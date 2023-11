Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231116 Esteban Reino

–Me gustaría remontarme al 22 de octubre. Usted fue electo nuevamente (y por más del 56% de los votos) intendente de la ciudad. ¿A qué atribuye este nuevo acompañamiento de los vecinos a su gestión?

Creo que los vecinos, primero, se sienten escuchados. Hemos dado respuesta a los pedidos y a los reclamos. Y segundo, creo que Balcarce es una de las ciudades dentro de la provincia de Buenos Aires que más se ha desarrollado, que más ha crecido. Y eso se palpa, se vive. Hemos aumentado en más de 8000 habitantes, casi un 17%, la población en los últimos ocho años. Y creo que eso, sumado a la educación (hemos traído carreras universitarias), a la producción, al turismo y a la gran cantidad de obra pública que hemos hecho, creo que la gente valoró eso. Eso que es la construcción en conjunto, ¿no?

–¿Cuáles son las perspectivas o los ejes de trabajo para los próximos cuatro años en la ciudad?

Ahora tenemos un proyecto de desarrollo productivo, turístico y educativo. Creo que ahí vamos a seguir trabajando y a tratar de seguir creciendo y desarrollándonos como sociedad: poner a Balcarce dentro de la agenda de desarrollo, sea de la ciencia, la tecnología, la innovación, y con eso tratar de generar fuentes de trabajo genuinas.

Estamos haciendo un hospital prácticamente nuevo, desde el punto de vista edilicio. Tenemos un hospital de más de cincuenta años y ya hicimos el tercer piso, remodelándolo todo a nuevo. Quedan solamente las paredes picadas y lo hacemos nuevo el hospital. Vamos a pasar al segundo piso y así hasta llegar al primero, con lo cual nos va a quedar un centro de salud similar a cualquier clínica privada de las mejores de la provincia. Ese es otro de los desafíos. Más el autódromo Juan Manuel Fangio, que hoy justamente lo visitamos, y estamos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires haciendo una obra, eso sí es con fondos netamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero que va a ser muy importante para el desarrollo turístico, deportivo y económico de la ciudad.

–Ahora que menciona al gobierno bonaerense, ¿cómo imagina los próximos cuatro años de trabajo en conjunto?

Seguir trabajando de la misma manera, respetándonos, tratando de que Balcarce sea tenido en cuenta no solamente por sus atractivos naturales, sino también por nuestra gente. Tratar de conseguir obras, de desarrollarnos, de crecer, y de que sea también un centro de atracción importante para la provincia de Buenos Aires.

–Lo llevo al ámbito nacional: a horas de las elecciones del próximo domingo ¿aué espera que pase en el ballotage?

Lo único que pensamos es que la gente se pueda expresar libremente, que vaya, que participe. Y después, bueno, se verá quién resulta ganador. Hay dos opciones. Nosotros quedamos en un rol opositor; la opción que teníamos, evidentemente, no cubrió las expectativas de la gente.

Así que estamos pendientes de lo que va a pasar el domingo, que me parece que se definen los próximos, por lo menos, cuatro años de lo que va a pasar en el país.

–¿Por qué le parece que la opción de (Patricia) Bullrich no llegó a colmar las expectativas del votante?

Creo que hubo tres opciones muy parejas electoralmente. Nosotros cometimos, desde Juntos por el Cambio (JxC), muchos errores; hubo una interna que la gente no entendió. Creo que la gente a veces nos pide que las candidaturas no sean a dedo, pero después, cuando uno lo decide por una interna que genera rispideces (por ahí el que no es tan política no lo sabe, pero siempre se generan rispideces, más en las segundas líneas) y no se entiende, ¿no? Después, como que la gente se enoja cuando vamos a internas, y cuando lo ponés a dedo también se enoja. O sea que es medio complejo elegir candidaturas. Creo que el mejor método es elegirlo a través de una interna cuando no hay consenso. Pero bueno, evidentemente no se entendió. Hubo peleas, también, muy viscerales, que creo que nos perjudicaron como espacio, y errores que deberán discutirse puertas adentro, dentro de la coalición.

–Pero ¿cómo le cayó a usted esta decisión de Patricia Bullrich de acercarse a Javier Milei y acompañarlo en el ballotage?

Son decisiones personales que no fueron consultadas con nuestro espacio. No hubo una reunión del espacio, de todos los referentes de la Unión Cí­vica Radical (UCR), de la Coalición Cívica, del GEN, de todos los que formábamos el espectro de JxC, ni siquiera con parte de algunos del PRO. Así que yo lo tomo como decisiones personales, y cada cual sabrá lo que hace.

–¿Y qué piensa aquel sector del radicalismo (por ejemplo, pienso en Federico Storani o en María Luisa Storani) que ya anunciaron que no van a votar a Milei, pero que sí van a apoyar a Sergio Massa en el ballotage?

También: que son expresiones individuales, no lo que dijo el partido. Son expresiones individuales, también digo, lamentablemente con cero peso electoral. Esto es una realidad también. Acá todo el mundo mira al radicalismo, pero nosotros tenemos mucho poder territorial en las comunas y en las gobernaciones, pero evidentemente no tenemos un candidato nacional que traccione electoralmente. Entonces, ahora se mira si el radicalismo va para tal o cual lado, como que puede volcar la balanza. Y eso es una falacia. Eso no es así. Si eso fuera así, nosotros hubiéramos tenido un candidato nacional que pudiera haber competido tanto con Bullrich como con (Horacio Rodríguez) Larreta. Y mire si no tendremos un candidato nacional que cumpla nuestras expectativas. Las nuestras las pueden cumplir, pero en las expectativas del electorado, ninguno de nuestros candidatos superaba el 1, el 2, el 3% de intención de voto. Así que lo que digan ciertos candidatos del radicalismo, para un lado o para el otro, son expresiones individuales que no mueven el amperímetro y no van a decidir nada en esta elección, ni para un lado ni para el otro. Eso es ser realista. El resto es vender humo.