si la gente nos acompaña, estaré en mi tercer período consecutivo, y ese sí será el último. Yo comparto la necesidad de que hubiera una ley con esas condiciones, que ponga ese límite. Lo que sí creo también es que en aquel momento estuvo mal implementada, y en ese sentido es que se reparó ese error, y es por eso que yo me estoy presentando como candidato. Acá en el orden local tenemos una estructura bastante particular de JxC, ya que el PRO tiene una muy buena relación con nosotros. Hemos generado siempre los acuerdos políticos sin tener la necesidad de participar en ninguna interna local, que es lo que va a volver a suceder seguramente este año, y de esa manera seguir caminando y seguir ofertándole a la gente una propuesta que es distinta, precisamente la que respetando la democracia (para eso existen las PASO, ¿no?, para que democráticamente se elijan candidatos), nosotros entendemos que acá en Suipacha, en el pago chico, es precisamente al revés: demostrar una seriedad en la conducción, demostrar que estamos todos juntos trabajando más allá de los colores que representamos, sin necesidad de tener que participar en una interna que a lo mejor deja gente herida o que deja algún desgaste que no se debe tener. De esa manera hemos estado triunfando elección tras elección, así que pretendemos seguir de la misma manera