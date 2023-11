Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231123 Javier Martínez

–¿Por qué considera usted que Javier Milei arrasó de la forma en que lo hizo en las urnas el pasado domingo?

Porque la gente estaba cansada de lo que estábamos viviendo. Y la gente en general, no sé si los dirigentes, pero sí el votante, el argentino, el bonaerense, estaba buscando otra realidad para nuestro país. Hay un cambio que se inició allá en el 2015, que la gente, o que los dirigentes quizás, el macrismo al cual pertenezco, no supimos explicarle a la sociedad qué era lo que pensábamos, o por qué el país estaba transitando ese momento, y creo que la gente hoy ve en Milei algo parecido a lo que vio en el (Mauricio) Macri en 2015: un Estado que tiene que dejar lugar a los particulares, un comercio que tiene que permitir que el particular se explaye mejor, mucha complicación con los temas sindicales, mucho desorden, falta de cumplimiento de la ley, los niveles inflacionarios espantosos... Me parece que es por eso: la gente busca un cambio y entendió que Massa era la continuidad y Milei era el cambio, y lo votó a Milei.

–¿Cómo se imagina su futuro gobierno en este escenario político nuevo que se abre?

Yo creo que él asume con la plenitud del voto popular. Él, en su campaña, con mucha firmeza dijo lo que pensaba hacer en el país y la gente lo votó. O sea que él tiene un mandato popular para llevar adelante los cambios que pregonó. Con lo cual esos cambios sabemos que, bueno, seguramente a algún sector que hoy debe ser más prebendario no le van a gustar. Hay que hacer cambios, hay que buscar mayor austeridad en la política, mayor eficiencia en las empresas que el Estado tenga que manejar como un rol esencial (si no, no debería manejarlas). Y me parece que él tiene ese mandato. Obviamente va a haber quejas, puede haber algún tipo de reclamo más complejo, pero creo que la mayoría de la sociedad está para generar el cambio y él está obligado a generarlo.

–¿Le parece, de acuerdo a este análisis, que hay como un agotamiento o un desgaste de los partidos tradicionales, teniendo en cuenta que él es un outsider de la política?

Exactamente. Porque los partidos tradicionales no pudieron darle al argentino lo que el argentino pretende. O no pudieron interpretarlo. La verdad que lo que decís es así: la gente se agotó. Entonces, como tomó al PRO allá por el 2015, o A Juntos por el Cambio (JxC) como una idea de cambio que podía llegar a generar una mejor calidad de vida, yo creo que, si bien ese camino se empezó a recorrer, no sé si la gente estaba tan preparada en ese momento para eso, porque si ves la composición de JxC, quizás no todas las patas tenían el mismo horizonte.

Hoy lo que noto es que Milei tiene un horizonte, y la gente dijo que sí, es para allá, y él tiene que ir para allá. Uno tiene que brindarle la confianza, la buena expectativa y la ayuda, porque está ahí porque el voto popular lo designó.

–¿Cómo se imagina que será gobernar el municipio con los cuatro años venideros de Javier Milei? Teniendo en cuenta que ahora reina la incertidumbre en las comunas, mientras esperan señales de algún tipo del gobernador Axel Kicillof y sus cálculos presupuestarios para el próximo año...

No tenemos todavía ningún tipo de cálculo. Se reunieron los secretarios de Hacienda con algún funcionario de Hacienda de la Provincia. No han dado ningún parámetro de fondos coparticipables. Pero los municipios PRO, como el mío, al haber ya gobernado cuatro años con Nación y Provincia en manos del kirchnerismo, ya peor que eso no nos va a ir. Porque no nos han dado absolutamente nada. Solamente lo extremadamente necesario, que es por la ley de coparticipación, y después no hemos recibido nada.

Notamos que estamos en el piso, así que las expectativas siempre son de ahí para arriba. Menos de lo que nos dio el kirchnerismo no vamos a recibir. Pero, bueno, también tenemos expectativas de que se pueda generar una administración más razonable desde la Nación y que eso, de alguna manera, nos pueda generar algún beneficio.

Nosotros estábamos esperando mucho la descentralización de muchas funciones, que las consideramos necesarias, y por ahora creo que Kicillof no plantea eso. Así que habrá que seguir esperando y seguir trabajando para que en el futuro la provincia tenga la descentralización que los bonaerenses merecen.