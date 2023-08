Barrios “postergados”, vecinos “cansados”y una gestión “alejada del pueblo”: así conceptúan el gobierno de José Luis Zara al frente del municipio de Patagones los críticos del intendente de Juntos por el Cambio (JxC) que comanda el distrito desde hace ya ocho años.

Desde Unión por la Patria (UxP), Ricardo Marino se propone dar pelea. Con el peronismo consagrado como la fuerza vencedora en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo 13 de este mes, el candidato a intendente se esperanza con poder reemplazar a Zara y romper con la continuidad de la coalición opositora en Patagones.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Marino dijo que si llega a la intendencia le dará “prioridad a la situación que vive la gente más vulnerable” y resaltó el estado del sistema de salud municipal, con “largas colas y falta de profesionales” en el hospital.

–Ricardo, finalmente logró imponerse en la interna de UxP. ¿Qué balance puede hacer de los resultados, que lo dejaron muy bien posicionado de cara a octubre?

Sí, la verdad es que estamos contentos, porque hemos trabajado durante mucho tiempo. Desde el 2013 venimos acompañando a Sergio Massa y la idea era participar de las elecciones internas. Esto fue así: el pueblo del partido de Patagones me va a dar la oportunidad de ser el candidato para las próximas elecciones. Es un distrito que estaba pintado de amarillo y ahora, la sumatoria de votos de las cuatro listas, ha significado que pasó a ser color azul. Así que para nosotros es una gran satisfacción. El oficialismo hoy se encuentra dividido y, por ende, hay muchas posibilidades de que, de mantenerse el resultado electoral de las cuatro agrupaciones, podamos obtener el triunfo y ser gobierno peronista en el partido de Patagones.

–Sí, es cierto, usted señala esto, que el gobierno local de José Luis Zara está dividido. ¿Cómo afecta esto en la ciudadanía, en el conjunto de la población, que sea un gobierno débil el que lleve las riendas del municipio?

Bueno, el pueblo está esperanzado en un cambio, y lo ve en nosotros. Así que nosotros tenemos que trabajar y no descansar en visitar a cuantos vecinos no han optado por votar. Un ejemplo es gente que no ha ido a votar, otros que han votado en blanco, y nosotros vamos a apuntar a revisar el padrón y buscar a aquellos vecinos y vecinas para poder convencerlos de que nosotros somos la alternativa para las próximas elecciones. Porque realmente hay muchas cosas que resolver en el partido de Patagones, muchas necesidades que no están resueltas, y nuestra propuesta está basada en resolver los problemas que la gente a diario está reclamando.

–¿Cuáles son estos problemas o estas necesidades urgentes por resolver?

En salud tenemos problemas. Tenemos problemas en la construcción de viviendas sociales a través de Hábitat en la Provincia. Tenemos problemas en el agua para las localidades del interior. Nosotros vivimos entre dos ríos y tenemos que esperar que llueva para tener agua en los pueblos. Yo vivo ahí en un pueblo chico denominado Stroeder y no tenemos agua en el verano. Entonces nosotros estamos trabajando en un proyecto de un acueducto, para traer el agua del Río Negro para que llegue a distintas localidades del interior: Cagliero, Casas, San Blas, Stroeder y, por qué no, Villalonga y Pradere. Así que tenemos una ardua tarea en llevar adelante, en reparar todas las necesidades que tienen los grandes barrios que tiene la cabecera del partido, que son calles de tierra, que hay poca iluminación, falta de servicios.

José Luis Zara..

Nosotros queremos darle prioridad a esa situación que vive la gente más vulnerable, que mayormente se la atiende en los sesenta días antes de la elección y después lamentablemente desaparece su atención. Nosotros entendemos que en un gobierno uno tiene que trabajar los 365 días del año para, cuando lleguen las elecciones no tener que salir corriendo a reparar las cosas que no se han hecho en la gestión. Así que vamos a cambiar el rumbo, si nos dan la oportunidad de ser el intendente del partido de Patagones.

–¿Y qué balance puede hacer de estos años de gestión de José Luis Zara al frente del municipio?

Bueno, nosotros estamos basados en no hacer críticas a la gestión, sino tratar de resolver los problemas que ellos no han resuelto. En el momento en que hablo de salud, es porque lamentablemente nosotros tenemos un hospital con un 50% de una sociedad que carece de obra social y que tienen que ser atendidos en un hospital público; hay que esperar muchas veces largas colas y horas de atención en las guardias por falta de profesionales. También, al no tener profesionales, no tenemos distintas prestaciones que son necesarias de atender en la localidad y tienen que ser derivadas a Bahía Blanca, y eso tiene sus costos para nuestra gente, que realmente no tiene recursos a veces para poder viajar. Por eso tenemos el proyecto de restablecer el servicio del tren entre Bahía Blanca y Patagones. Ya se han hecho gestiones, incluso Sergio Massa y el ministro de Transporte de la Nación vinieron a Viedma, vinieron a Patagones, y asumieron el compromiso de apoyarnos para poder lograr recuperar este servicio tan indespensable, especialmente para la gente de menores recursos, que a diario tiene que viajar al hospital Penna a atenderse por situaciones de alta complejidad que no tenemos en Patagones.

Son muchos los temas que hay que resolver, y seguramente al hablar de que hay que resolver es porque la gestión no los ha resuelto. Así que nosotros estamos basados en resolver también el tema del parque industrial, porque nosotros tenemos una situación distinta a los demás distritos de la provincia de Buenos Aires: nosotros somos un distrito patagónico, que logramos (nosotros, el peronismo) que Patagones pase a formar parte de la Patagonia Argentina; por ende, tenemos algunos tratamientos preferenciales, como exenciones en los descuentos de la luz, el gas, pero el parque industrial, por ejemplo, no tiene gas. Entonces, si usted quiere interesar a alguna industria para que se instale en nuestro distrito para gozar de los beneficios que tiene la Patagonia, no lo puede hacer porque no contamos con la infraestructura necesaria. Para eso es necesario, por supuesto, tener, si es posible antes de las elecciones, contacto con el señor gobernador, para poder plantearle las cosas que realmente son necesarias para cristalizar una buena gestión a partir de diciembre.