20230216 Gustavo Perie

–¿Qué evaluación hace de estos primeros meses del año en cuanto a la gestión municipal?

La verdad que lo que estamos viviendo todos son años complicados. Por un lado, uno siempre evalúa los dos primeros años de gestión, que estuvimos inmersos en la pandemia, y después este tercer año cerramos este último mes con una inflación de casi un 100% interanual. Entonces, de acuerdo a todo eso, obviamente que la gestión municipal se va ajustando, y vamos tomando recaudos y requerimientos para llevarla adelante. Pero, más allá de eso, tenemos un nuevo año, tenemos proyectos por delante para desarrollar. Yo cuando llegué después de mi licencia hice algunos recambios en el gabinete, recambios que van atados un poco a lo que decimos todos: cuando la situación es compleja, creo que la parte política tiene que dar un ejemplo y también reducir sus grupos. Fue una de las primeras decisiones que hemos tomado este año para contar con más recursos para brindarle servicios a la gente.

–En este contexto tan delicado económicamente hablando, que claramente afecta a la provincia pero también al país, fundamentalmente, ¿cuáles serán los desafíos en particular para su gestión?

Nosotros trabajamos mucho en la primera parte, atados a una necesidad que fue lo de la pandemia, con el sistema de salud. De hecho, Ramallo tiene un único efector de salud y no contaba con una terapia. Hoy contamos con una terapia, contamos con una sala de tomografía que antes no teníamos, mejoramos las salas periféricas y empezamos a avanzar en la obra pública, en lo que hace a la comodidad en los accesos a la ciudad. Trabajamos también en lo que es el desarrollo turístico, porque Ramallo cuenta con una playa bastante importante en la costanera del río Paraná. Hicimos mucho hincapié en eso, así como también en la creación de fuentes de trabajo, que es lo que necesitamos todos, atado a una capacitación que también venimos desarrollando en educación. Ramallo en nuestra gestión tuvo el primer instituto superior de formación docente y profesional, que antes no teníamos. Eso nos permite tener carreras terciarias que podamos desarrollar en nuestra ciudad, gratuitas, y de esa manera prepararnos para el mundo laboral, que es lo que todo el mundo está esperando y que obviamente es una de las grandes necesidades que tiene nuestro país.

–¿Y cómo es el vínculo con el gobierno bonaerense?

Obviamente que fluctúa, ¿no? Nosotros tenemos buena relación con las distintas áreas, pero, como uno siempre dice: después, a la hora de recibir los recursos, a veces se demora un poco. Para que tengas una idea, nosotros cerramos un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) a principios del año pasado, todavía lo estamos ejecutando y todavía estamos esperando que lleguen las partidas para cumplir con nuestros proveedores. O sea que lo que nosotros planificamos para el año pasado, un año después, con un 100% de inflación, obviamente que la situación es complicada, no solamente para nosotros sino también para los proveedores, con los que teníamos un compromiso. Pero, más allá de eso, siempre tratamos de tener el mejor vínculo y de llegar a buen puerto en cada situación.

–¿Se piensa ya en las elecciones? ¿Usted ha definido su futuro político de cara a los comicios?

Yo creo que, más allá de que siempre vas a escuchar decir a todos los que estamos en gestión que siempre estamos metidos en la gestión, eso siempre se piensa, porque obviamente es un año electoral, atravesado por todo lo político, y justamente para un futuro, si uno quiere seguir transformando su ciudad, tiene que pensar en esto, ¿no?, en poder analizar lo que viene. Y obviamente que la decisión dentro de unos meses la va a tener nuevamente el vecino y va a estar atado a lo que le hemos brindado en estos tres años y medio. Claramente uno siempre está pensando en mejorar la gestión con lo que tenemos, con lo que vamos armando, para poder tener una transformación en el mediano y largo plazo. Yo creo que lo mismo que nos pasa a nosotros le pasa a la provincia de Buenos Aires y al país. Son transformaciones y cambios que no van a ser de un día para el otro y que van a llevar, seguramente, más de una gestión