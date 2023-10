Ya te habíamos contado que al intendente del partido de General Viamonte, Franco Flexas, se lo cuestiona por no darle importancia a la construcción de viviendas, por no resolver el problema de la inseguridad y por estar “distanciado” de las necesidades de los vecinos.

Para Daniel López, candidato a intendente por Unión por la Patria (UP), la principal falla de la gestión de Flexas es que “se han desaprovechado las oportunidades” que se presentaron para mejorar las cosas y por eso el distrito “está muy chato”. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, López prometió que, si accede a la intendencia, procurará “hacer todo lo que no se hizo” en los ocho años de la actual gestión.

Escuchá la entrevista:

–¿Cómo avanza la campaña de UP a nivel local, pensando en las elecciones del próximo 22 de octubre, en este tramo final?

Te cuento que nuestra campaña está avanzando. En las PASO había sido un tema de conocimiento mío como candidato y de los integrantes de la lista, y ahora estamos trabajando fuertemente con el tema de las propuestas. Estamos llevando las propuestas para cada vecino, para cada vecina y para todas las localidades de General Viamonte.

–¿Y en qué propuestas trabajan desde el equipo que usted encabeza? ¿Cuáles son aquellas demandas urgentes por parte de los vecinos para que lleve adelante la próxima gestión de gobierno?

Estamos trabajando fuertemente en el tema de generación de empleo. Mi plan de gobierno consiste en un plan de desarrollo económico a nivel municipal, en el cual trabajamos fuertemente en la generación de empleo y en cubrir las necesidades mínimas de cada habitante, de cada vecino, que son el tema del acceso a la vivienda fundamentalmente, el tema de la alimentación y el tema de la vestimenta. Y una vez que podamos tener cubiertas esas necesidades mínimas, sí trabajar en forma conjunta con el tema de los servicios también. Porque hay vecinas y vecinos que ya cuentan con su empleo, con su vivienda, pero necesitan de servicios para poder quedarse a vivir en la localidad, que es lo que nosotros buscamos. Buscamos que se pueda establecer el arraigo, que cada vecino, cada vecina pueda crecer, desarrollarse y vivir en General Viamonte.

–Pensando en esta posibilidad del arraigo, tanto usted como la diputada Viviana Guzzo están llevando adelante gestiones para que el tren de pasajeros regrese a Viamonte. ¿Está avanzada la licitación, en base a estas negociaciones que ustedes están encarando?

La verdad que nos volvimos muy contentos, con mucha alegría, que le hemos transmitido a cada vecino y a cada vecina. La posibilidad de la vuelta del tren es muy cierta. El proyecto está avanzado; el inconveniente que estaba teniendo Trenes (Argentinos) era el tema de los coches, del material rodante. Pero ya está avanzada una licitación con China para la adquisición de 50 nuevos coches. La idea es restablecer el tramo que une Bragado con Lincoln y atraviesa tres localidades de nuestro distrito, que son San Emilio, Los Toldos y La Delfina. Eso nos va a permitir tener mayor comunicación con estas localidades, que hoy no tenían más que un camino de tierra para llegar.

–Y pensando en las localidades del interior, que imagino que está recorriendo en forma permanente, ¿qué necesidades urgentes están priorizando en estas zonas? ¿Cuáles son las demandas vecinales en el interior de Viamonte?

El tema de empleo y vivienda son dos cuestiones que las tenemos en cada reunión, con cada vecino que visitamos. Muchos vecinos a veces tienen su trabajo, pero están pensando en sus hijos, en sus nietos, que también puedan tener una fuente de trabajo. Por eso el tema del tren. En esa reunión que tuvimos con el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, hablamos del tema de la utilización del predio de ferrocarriles. La idea es tener emprendimientos, tener huertas, huertas agroecológicas. Vamos a tener esos lugares para poder generar empleo y también abastecer las dependencias municipales.

También estamos avanzando en algunas localidades con el tema de talleres textiles. Hoy hay mano de obra calificada para trabajar en talleres textiles y hay algunas cooperativas que ya están más desarrolladas, que están necesitando terciarizar trabajo. Hoy no lo están haciendo dentro del distrito porque no tienen la posibilidad, sino que sacan trabajo afuera, así que la idea es cubrir esa necesidad. Sabemos que hay muchísimas oportunidades. Creemos que el gobierno local, el actual intendente (Franco) Flexas, no las está aprovechando; por eso es que quiero ser el próximo intendente.

–Pensando justamente en la gestión de Franco Flexas, ¿qué balance puede hacer de estos años de gobierno?

Creo que no se han aprovechado todas las oportunidades que estamos teniendo. Creo que General Viamonte está muy chato y no se han aprovechado las oportunidades para avanzar. Vos pensá que en ocho años de gestión ha construido cero viviendas, cuando tenemos un gobernador de la provincia de Buenos Aires que construye cien viviendas por distrito por año. Solamente en General Viamonte, acá en la ciudad de Los Toldos, se están empezando a construir 16 viviendas cuando había 100; o sea, se desaprovecharon 84 viviendas, porque el actual intendente Flexas no se interesó en conseguir terrenos. Y esto no tiene que ver nada con el color político, porque la verdad que el gobernador (Axel) Kicillof ha distribuido y llevado obras a los 135 municipios independientemente del color político. Y lo podemos observar en ciudades vecinas. El intendente de Junín, que es del mismo color político que el intendente Flexas, ha construido viviendas y nuestro intendente no.

Así que, por eso, creo que se están desaprovechando muchísimas oportunidades. Creo que ocho años de gestión es el límite, y por eso es que hoy quiero hacer una opción para General Viamonte, porque creo que puedo aprovechar todas esas oportunidades, lo que no se ha hecho en estos últimos años.