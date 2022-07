Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Esteban Reino.

Esteban Reino

En las últimas horas, los jefes comunales del radicalismo de la provincia de Buenos Aires volvieron a reunirse en esta oportunidad en La Plata. ¿Pudieron unificar reclamos para llevarle al gobernador Axel Kicillof?

Lo que hicimos fue más que nada un raccontode lo que nos pasa a todos los distritos de cuestiones de gestión, como puede ser con IOMA, IPS, las obras, ver cómo hacemos mucho más ágil la entrega de dinero, porque nos está afectando mucho la inflación.

Tenemos que trabajar mucho en eso para que se liberen mucho más rápido los fondos para poder comprar los materiales y que no haya inconvenientes para llevar adelante las obras públicas.

¿Es común el reclamo de los municipios en relación a la pérdida de recursos frente a la inflación?

Sí, nos complica de sobremanera a todos. Los que estamos haciendo obras públicas o lo que hacemos cotidianamente para el mantenimiento de la ciudad requiere de materiales que cambian los precios constantemente.

No tenemos gente que nos cotice. Por ejemplo, llamamos a una licitación por neumáticos y quedó desierta. Y eso te complica, obviamente.

Ayer el intendente Miguel Fernández, de Trenque Lauquen, señaló que hay muchos convenios de obra que no se han firmado y otros que no han recibido el anticipo financiero. ¿Pasa lo mismo en Balcarce?

Sí, estamos todos los intendentes casi en lo mismo y esas fueron las cosas que estuvimos hablando.

En relación al año electoral, 2023, también me imagino que han podido ahondar en algunos temas. ¿Los intendentes tienen ganas de ser candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires?

Nosotros lo que sí sabemos es que tenemos que tener uno o dos candidatos que recorran la provincia de Buenos Aires, ya tenemos -creo- candidatos presidenciales, para posicionarlos, medir y ver cuáles son las posibilidades ciertas de poder gobernar la provincia de Buenos Aires.

Eso es lo que charlamos. Si hay consenso, si hay un grupo que avale ciertas candidaturas, puede ser que sea un intendente.

¿Usted estaría dispuesto a asumir ese desafío?

Son cosas que se deben charlar en equipo y que se deben resolver con el aval del Comité Provincia, legisladores, intendentes. No creo que sea algo que lo tenga que resolver una sola persona.

¿Cómo se posiciona el radicalismo pensando ya en el 2023? ¿Está más fuerte que nunca podríamos decir?

Hemos tenido una remontada muy importante. Y creo que tenemos que seguir en lo mismo: en las ciudades que gestionamos y en las provincias que nos toca gestionar demostrar que estamos a la altura de las circunstancias, que estamos para transformar la realidad de los vecinos enserio, no desde lo retórico, sino con hechos concretos.

Es el camino que debemos seguir y solo la gente nos va a poner en el lugar en el que tenemos que estar.

Le consulto por el tema del Salario Básico Universal. ¿Usted considera que esta iniciativa puede ser una salida a la pobreza en el país?

No, acá está comprobado que la única salida a la pobreza en todos los países del mundo es la generación de empleo genuino, no de parte del estado. El estado ya ha hecho lo que tiene que hacer. Ahora lo que tiene que hacer es buscar las herramientas para que el privado vuelva a creer en el sistema argentino, que invierta para crear empleo de calidad y genuino.

Eso creo que es lo que debe hacer el estado más que buscar paliativos que siguen sin sacar a la gente de la pobreza. Lo único que saca a la gente de la pobreza son sueldos acordes, tener para vivir, para el sustento diario, para recrearse, para practicar deporte, para que sus chicos puedan estudiar y puedan transformar su realidad.

¿Piensa lo mismo sobre los planes sociales? También se ha puesto foco los últimos días en este tema. La Vicepresidenta ha propuesto municipalizarlos.

A mí no me interesa manejar planes sociales, no es más ni menos que administrar pobreza y la ineficiencia del sistema político para dar respuestas.

Habría que ver de qué manera reconvertimos esos planes en capacitación genuina que puedan en poco tiempo autosustentarse con sus propios recursos, ya sea a través de una actividad privada o a través de trabajo en una PyME o en una empresa.

Ahí tiene que ir la inversión importante para que dentro de diez años digamos "bueno, salimos de esto para pasar a algo mejor". Porque uno cuando da un plan es para tratar de hacer un paliativo en una situación de emergencia. Acá los planes han vuelto para toda la vida en la Argentina y eso no te saca de la pobreza