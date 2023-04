Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230419 Daniel Stadnik

–Se desarrolló un gran operativo antidrogas en la ciudad que arrojó como resultado once detenidos. Usted brindó una conferencia de prensa con el jefe de la DDI de Trenque Lauquen. Pensando en esta problemática tan grave de la droga, que afecta a toda la provincia y a todo el país, ¿cuáles son las líneas de trabajo que tienen desde el municipio?

No sólo estuvo el jefe de la DDI, también estuvieron el jefe de Narcotráfico y Delitos Complejos, los dos jefes de comisaría que tengo, todo el equipo con el que ya venimos trabajando. Ellos nos vienen informando, nosotros les venimos brindando ayuda a la Policía bonaerense en su conjunto en este trabajo. Ellos ya venían haciendo un trabajo de inteligencia hace mucho tiempo. Porque es algo que apenas entré a la gestión es lo primero que les encargué a los dos responsables de la seguridad en Carlos Casares: atacar este tema del narcotráfico. Ellos se pusieron a trabajar con la gente de Narcotráfico y Delitos Complejos, con la DDI. La otra vez habíamos hecho un operativo, la droga la habían tirado en la ruta y no los habían podido encontrar; sí incautar la cocaína, pero no encontrar a los que la transportaban. Bueno, ahora lo lograron. Entonces lo queríamos mostrar, porque a veces todo ese trabajo de investigación entre la Policía y la Justicia no se ve. Como acá se había arribado a un final feliz,yo quise hacer una conferencia, más que nada para mostrar las caras de todos los responsables de la Policía bonaerense que están trabajando desde hace mucho en esto. Que es un de las patas donde nosotros atacamos el tema del flagelo de la droga.

La otra pata que tenemos es un programa que ya hemos implementado desde el municipio, que se llama Acercate a los Barrios. Vamos con todos los equipos de Desarrollo Social y Salud a cada uno de los barrios. Ahora a este programa le hemos incluido deporte. Vamos a ir con un profesor para hacer programas de deporte interbarrial. También vamos con las trabajadoras sociales, la gente de Salud, para tratar de interceptar este problema en la adolescencia, que es donde tenemos que ir, porque cuando ya entramos en otra etapa ya tenemos la enfermedad y ya lo único que queda es un tratamiento, ¿no?

–Pasando a un tema mucho más lindo para poder dialogar, ha firmado escrituras para vecinos de la ciudad de Carlos Casares, en un contexto habitacional muy delicado.

Correcto. Otro de los problemas que yo, apenas asumí como intendente, implementé. De hecho, formé una oficina exclusivamente de regularización dominial, y puse al frente a una abogada, una doctora que está especializada en este tema, muy instruida en el tema de derechos reales. Ahí empezamos a trabajar con todo el equipo de Casares y con todo el equipo de la Escribanía General de Gobierno, en conjunto. Porque yo veía que ya desde la Escribanía General de Gobierno nos estaban pidiendo trabajar en esto. Entonces, entre el equipo de acá de Casares y el equipo de la Provincia estamos logrando resultados extraordinarios.

El miércoles que viene, cuando venga el gobernador, muy probablemente vamos a entregar 377 escrituras. Estas 107 que se firmaron el otro día falta registrarlas en el Registro de Propiedad y ya se entregarán también. Pero el otro día firmaron escrituras gente de un barrio hecho por la gestión de un comisionado en la época de la dictadura. O sea que estamos hablando de barrios de más de cuarenta años. Hemos hecho la subdivisión y todo el trámite para la escrituración y después de cuarenta y pico de años había gente que lloraba cuando venía a firmar la escritura. La verdad, algo hermoso.

–También ha realizado gestiones en la Gobernación bonaerense. Firmó un convenio con el gobernador Axel Kicillof por 178 millones de pesos destinados a la construcción de nuevas cuadras de pavimento.

Sí. Nosotros fuimos la primera localidad de la provincia de Buenos Aires que alcanzamos, hace tres años, el 100% de agua potable y cloacas en toda la planta urbana. A su vez, hicimos una legislación por la que cualquier ampliación del ejido urbano, sea un barrio municipal, provincial o un loteo privado, además de lo que se exige para un plano de subdivisión, que lo exige ARBA, le hemos agregado que no se puede lotear si no se hacen las obras de agua potable y cloacas. Con eso, no sólo hemos alcanzado el 100%, sino que mantenemos y vamos a mantener en el tiempo el 100% de agua potable y cloacas.

Cumplido eso, que era el objetivo inicial, ahora estamos yendo por el 0% de calles de tierra. Entendemos que la calle pavimentada no es un lujo, es un derecho. Los días de lluvia, acá, por el tipo de suelo, no se puede transitar, no hay manera de que los padres puedan llevar a los chicos a la escuela, de que puedan ir a trabajar. Por lo tanto, nosotros encaramos un plan de 0% calles de tierra, y en esa dirección, el otro día, con el gobernador, que tanto nos ayuda, él y su gabinete. Es muy fácil ser intendente con un gobernador como Axel, ¿no?, porque la ayuda que recibimos, porque no sólo fue este convenio ahora, ya habíamos firmado un convenio anterior, y el miércoles, cuando viene, vamos a firmar otro convenio más chico también, para seis cuadras más de pavimento asfáltico a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu). Así que con la ayuda de este gobernador creo que vamos a poder tener esta meta que es 0% de calles de tierra y 100% de alumbrado eléctrico.

–Lo llevo al ámbito electoral. En los últimos días, el gobernador Axel Kicillof informó que convocará a las PASO sin desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en el decreto, el mandatario no especificó si las elecciones generales de octubre serán en la misma fecha que las nacionales. ¿Usted qué opina? ¿La jugada correcta es ir en simultáneo con Nación o desdoblar?

Yo voy a opinar lo mismo que cuando me preguntaron qué opinaba de si los hospitales tenían que pasar a la esfera de la Provincia de Buenos Aires. Había algunos intendentes que decían que sí, otros decían que no. A mí me llamaron y me preguntaron qué opinaba. Yo dije que, si Nicolás Kreplak (ministro de Salud) opina y dice y entiende que los hospitales municipales tienen que pasar a la esfera provincial, perfecto, porque son los especialistas en el tema y voy a apoyar esa decisión. Acá no tengo una opinión formada: lo sigo al gobernador. No nos olvidemos de que los municipios somos autárquicos, no somos autónomos. Dependemos de una ley provincial, y nos debemos a nuestro gobernador. Y nosotros confiamos mucho en que nuestro gobernador va a tomar las decisiones correctas. Así que, sea una cosa u otra, entendemos que lo que va a hacer Axel va a estar correcto.