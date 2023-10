Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231026 Carlos Ferraris

–Intendente, se impuso por una amplia diferencia ante Santiago Rossi, el candidato de Juntos por el Cambio (JxC), y Rafael Romero, de La Libertad Avanza (LLA). ¿A qué atribuye la decisión de los vecinos de volver a apostar cuatro años más a su gestión?

La gente ha valorado, por un lado, el gran esfuerzo y el gran trabajo que se ha hecho en el distrito, en las seis localidades. A pesar de los contextos tan duros que nos tocaron estos cuatro años, siempre estuvimos creciendo, siempre estuvimos sumando gestiones, obras, iniciativas, programas. Creo que en parte han puesto en valor eso: han puesto en valor la dedicación, la iniciativa, la manera de administrar el municipio, la transparencia, la honestidad, todos los valores que tienen que ver con lo que la gente siempre espera de los dirigentes políticos. Entonces, me parece que quedó demostrado que realmente los vecinos en las PASO tenían opciones para elegir y también nos eligieron, y ya en la definitiva volvieron a confiar en nosotros. Nosotros somos muy agradecidos por el voto de confianza y también, como yo lo he dicho el domingo a la noche, acá hay que trabajar para todos, hay que trabajar para los que confiaron en nosotros y también hay que trabajar para aquellos que no lo hicieron; ser autocríticos, ver por qué no lo hicieron, qué cosas faltaron, todo un ejercicio que hay que hacer hacia adentro de cara a lo que se viene, que es planificar cuatro años más de gobierno en el distrito.

–Pensando justamente en esto, en la planificación para los próximos cuatro años, ¿con qué iniciativas, con qué obras, con qué ejes de gestión se van a encontrar los vecinos?

Mirá, nosotros tenemos mucho en construcción. Por eso, también, yo deseaba realmente ganar esta elección: porque no hay nada más lindo para un intendente que poder inaugurar, terminar, poner en marcha cada una de las obras. Las 127 viviendas, que están en una etapa muy avanzada, las 85 más que tengo gestionadas, al edificio de la Casa de la Provincia, el complejo de piletas climatizadas, toda una batería de muchas obras que hoy siguen en construcción y que las vamos terminando, pero son obras que son históricas y que necesitan más tiempo que un solo mandato.

Entonces, en parte es eso y además, uno se ilusiona con aquellas cosas que no llegó a hacer, se ilusiona con los proyectos nuevos, se ilusiona con las iniciativas que seguramente habrá también de los ministerios, de la Nación, de la Provincia, poder ser útil y gestionarlos. Bueno, es así, ¿no? Esta función es así: el que tiene la vocación y la iniciativa está siempre pensando qué más puede hacer, así que es inagotable.

–Ayer se reunió usted, como tantos otros jefes comunales, con el gobernador Axel Kicillof y con el candidato a presidente, Sergio Massa, en la ciudad de La Plata. Imagino que han planteado la estrategia de cara al ballotage. ¿Irán por el voto del radicalismo el próximo 19 de noviembre?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Sí, ayer estuvimos presentes en esta convocatoria que hizo el gobernador y estuvo presente el actual candidato a presidente de Argentina. Concurrimos los intendentes electos. Un lindo gesto, porque todos teníamos ganas de reencontrarnos, de felicitarnos, de charlar un poco, cada uno en su territorio, de cómo habían salido las cosas. Y, por supuesto, se habló del empujón que falta, de hacer todos los esfuerzos necesarios para contribuir a que la boleta de Sergio Massa sea la más votada en el ballotage.

No hablamos estratégicamente de qué sector ir a buscar, de qué voto ir a buscar; sí de lo que cada uno tiene para sumar desde su territorio. Mayoritariamente tuvo que ver con eso. Todos estamos con mucha energía, muy ilusionados. Creo que el esfuerzo que ha hecho Sergio Massa en esta campaña y el resultado obtenido han hecho un cambio rotundo en el ánimo de la gente. Mientras estaba volviendo de la reunión de La Plata, me iba enterando también de lo que estaba sucediendo enfrente. Creo que todo es efecto del resultado del domingo. Empiezan a desarmarse las posiciones en ese sector, empiezan a tener sus complicaciones, y Sergio Massa se fortalece y cuenta con todo el respaldo, en la Provincia de Buenos Aires, de más de 80 intendentes y del gobernador. Así que yo creo que en la provincia de Buenos Aires no va a tener inconvenientes para obtener un buen resultado.

–¿Qué lectura hace de lo que pasa en el arco opositor y de la decisión, principalmente del radicalismo, de no apostar por ninguno de los dos candidatos, ni Sergio Massa ni Javier Milei, en el próximo ballotage?

Yo ya estaba convencido de que el radicalismo no iba a respaldar a Javier Milei, porque tras el error de apoyar a Mauricio Macri en el 2015, me parece que ya era un error que terminaba por desilusionar a los correligionarios. Además, era apoyar a alguien antisistema, antigobierno, antidemocracia. Creo que era imposible que pudieran apoyar a Javier Milei.

Yo tal vez esperaba el pronunciamiento de acompañar a Sergio Massa, simplemente por ser quien es el que transmite gobernabilidad, ¿no? Pero, bueno, entiendo también su postura, porque si de cara a lo que se viene el radicalismo quiere salir del espacio Juntos o quiere empezar a recuperar su identidad, que realmente es una identidad centenaria, entiendo que debe hacer ese pronunciamiento. Me parece que más grave es lo de Patricia Bullrich y más grave lo de Mauricio Macri.