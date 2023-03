Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230313 Esteban Reino

–La semana pasada dio inicio al período de sesiones en el Honorable Concejo Deliberante local con un mensaje de unidad, recalcando la necesidad de poner a los vecinos de la ciudad por encima de los colores políticos.

Yo estoy convencido. Creo que en estos siete años he dado señales de que nunca he contestado un agravio de algunos de la oposición, que por ahí es su estilo de hacer política. Creo que nosotros nos tenemos que poner por encima. Son momentos muy difíciles, de una situación económica apremiante que nos pega a todos, a los que más tienen y a los que menos tienen. Creo que la inflación es dura con todos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar más que nada enfocados en lo que podemos resolver. ¿Qué podemos resolver? El problema que tiene el vecino, las obras que necesita el vecino. Nosotros tenemos todos en el mismo lugar, con diferencias, pero siempre apuntando a que Balcarce siga creciendo. Lo demuestran los números: en el último censo, 17% de crecimiento de la población en once, doce años. Eso demuestra que algo estamos haciendo que hace que Balcarce sea atractivo para crecer, para desarrollarse, tanto desde el punto de vista de la industria, del comercio, como también de gente que se viene por la tranquilidad, ¿no?

–También ha recalcado el vínculo que tiene con la provincia de Buenos Aires; que a pesar de ser de diferentes colores políticos, como mencionaba al inicio, se pudo trabajar de forma coordinada.

Totalmente. Siendo respetuosos, sabiendo que en muchas cosas tenemos diferencias, pero sabiendo que también tenemos puntos de encuentro. Nuestra manera de trabajar es eso: buscar puntos de encuentro para llevarles soluciones a los vecinos. En esto la Provincia nos ha acompañado; ¿por qué no lo voy a decir? Creo que es de buena gente reconocer cuando se han conseguido cosas en conjunto. Y me parece que en eso nos tiene que encontrar, trabajando todos en el mismo lugar.

–¿Cuáles son los puntos a destacar en cuanto al desarrollo en obras públicas, salud y también seguridad?

En lo que es salud, hemos tenido el acompañamiento ahora desde Provincia con una ambulancia, pero también hemos invertido mucho desde el municipio, en el centro de diagnóstico. Han sido inversiones netamente de los vecinos del municipio, y se lo mostramos al gobernador. Pero también hemos tenido el acompañamiento de Leasing Provincia, con un tomógrafo nuevo; esto es muy importante.

En materia de obras públicas, también por leasing, esta semana vamos a estar firmando un carretón y un tractor.

En seguridad lo mismo. Hemos realizado fuertes inversiones en el centro de monitoreo.

Creo que tenemos muchas obras para desarrollar. Mucho pavimento, mucho cordón cuneta, muchas cloacas, agua. Ahí creo que también podemos trabajar un poco más. Y ahora estamos trabajando seriamente en la recuperación del autódromo Juan Manuel Fangio, que es una obra millonaria y, obviamente, requiere todo el esfuerzo de la Provincia. Nosotros estamos con el proyecto técnico, pero son obras que es imposible que un municipio las pueda hacer.

–En relación a la seguridad ¿han tenido apoyo del Ministerio provincial, o ha sido quizá un poco más difícil la relación?

No sé si difícil. Hemos tenido apoyo en el Comando de Patrulla Rural: ahí vinieron seis o siete móviles. Y estamos un poco atrasados con los móviles de la Policía Comunal, pero, ante el requerimiento de que estábamos en una situación extrema, nos enviaron cuatro móviles usados. Pero estamos esperando que nos envíen móviles nuevos, que creo que es lo que corresponde, ¿no? Y en eso vamos a seguir insistiendo.

–¿Hubo algún avance con respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), que ha tenido dificultad para desembolsar fondos para obras de cloacas y agua en los barrios del Plan Federal?

Nosotros somos parte de un gobierno y sabemos que a veces uno planifica y después se queda corto con el recurso, o hay que modificar o adecuar partidas. Y eso le debe haber pasado al Enohsa. Pero confiamos en que la obra que se ha prometido, que es de una envergadura importantísima para la ciudad de Balcarce, en el corto plazo llegue. Creo que va a llegar. Estamos un poco retrasados también con los pagos de la obra del barrio El Cruce, pero, como teníamos fondos, y nosotros confiamos en que se va a revertir esto, pudimos tener los fondos y los invertimos, así que seguramente los recuperaremos. Lo dije en el Concejo. No nos pusimos a hacer una crítica, sino a ser positivos, y sabemos que seguramente es un organismo que ha tenido inconvenientes, pero que en el corto plazo va a solucionar estos temas.