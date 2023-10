Your browser doesn’t support HTML5 audio

–Ayer la Cámara de Diputados de la Nación dio luz verde a la creación de la Universidad Nacional de Saladillo. Resta un paso más, que es la aprobación en el Senado Nacional. Me imagino que este es el hito más importante de su carrera como intendente.

Yo creo que sí. Es lo más trascendente que les podemos dejar a las futuras generaciones. Es un hito un poco extraño, porque uno no va a ver frutos en forma inmediata. Si a mí me tocan cuatro años más de gestión, a lo sumo veré algún brote de lo que pueden llegar a ser estas semillas que estamos plantando este año, ¿no? Pero los frutos de esto se van a ver a partir del quinto año y hasta los diez años. Ahí es donde empieza a mostrarse el desarrollo que puede implicar para Saladillo una universidad nacional.

Recién terminamos un debate de candidatos en Saladillo. Hacíamos referencia a la trascendencia. Hoy hay 57 universidades nacionales, de las cuales hay en todas las provincias. Son 24 provincias; algunas tienen una sola universidad y otras, varias, como la provincia de Buenos Aires. Pasan a ser, si se aprueba esto en el Senado, ocho más, van a ser 65. Hay 2300 municipios en el país y nosotros vamos a estar dentro de las 65 universidades nacionales. Es un hito importantísimo. Es un hecho trascendente. Tal vez ni siquiera el propio saladillense termine de dimensionar lo que esto puede representar para el futuro del desarrollo de Saladillo y de los municipios de la región. La zona de influencia de la Universidad Nacional de Saladillo es hasta 15 municipios.

Así que muy contento, porque creo que ayer, estar ahí, en ese recinto de la democracia, en este año de los 40 años de democracia, escuchar que en un momento, cuando se debatía Saladillo, se estaba debatiendo nuestro pueblo, se nombraba a nuestro pueblo, realmente te llena de mucho orgullo. Así que lo valoré mucho, lo disfruté mucho. Y también lo sufrimos mucho, porque parecía siempre que algo podía complicarse. Así que creo que fue un hito importantísimo para la comunidad de Saladillo.

–Y además, unió también a diferentes fuerzas políticas, porque ayer en el Congreso no solamente estuvieron usted y Alejandra Lordén, sino que también estuvo presente Walter Abarca, del Frente de Todos.

Sí, estuvieron Walter Abarca, Ricardo Elizalde, el candidato opositor con el cual compito ahora, con quien tuvimos el debate; también estaba Amaro Sarlo, había concejales de la oposición, candidatos de ellos; de nuestra parte habían ido la mayoría de los funcionarios y por supuesto la diputada, y algunas personas en particular que se acercaron al lugar. Es un valor agregado que tiene Saladillo: poder convivir y poder de alguna manera acordar este desafío muy grande.

Por supuesto que a algunos nos tocó hacer más trabajo que otros. Como intendente yo no puedo no responder y estar a la altura de las circunstancias, planteando, demandando, exigiendo a los que tienen que hacerlo. Pero creo que todos caminamos en el mismo sentido, y ayer compartimos este éxito entre todas las fuerzas políticas que tienen representación en Saladillo. Y eso es muy bueno también. Es muy bueno y muy saludable, porque en un país donde a veces cuesta esto, en Saladillo lo ponemos en práctica muy seguido.

–Además de la creación de la universidad, se genera una verdadera revolución en la localidad, ¿no? Va a repercutir en el desarrollo inmobiliario, gastronómico, hasta turístico también.

No cabe la menor duda. Nosotros ya tenemos un centro universitario regional con 500 alumnos, 15 ofertas educativas, 5 universidades por extensión universitaria, y la verdad es que ya eso implica un beneficio directo.

Hoy, en una pequeña escala, hay gente de otras localidades que viene y se radica acá, hay profesores que quieren venirse a vivir a Saladillo, porque estamos a 200 kilómetros de la ciudad de La Plata, a 180 de Capital. Es decir, esto se está dando con una pequeña muestra, que es el CURS. Ni te cuento lo que puede pasar, si se termina de concretar la creación de la universidad (que no tengo ninguna duda de que va a ser así), lo que puede implicar para el desarrollo local.

Sin ninguna duda, ya hoy Saladillo, un poco, se mira desde la región como algo trascendente, o sea, hay algo por lo cual estas cosas suceden. Hay un espíritu emprendedor, de clase media, superadora permanentemente. Saladillo apostó desde hace 68 años exactamente a convertirse en una ciudad universitaria; hace 68 años que se creó el centro universitario de Saladillo en la ciudad de La Plata. Hoy tenemos 110 becas y la misma comisión está trabajando por 40 becas más. ¿Qué significa? 110 chicos de Saladillo pueden estudiar en la ciudad de La Plata sin tener un solo peso de costo en alquiler. Tienen la posibilidad de esos cuatro edificios; van por 40 becas más, por otro edificio más.

Eso es apostar al desarrollo universitario. Y el CURS, que se creó hace 27 años, también fue una decisión política trascendente, que no me pertenece, que le pertenece al anterior intendente. Yo en ese momento era concejal, y me acuerdo de que se discutió mucho el tema de crear una tasa para que los vecinos pudieran solventar, teniendo o no sucesores que pudieran utilizar la universidad. Todo el mundo paga una tasa municipal para sostener el CURS. Creo que esto habla muy bien de la comunidad. Saladillo apostó a un salto de calidad, que es tener una universidad en Saladillo, y creo que estamos muy cerquita de lograrlo.

–Y en un contexto en donde un candidato en particular habla de vouchers, en el caso de Saladillo y de su gestión, apuestan a generar nuevos espacios para que los chicos puedan acceder a educación de calidad pública y de cercanía también.

Mirá, muchas veces se habla de vouchers y del estado ineficiente, un montón de cuestiones, porque lo pueden resolver por propia cuenta. Hay gente que lo puede resolver. Yo también, evidentemente, advierto que algunas cuestiones las puedo resolver por mi cuenta porque tengo el sueldo, porque tengo trabajo, pero hay gente que no lo puede hacer. Y me parece que para eso está la importancia del Estado. El voucher en escuelas del sector rural, alejadas a 60 kilómetros de Saladillo, donde van doce o trece chicos, es imposible que funcione. Se tienen ideas que tal vez se aplicaban en algún lugar en forma particular, pero la verdad que es como pretender que el ferrocarril no haya dado déficit. Toda la vida dio déficit el ferrocarril, y fue parte del desarrollo argentino, del crecimiento que se pudo lograr.

Me parece que ese tipo de planteo que se hace es muy general, es estar en contra absolutamente del Estado, cuando lo que hay que hacer es tratar de que el Estado funcione como tiene que funcionar. Y creo que no es lo mismo eliminarlo que hacerlo eficiente. Todo nos preocupa hacerlo eficiente. A mí también me preocupa. Soy intendente hace ocho años, entonces no me puedo desligar de los errores o debilidades que tiene el Estado. Ahora, a veces se puede y otras veces no; lo que no

se puede hacer es eliminar el Estado. Porque si el Estado está presente es lo único que puede generar igualdad de condiciones y oportunidades.

Alguno puede plantear: “No, porque mi hijo se fue afuera”. Bueno, si se fue afuera, es porque se fue con alguna posibilidad laboral. Y bueno, puede ser, pero mucha gente no se puede ir a ningún lado, se tiene que quedar acá y tiene que tratar de convivir con la realidad. Entonces me parece que a veces se opina muy ligeramente, y muchas veces se convence la gente en función de creer que todo eso puede dar resultado, cuando hasta las propias personas que imaginan que eso puede suceder se pueden ver afectadas.