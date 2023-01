Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230124 Jorge Carrera

–¿Qué desafíos deberá afrontar la gestión municipal en este 2023?

Como primera medida, poder ir concretando la gran cantidad de obras que se iniciaron en 2022. Algunas vienen de fines de 2021. Son innumerables. En este momento estamos con la construcción de 172 viviendas que aspiramos a poder entregar este año, aunque sea algunas a fin de año. Y estamos en condiciones de empezar 50 viviendas más de acá a un par de meses. Cosa que para un distrito de este tamaño es muy importante. Estamos tratando también de terminar un nuevo colegio secundario, con fondos de la Provincia, que está bastante avanzado, así que creemos que este año lo vamos poder terminar, aunque empiece a funcionar como tal en el año 2024, porque ya van a haber empezado las clases, con seguridad, cuando se termine. Estamos avanzando, y no sé si vamos a poder terminar, con un centro oncológico muy ambicioso, muy grande, que está dimensionado pensando en un crecimiento importante para Tres Lomas, es decir que van a pasar unos cuantos años y va a seguir con un tamaño adecuado a la época.

–Qué importante, ¿no? Pienso que hay muchos municipios en donde quizá no se les da tanta prioridad a las cuestiones relacionadas con la salud, y en Tres Lomas apuestan a esta área.

Sí, mucho, porque en 2022 inauguramos un CAPS, y con esa ya es la cuarta que tiene Tres Lomas. Para un distrito de un poquito menos de 9000 habitantes, eso, más el hospital, realmente está muy bien.

También vino el gobernador (Axel Kicillof) a inaugurar unas oficinas, lo que le da mucha comodidad a toda esa gente y también nos permite hacer un lugar acorde para los médicos, para el secretario de Salud, en lo que antes era una parte administrativa. Es decir, hemos mejorado las condiciones de todo el personal en ese sentido, lo que también es muy importante.

Y también hemos incorporado médicos. En 2022 incorporamos un psiquiatra, un cardiólogo (que con él son tres cardiólogos que tenemos en el distrito) y a fin de año una pediatra. Y seguimos trabajando para incorporar nuevos médicos. Estuvimos unos cuantos meses sin secretario de Salud; ahora, el 2 de enero, empezó un nuevo secretario de Salud.

La salud para nosotros es realmente muy importante. Por eso también trabajamos mucho con las cloacas y en renovar el agua potable. Hemos renovado el 50% de la instalación de agua potable. Acá hay una cooperativa que se ocupa de eso, pero lo que nosotros hicimos fue conseguir los fondos del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) para que esas obras se puedan llevar a cabo. El seguimiento de toda la obra lo hace la cooperativa, pero el trabajo para conseguir los fondos en Nación lo hicimos nosotros, y estamos muy contentos, porque la mitad del pueblo va a tener todo un sistema de agua potable totalmente nuevo. Y el pueblo tiene un porcentaje altísimo de cloacas. Y lo que no tiene cloacas son los barrios nuevos que este año esperamos que también, a través de Aguas Bonaerenses SA (ABSA), se puedan hacer e incorporar cloacas. El Barrio Federal es un barrio que se hizo en 34 hectáreas que se compraron a principios de 2012 y que a fin de este año va a estar todo construido o en construcción. No queda un lote donde digamos “acá vamos a hacer una casa”, porque ya está todo destinado y con seguridad se va a hacer. Si no se termina de construir todo este año, será el año que viene.

Salud y educación para nosotros son pilares muy importantes. Hemos también, aunque sea despacio, empezado a trabajar una oficina de discapacidad, que Tres Lomas no tenía. Hemos incorporado hace unos meses una persona que está dedicada a eso, y de a poco vamos a tratar de ir armando un equipo para que toda esa estructura para poder atender a la gente con problemas de discapacidad vaya aumentando con el tiempo. Y, hablando de eso, tenemos proyectado hacer dos cosas muy importantes. Una es sacar el centro de adultos mayores que está pegado al hospital y pasarlo a un edificio que aspiramos a hacerlo totalmente nuevo en otro lugar del pueblo, para evitar los riesgos que puede haber al tener gente mayor cerca del hospital. Y en la vereda de enfrente tenemos destinado un lote para hacer un centro de día. Tres Lomas no tiene centro de día; hay un grupo con personería jurídica pero no ha podido lograr un lugar. Hemos ofrecido nosotros pagar el alquiler pero no se encuentra un lugar que esté acorde. En la medida de lo posible, vamos a tratar de construir un centro de día.

–Pensando ya en las elecciones, ¿usted ha decidido si irá por un nuevo mandato al frente del municipio?

Ni siquiera lo hemos hablado todavía. Vamos a ver; tampoco nos queda mucho tiempo. Nosotros normalmente lo que hemos hecho es hacer una encuesta y que los resultados nos sirvan para tomar una decisión. Somos un frente justicialista vecinal. El frente se tendrá que reunir y definirlo, con la encuesta como base o como sea. Yo por supuesto que estoy dispuesto. Si es necesario, estoy dispuesto a continuar; no tengo ningún inconveniente.

–Usted ha sido uno de los intendentes que apoyan la reelección de Axel Kicillof en la Provincia. ¿Qué destaca de la gestión de Kicillof a nivel provincial?

Yo estuve en una reunión en Claromecó donde se planteó el apoyo. Tenemos que reconocer que el apoyo que hemos tenido en estos cuatro años, de Provincia y también de Nación, es inédito para Tres Lomas. Y por lo que vemos, es para muchos distritos, incluso distritos que no son del mismo color político, que están recibiendo obras como no las recibieron nunca. Yo acabo de enumerar todas las obras y no hablamos de asfalto. Vamos a empezar pronto bastante asfalto, incluso por administración. Hemos renovado una planta de asfalto en frío que estaba casi obsoleta y a través de Municipios de Pie, que es del Ministerio del Interior de la Nación, donde está Avelino Zurro, hemos incorporado muchas maquinarias que hacen que esa planta ahora esté nueva. Ya hemos hecho dos cuadras en Ingeniero Thompson y ahora vamos a empezar a ir de a poco, porque es lento, una planta muy modesta, pero despacito vamos a ir recuperando. El asfalto está muy deteriorado en Tres Lomas y vamos a ir haciendo asfalto nuevo. Son obras que están pensadas para todos.

Tanto el gobierno de Axel como el gobierno de Nación nos han ayudado realmente como nunca. La cantidad de obras que hemos recibido es tanta que a veces nos cuesta conseguir gente para hacerlas. Porque además de eso, ahora vamos a empezar a construir un centro de desarrollo infantil. Tenemos uno hecho hace dos años, también durante nuestra gestión, y ahora vamos a empezar otro.

Para nosotros lo central es la salud, es la educación, la equidad, buscar que la gente, cualquiera sea el ingreso que tenga, esté en las condiciones más parejas posible. Nos esforzamos para que los empleados municipales tengan un sueldo acorde y los aumentos sean acordes a la inflación. El año pasado el aumento ha sido superior a la inflación. Así que estamos conformes, con la expectativa de repetir y mejorar el año pasado