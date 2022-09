Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el intendente Esteban Reino.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esteban Reino

-El Foro de Intendentes de Juntos tendrá lugar el 9 de septiembre en la ciudad de Balcarce. ¿Con qué expectativas espera esta nueva reunión?

Es la primera vez que nos vamos a juntar después de mucho tiempo tanto el foro de intendentes radicales como el foro de los intendentes del PRO. Estamos con las mejores expectativas y es el primer paso para empezar a caminar juntos para el 2023.

MIRÁ TAMBIÉN Arrecifes: Olaeta inauguró dos nuevas aulas en la Escuela Agraria

-¿Cuáles son los temas que tratarán en este encuentro?

Seguramente al principio va a tener que ver con todos los temas relacionados con la gestión, con lo que tenemos para desarrollar con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires: IOMA, seguridad, salud, obras públicas postergadas. Y en otro momento vamos a hablar de política partidaria.

MIRÁ TAMBIÉN Entrevista GLP. Carlos Bevilacqua aseguró que los espacios vecinales están listos para competir en las próximas elecciones

-Muchos jefes comunales, principalmente del PRO, han denunciado la gestión de Axel Kicillof por discriminarlos en el reparto de fondos para obras. ¿Usted qué relación mantiene con el Gobierno bonaerense?

Tenemos una relación institucional muy pero muy buena, por lo menos hemos acordado unas obras en conjunto y lo están cumpliendo, obviamente con los retrasos entendibles por la situación financiera que atraviesa la Nación y la Provincia.

-En este caso, ¿usted comparte o no el planteo de discriminación de los intendentes del PRO?

En el caso de Balcarce estaría faltando a la verdad si digo que considero que nos han discriminado. La verdad que no.

-Volviendo al seno de la Unión Cívica Radical, ¿cuáles considera que son los principales desafíos pensando ya en 2023?

Creo que tenemos que seguir afianzándonos. Hemos logrado muchas intendencias que son modelo de gestión y eso lo tenemos que traducir en un futuro gobierno en la provincia de Buenos Aires y en el país.

"Hemos logrado muchas intendencias que son modelo de gestión"

Pero sobre todo en la provincia con un rol protagónico mucho más importante del que tuvimos en la última gestión, ser más escuchados y aportar las cosas novedosas que han dado resultado.

-¿El próximo gobernador debería ser un intendente?

Siempre los que somos intendentes y nos toca estar todos los días en la primera trinchera creemos que lo más correcto sería alguien que tenga gestión. Pero eso se verá y no necesariamente tiene que ser un intendente.

Puede haber gente que ha estado en un ministerio y tiene gestión también. Eso es muy relativo.

-En los últimos días se ha dado un pedido de juicio político por parte de la oposición al Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Facundo Mandes, diputado de la UCR, decidió no adherir. ¿Qué considera al respecto?

Yo creo que lo correcto es lo que hizo Facundo Manes. Primero lo atacaron a Facundo y después salieron a decir todos los legisladores que era algo simbólico.

Es una figura tan delicada que no creo que deba ser manoseada. Tenemos que ser muy cuidadosos, no hay que dejarse llevar por lo que diga una encuesta. Los dirigentes no tienen que guiarse por las encuestas, tienen que guiarse por lo que dice la gente en la calle, que está angustiada por la inflación y angustiada por las cuestiones de seguridad.

No podemos entrar en esta discusión que termina siendo solamente de la política y no le interesa a nadie, solamente a un grupo pequeño que está viendo una cosa de la política partidaria que la sociedad no está viendo.

Por lo tanto, estoy de acuerdo que un juicio político es una institución muy importante como para devastarla. Mañana un presidente nuestro dice una barbaridad como la que dijo Alberto Fernández y vamos a terminar con un juicio político también. No, no. Esto no lo creo. No creo que sea conveniente y estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo Facundo Manes