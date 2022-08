Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el intendente Marcelo Santillán.

Eduardo Marcelo Santillán

-Ha participado de la última cumbre del PJ bonaerense. Han declarado estado de alerta y movilización, y manifestaron su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué balance puede hacer de este encuentro?

Fue un encuentro muy bueno, como los que se vienen desarrollando, donde ya hace bastante tiempo que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se reúne asiduamente.

Se trató el apoyo a Cristina de esto que nosotros consideramos que es una persecución judicial, básicamente que responde a grupos concentrados, financieros y económicos, que no quieren que Cristina siga siendo una referente del campo nacional y popular.

Lo consideramos como un ataque nuevamente al movimiento peronista como ocurrió en el 55 de demonizar todo lo que haga el peronismo. Por más bueno que sea intentan teñirlo de negro.

Se charló convocar a un congreso para el día 3 de septiembre, y hablamos distintas temáticas de cara de cara al futuro que creemos que tenemos que trabajar.

Entre esas temáticas, la necesidad de tener una agenda que nos permita discutir aquellos temas que consideramos trascendentes, para que no ocurran nuevamente estas cosas y donde la política se vea corrida por un Poder Judicial que también integra la estructura de gobierno de un país.

Fue una muy buena charla, con una muy buena exposición del presidente del partido, Máximo Kirchner, en cuanto a la visión de lo que ocurre no solo en la política nacional sino también internacional con el tema de la inflación, de los movimientos sindicales y la necesidad que se tiene de redistribuir la riqueza.

En la Argentina estamos con una desocupación de 6 o 7 puntos, y tenemos el proceso inflacionario que no podemos desconocerlo. Pero en este proceso de crecimiento, más del 60 por ciento queda para el capital y un poquito menos del 40 queda para distribuir entre la fuerza de trabajo. Bueno, creemos que ese tiene que ser el desafío: seguir creciendo, poder controlar la inflación, tener una mejor redistribución del ingreso.

-Durante la jornada también pudieron abordar el tema de los salarios. Máximo Kirchner recordó, por ejemplo, los aumentos de salarios de suma fija del gobierno de Néstor Kirchner. A pesar de que hay todavía algunos sectores sindicales reacios a esta propuesta. ¿Qué opina al respecto?

En realidad lo que se propone es lo que siempre se hace en materia laboral. Es integrativa a la base y la impositiva a la alta.

Lo que se intenta garantizar con suma fija es que se pueda garantizar el cupo de aquellos que no llegan al salario vital y móvil, y que en las paritarias se pueda negociar. No es que suma fija y no va a haber paritarias. Es suma fija con posibilidad de paritarias. Se trata de asegurar un piso