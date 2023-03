Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230329 Ramón Capra

–Días atrás, usted encabezó el inicio de sesiones en el Concejo Deliberante y destacó el esfuerzo que está llevando su gestión a cabo en este delicado contexto económico. ¿Cuál es la política irrenunciable de su gobierno para este 2023?

Desde el día que asumí nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con la educación y con la salud. Y no vamos a renunciar a eso, más allá de las dificultades que tenga la economía nacional o provincial. Llevamos a cabo distintas obras; no nos hemos detenido. Te doy un ejemplo: la escuela técnica 1, que está en construcción. Por ahí tengo dificultades con los depósitos de los certificados de obra y los venimos cumpliendo nosotros, porque realmente necesitamos ese edificio en pocos meses más, para que los pibes de la escuela técnica puedan estar como tienen que estar, cómodamente estudiando en un lugar donde hemos tomado el compromiso de hacer el nuevo edificio. Esas son cosas fundamentales en mi gobierno, como la educación y la salud. Hemkos reinaugrado hace poquitos días cuatro consultorios nuevos en nuestro hospital: un consultorio de oncología, otro de odontología, el laboratorio y la sala de tomografía. Realmente vamos a seguir trabajando en ese sentido y vamos a seguir beneficiando a toda la comunidad de General Alvear, para que tengan una mejor salud y una mejor educación día a día.

–Durante su discurso, también ha manifestado que en el 2022 pudieron conseguir logros tanto en el orden económico como en el orden social.

Sí, realmente hemos podido sortear distintas dificultades en lo que respecta a la economía, hemos recompuesto lo salarial de nuestros empleados municipales, equiparando la inflación anual del gobierno nacional, que fue del 94,5%, que ha sido devuelto a los empleados municipales para que estén actualizados sus sueldos y para que vivan de la mejor forma. Creo que debe ser uno de los pocos municipios que han actualizado la inflación anual. Y en el transcurso de este año vamos a ir recomponiendo mes a mes el índice inflacionario que tenemos, y el pasaje inflacionario que en estos tres meses ya estamos alrededor de un 18, 20% de inflación, así que la semana que viene nos sentaremos a proyectar el nuevo aumento, que ocurrirá ya por el mes de mayo, pero que por lo menos tengamos en cuenta y que los empleados municipales no pierdan ese porcentaje tan alto al que la inflación día a día nos tiene acostumbrados en la Argentina.

–¿Cómo continúa el proyecto para la creación de veinte nuevas viviendas?

Estamos terminando diez viviendas que hace un tiempo teníamos paralizadas también por la falta de dinero de la Provincia de Buenos Aires, que por ahí teníamos un atraso y la empresa que estaba construyéndolas rescindió el contrato. Pero ahora hemos tomado la iniciativa de seguirlas por cuenta del municipio y en pocos meses más van a estar terminadas. Tienen un avance de obra bastante grande. Y el compromiso del gobierno de Axel Kicillof era veinte viviendas más para General Alvear, que en el momento en que estén terminadas o ya prácticamente terminadas estas diez viviendas, tendrían que hacerse efectivas.

–¿Cómo ha sido en estos años la relación entre el municipio y el gobierno provincial?

La relación ha sido buena. Siempre hemos tenido las puertas abiertas de los ministerios, hemos trabajado siempre en conjunto. Lo que hemos notado, por ahí, es la falta de cumplimiento en los certificados, para poder cumplir con las empresas, y eso nos complica como municipio, ¿no?, porque los pagos no vienen en término. Los municipios como el nuestro, que no son demasiado grandes, no tienen ingresos genuinos: nosotros solamente tenemos un ingreso fuerte que es la tasa vial, que depende del campo. Hay otros municipios que tienen distintas alternativas, como en el caso de Olavarría, Tandil, que tienen turismo, que tienen otras entradas de dinero. A nosotros solamente la mayor parte nos entra por la tasa vial, que proviene del campo, y podemos cumplir, pero hasta cierto término. Pero en realidad tenemos muchas obras, muchas en ejecución y muchas proyectadas. Así que entendemos que también el gobierno provincial tendrá sus dificultades económicas con el tema de la inflación, pero está el compromiso de seguir trabajando. Estamos construyendo en nuestro predio balneario y pileta la nueva compuerta, que es una obra provincial, pero está en plena ejecución. Es una obra que se venía tramitando hacía doce o trece años y que en esta gestión de gobierno la hemos podido cumplir. Realmente es una obra muy importante, para la toma de agua de toda la ciudad de General Alvear. Y también estamos en plena construcción de un centro de atención primaria de la salud (CAPS) en Villa Barreiro, un barrio un poco alejado de lo que es el centro, y que también está en plena ejecución. Así que, como te decía, la salud es muy importante. Ese predio del CAPS, que son alrededor de 500 metros cuadrados, es muy amplio y va a dar un gran beneficio a toda la sociedad, a todo el barrio de Villa Barreiro.