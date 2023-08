Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230817 Jorge Carrera

–Intendente, ha triunfado en las elecciones del pasado domingo. ¿Qué análisis puede hacer de los resultados, que le fueron favorables?

Bueno, realmente muy contentos, muy contentos porque hicimos una buena elección. Nosotros acá tuvimos unas PASO y en esas PASO nosotros ganamos, así que somos los que vamos a seguir; pero en la suma de las dos listas el 60% de los votantes votaron a Unión por la Patria (UxP) y el 40% a Cambiemos. La otra cosa que nos da satisfacción es que también ganamos a nivel local a gobernador y a presidente. Así que en todas las listas, en Tres Lomas, ganó UxP. Y eso también nos deja satisfechos, porque la gente vio, fundamentalmente, que muchas de las cosas que se hacen se hacen gracias al apoyo de Provincia y de Nación.

–En muchos municipios ha habido cortes de boleta.

Sí, acá también hubo cortes de boleta, muy variadas. Pero a pesar de esos cortes de boleta logramos imponernos en todos los rubros.

–A nivel provincial ¿cómo imagina que serán las generales de octubre para Axel Kicillof?

Va a ser peleada. Fue peleada hoy y va a seguir siendo peleada. Con la ventaja de que arrancamos primero, porque hoy fue el más votado fueron ellos y aun la suma de las dos listas de Cambiemos no llega al porcentaje de Axel. La candidata de Milei tampoco se acerca. Si nosotros mantenemos esa situación, vamos a mantener la Provincia. Y soy optimista en que eso ocurra.

–Y a nivel nacional ¿piensa que hay posibilidad de revertir los resultados para UxP?

Yo creo que sí. Se dio finalmente una elección de tercios, como se planteaba hace dos meses y después se ponía en duda. Lo que, evidentemente, cada vez tenemos que poner más en duda son las encuestas. Por lo menos para determinar ganador y cosas por el estilo. Las encuestas son extremadamente útiles para un montón de cosas, pero evidentemente para esto no es tan tan fácil la cosa.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Cristina Fernández había adelantado esta elección de tercios. ¿Por qué cree que se dio un escenario con Javier Milei con tanta diferencia de votos, sacando un 30% de los votos?

Primero, sorprendió porque las encuestas marcaban que Milei iba decayendo, cuando en realidad, evidentemente, fue al revés, subió un poco. ¿Por qué se dio? Bueno, yo creo que se da porque hay un buen porcentaje de la sociedad que no está conforme con los partidos que tradicionalmente estamos gobernando. Hay una disconformidad y la gente busca algo distinto y le parece que Milei puede ofrecerlo.

Yo, sinceramente, creo que el grueso de la gente este lo vota buscando eso, pero sin tener claro que lo que Milei va a hacer no lo va a poder hacer para nada. Al contrario: se van a ver perjudicados. Porque ya habla de privatizar un montón de cosas, eliminar ministerios, etcétera, etcétera. Y la mayoría de la gente que vota a Milei en realidad no está pretendiendo eso. Si uno mira las encuestas, se encuentra con que la mayoría de la gente que piensa que hay que achicar el Estado, cuando le preguntan en qué, nunca habla ni de educación, ni de salud, ni de las cosas que son más importantes para ellos. Habla de otras cosas. Por ejemplo, qué sé yo, disminuir el costo de la política. Está bien, pero el costo de la política es muy bajo. No influye en los gastos. Los gastos más grandes son en desarrollo social, en educación, en salud. Y ahí la gente no está tan convencida de que eso hay que achicarlo. Me parece que es al contrario. Por eso creo que hay una confusión y depende de nosotros que podamos interpretar eso y hacerle ver a la gente cuál es la situación.

–Bueno, un gran desafío.

Es un gran desafío. Yo sigo convencido de que nosotros, aun con errores que se pudieron haber cometido y que quizás sigamos cometiendo, somos la mejor opción para la gran mayoría, porque somos los que gobernamos pensando en una gran mayoría.