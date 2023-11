Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231110 Ariel Succurro

–Ariel, se alzó con el triunfo el pasado 22 de octubre, y el peronismo de esta manera vuelve al gobierno tras 24 años. ¿Considera que tuvo una impronta trascendental el hecho de que su lista haya sido una lista de unidad, donde también hubo radicales, independientes...?

Es uno de los factores que creo que ayudó mucho, pero que no está pensado solamente para lo electoral. Nosotros creemos que tenemos el deber, desde el interior y desde abajo, como se dice, de trabajar por la unidad y la integridad de nuestras comunidades, de nuestros distritos. Así que el hecho de que la lista tenga esas características creo que sumó mucho, entre otras cosas.

–Ahora hay que pensar la asunción, a partir del 10 de diciembre. ¿Tuvo la oportunidad de reunirse con el intendente actual para llevar adelante una transición ordenada?

Sí. El intendente había manifestado ya que a quien fuera el ganador lo esperaba, tenía las puertas abiertas del municipio. Así que al otro día de la elección fuimos con parte del equipo a estar con él y a empezar determinado tipo de diálogos, de reuniones, de encuentros que venimos llevando adelante desde hace ya dos semanas. Obviamente, yo soy el que más está yendo, pero en estas semanas que quedan, van a empezar a arrimarse al municipio las personas que van a formar parte del gabinete.

MIRÁ TAMBIÉN Se viene la XX Fiesta de la Identidad e Integración en Leandro Alem

–¿Ya ha delineado quiénes formarán parte de su gabinete?

En su gran mayoría, sí. Nos queda determinar alguna que otra área, pero la gran mayoría ya está.

–¿Por qué considera que al peronismo le llevó 24 años retomar las riendas del municipio?

Bueno, creo que la gente siempre elige, y que cuando la gente elige hay que ser respetuoso de lo que elige. Y seguramente habrán elegido en su momento por los que creían que eran la mejor opción. Eso seguramente a veces no puede ser así, como ha quedado demostrado, no solamente en lo local o en lo provincial o en lo nacional.

Si llevó 24 años es porque a lo mejor otras personas de nuestro espacio político lo han intentado, y yo creo que todos los que han intentado seguramente han dado lo mejor en cuanto al armado de su lista, la preparación de la plataforma, de las ideas. Todos los que han presentado una lista han dado lo mejor. Yo creo que a lo mejor son factores. Por ejemplo, yo soy el candidato que se presenta por segunda vez. Antes se presentaba una vez, y en la próxima elección venía otro.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Creo que eso es un factor. Creo que venimos con un equipo y una estructura de muchos años, de mucho tiempo, trabajando y gestionando, y ampliándola. Creo que también porque nosotros aprendimos muchas cosas. Nosotros no somos los mismos que hace dos años, cuatro años, seis años, ocho años. Creo que los dirigentes se amoldan e intentan representar a la gente, y no que la gente se tiene que amoldar a los dirigentes. Y ahí creo que nosotros pudimos comprender que hay cosas que estábamos haciendo mal, que no las entendíamos, no las comprendíamos. Y creo que persistimos; eso también es un mérito. Sostener, persistir en el tiempo. Creo que es eso.

–Bueno, y un dato no menor, un dato trascendental, es que usted será el intendente de los 40 años de la democracia.

Sí, eso es todo un honor. A mí me mueve mucho, mucho, mucho la aguja. En esas elecciones del ’83, yo tenía siete años, pero tengo muchos recuerdos. Me mueven mucho la aguja las figuras de Raúl Alfonsín y de Antonio Cafiero, como dos referentes de esa época. Aunque hay muchos más referentes políticos de esa época, que no son visibles, pero creo que están la figura y la imagen de ellos dos.

Creo mucho en la democracia como un sistema que seguramente hay que seguir puliendo y mejorándo, pero que es el sistema que nos permite tratar de mejorar la calidad de vida participativamente. Y es todo un honor ser el intendente de los 40 años de la democracia.

–¿Y cómo se imagina el trabajo coordinado con los intendentes electos de la sexta sección? Pienso en municipios que ha recuperado el peronismo, como Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Rosales, también Carmen de Patagones. ¿Cómo se imagina este trabajo a partir del 10 de diciembre con sus colegas intendentes?

Anteayer estuvimos en una reunión en Bahía Blanca junto al gobernador Axel Kicillof. Creo que va a ser una gestión en la que nos vamos a potenciar sinérgicamente entre todos. Bahía Blanca es como la gran ciudad frente al resto de los municipios, pero el mismo Federico Susbielles ayer decía que quería hacer una ciudad que colabora con el interior, y ese interior somos nosotros.

https://fm3lomasweb.com.ar/08-2023/resize_1692102120.jpg

Para nosotros, por ejemplo, Bahía Blanca significa la educación, porque hay muchos estudiantes que están estudiando ahí; significa la salud, porque hay muchas derivaciones que van para ahí; significa también la producción, porque el puerto va para ahí. Tiene muchos significados, pero vamos a hacer cosas que tenemos que hacer en conjunto, porque, por ejemplo, en Coronel Suárez hay una unidad maternal, así que también nosotros necesitamos articular con Coronel Suárez, y después con distritos que son más chicos, que son de las características del nuestro, en las que podemos pensar soluciones que individualmente no las puede tener nadie, y en conjunto nos puede traer grandes soluciones.

–Ariel, por último, ¿cómo he posicionado a Sergio Massa de cara al ballotage del 19 de noviembre?

Muy bien, porque no tengo duda de que, de las dos, es la única propuesta que va a fortalecer el sistema democrático, que va a trabajar por la unidad nacional, y que va a traer respuestas concretas a las soluciones que la gente tiene. Hablando de la obra pública, la salud pública, la educación pública. Vos sabés que la obra pública, la salud y la educación, es todo público en los pueblos. Acá no tenemos educación privada, no tenemos salud privada, es todo público. Imaginate de lo que estamos hablando, ¿no? Y después, acá no hay barrios enteros hechos por los privados, ni hay hospitales hechos por los privados, o sea, acá todo es público. Así que dependemos de esa visión y de esa concepción.

Y creo en la capacidad de armar equipo que tiene Sergio Massa, creo en su experiencia, y veo la experiencia que tiene como un hombre de Estado. Veo que es un hombre que tiene relaciones con el multipolarismo, este mundo multipolar en el que estamos viviendo, que eso es muy importante para Salliqueló, porque por ejemplo Salliqueló es capital del novillo tipo, pero también hacemos producción lechera, también producimos granos, y necesitamos tener relaciones multipolares, o sea, con múltiples espacios del mundo, básicamente con los más importantes de la economía, que son China y Brasil, pero con el resto también. Y bueno, creo que es un hombre que es muy pragmático, por ejemplo con lo que dije el otro día con el tema de los combustibles: necesitamos una presidencia fuerte, con fortaleza, para producir los cambios que hay que producir, frente a determinados sectores de poder, a los que muchas veces no les importa joderles la vida a todas las familias de la Argentina, aumentando o desabasteciendo, y frente a eso necesitamos un Estado que esté fuerte. Y Sergio Massa representa eso.