20230901 Pablo Barrena

–Fue contundente su triunfo en las urnas el pasado 13 de agosto: ganó las PASO con el 54% de los votos. ¿A qué atribuye estos resultados?

Básicamente creo que el resultado es una confirmación de la buena gestión que iniciamos con Juan José Fioramonti en diciembre de 2015. La gente entendió que hay una continuidad y esa creo que es la principal razón. Hay una buena gestión en el gobierno local y la gente nos viene acompañando constantemente en todas las elecciones legislativas y ejecutivas. Si bien hubo un cambio de candidato, porque nuestro intendente decidió no ir por una reelección que le estaba permitida legalmente, creo que la gente tomó muy bien esa decisión, y también tengo que decir que evidentemente tomó bien que sea mi candidatura, la que había venido de una elección interna en la Unión Cí­vica Radical (UCR).

–Pablo, usted viene trabajando con el intendente, pero me imagino que durante esta gestión también han quedado algunas cosas por realizar o desafíos por concretar. Pensando a futuro y en la posibilidad de que usted sea intendente, ¿cuáles son aquellos desafíos para concretar?

En primer lugar, porque, de los ocho años de gestión, siete estuvimos en crisis, o económica, o pandemia o cuarentena. Y eso, si bien hemos hecho una muy buena gestión, nos ha impedido poder realizar algunos aspectos.

Lo primero que vamos a llevar adelante es continuar con la política de la universidad en Lobería, lo que nos permite que más de 300 jóvenes estén estudiando en la universidad. El 95% de ellos, la familia nunca tuvo acceso a una universidad, o sea que es una política sumamente progresista. Y seguir con ese proyecto va a permitir consolidarlo y hacerlo una política pública y no una política de una gestión solamente. Ese va a ser el primer eje que vamos a llevar adelante.

En segundo lugar, también creemos que es sumamente importante continuar con la obra pública por administración municipal, porque eso permite que la mano de obra local y el “compre local” se reafirmen y la economía de Lobería pueda aguantar los embates de estas crisis económicas que estamos viviendo recurrentemente.

Y en tercer lugar, creemos que hay que apostar por la economía circular y la economía del conocimiento. La economía circular, en cuanto a todo lo que es la política con el ambiente: lo que antes era basura hoy es un insumo. Entonces, no solamente le estamos haciendo un bien al ambiente, sino que estamos generando puestos de trabajo, y puestos verdes, que son fundamentales. Y la economía del conocimiento va muy pegada al proyecto de la universidad en Lobería, porque las principales carreras que se están dando en la universidad tienen que ver con programación, software, diseño de páginas web, y pretendemos tener cien programadores en Lobería.

–Algo fundamental la educación pública, en estos tiempos donde candidatos como Javier Milei, por ejemplo, pregonan estas propuestas de arancelar la educación, que la educación pública sea por voucher...

Sí, esa propuesta entiendo que es inviable y es parte de no conocer la realidad. Suena fácil como una solución, hasta lógica, pero de imposible realización. Creo que hay que apostar por la educación pública, no solamente con presupuesto, porque hace décadas que se viene apostando con presupuesto; creo que hay que mejorar la educación. Los chicos tienen que aprender a leer, a escribir, las operaciones básicas, en la primaria, para que la secundaria sea un espacio de formación crítica, en serio, y no lo que está pasando hoy en día. La escuela no solamente tiene que contener, sino que tiene que enseñar. Soy docente, ejerzo la docencia y creo que la escuela tiene que enseñar y el sistema tiene que permitir que el buen docente pueda progresar y que el mal docente no progrese en el sistema, como está pasando actualmente. No puede ser que la educación esté en manos de un sindicato.

–Por último, y pensando ya en las elecciones generales del mes de octubre, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Lobería?

A los vecinos de Lobería el primer mensaje que quiero dejarles es agradecerles por el reconocimiento que tuvimos en las PASO y pedirles que en octubre vayan a votar. Vamos a seguir esta gestión austera, pero que ha permitido el progreso de Lobería. Y pedirles también que recapaciten el voto a nivel nacional y provincial. Necesitamos que la provincia de Buenos Aires esté gobernada por Juntos por el Cambio (JxC). La fórmula Grindetti-Fernández es una fórmula de dos intendentes. Es la primera vez que dos intendentes son candidatos, uno de Gran Buenos Aires y otro del interior. Son candidatos a gobernador y vice. Creo que es la fórmula que nos interpreta a los bonaerenses y por la cual tenemos que luchar. Y entiendo que Patricia Bullrich es el cambio posible, y por eso les estoy pidiendo que voten la lista entera para que podamos, a partir del 10 de diciembre, dar una vuelta de página importante para la Argentina, llevando estabilidad, compromiso, tranquilidad, seguridad a todos los argentinos.