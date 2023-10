Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231002 Jorge Sánchez

–A veinte días de las elecciones generales del 22 de octubre, ¿cómo avanza este tramo final de la campaña a nivel local?

Mirá, estamos recorriendo casa por casa. Ando con un motorhome que es de mi propiedad y me instalo dos o tres días en cada pueblo y charlo con todos los vecinos. Nosotros no podemos ir a las radios, porque las radios ahora nos han pedido cuatro veces más de lo que pagamos en la precampaña, así que es imposible, como está la situación económica. Nosotros tenemos que poner plata de nuestro bolsillo para hacer campaña, así que no podemos ir a las radios. Y bueno, sí o sí estamos hablando con la gente. La gente quiere un cambio, quiere orden, quiere trabajo. La mayoría de los vecinos tienen el problema de que los hijos se hacen grandes y se tienen que ir del distrito porque no tienen trabajo. La mayor preocupación que hay. Y nosotros estamos recorriendo industrias regionales, para ir viendo qué industria podemos ir atrapando para generar trabajo, que es mi propuesta. Y desde ya, armando el mejor equipo de profesionales para gobernar.

Lo que nosotros palpamos en la calle es que el voto se va a repetir, lo mismo que fue en las PASO.

–Claro, porque usted ha dado el batacazo en las elecciones PASO: venció a Zavatarelli ampliamente. ¿Nota esto justamente al estar en contacto con los vecinos: que pueda repetir una muy buena elección?

Claro, eso es lo que los vecinos nos dicen. Pero lo que te vuelvo a repetir es que no tenemos dinero para ir a las radios. O sea que jugamos con una desventaja. Pero bueno, la gente quiere el cambio, quiere el cambio. Y nosotros estamos trabajando para eso, gastando las zapatillas, hablando con la gente.

Mucha gente tiene necesidad de hablar. Por ahí y estamos una hora hablando con un vecino. Y eso nos sirve. Todos los días yo hablo con la gente. Todos los días yo y mi grupo estamos hablando con la gente.

–Esto que señala de los medios de comunicación a nivel local ¿por qué le llamó la atención? ¿Hay un control por parte del municipio de algunos medios locales?

El municipio ha estado presente. Acá tiene mucho dinero y puede pagarlo. Nosotros tenemos que sacar la plata de nuestro bolsillo. De nuestro espacio no nos mandan plata, así que tenemos que bancarlo desde nuestro bolsillo. Imaginate que en mi lista hay muchos que son docentes, simplemente cobran un sueldo docente, así que es poco el dinero que en forma individual podemos aportar. Así que tenemos que caminar la calle, gastar las zapatillas y hablar con la gente. La mejor herramienta que tenemos por ahora. Y también hacemos alguna comida, ponemos un poco de plata cada uno, invitamos a los vecinos que quieran participar en alguna reunión. Así seguimos.

–Ahora que hace mención a la lista que lo acompaña, ¿qué características tiene esta nómina que lo acompañará para llegar a la intendencia?

Tenemos docentes, tenemos una médica veterinaria, también tenemos empresarios, que se han metido en el barro conmigo. Es diversa, pero mucha gente trabajadora, mucha gente generalmente de la parte docente. Hay cinco docentes. Por eso tenemos que sacar la guita de nuestro bolsillo.

–Al igual que usted, pienso, porque los docentes, los empresarios que lo acompañan en la lista, son gente totalmente ajena a la política, lo mismo que usted, porque usted viene del sector privado, es un empresario, pero ha decidido meter las patas, como se dice habitualmente, en el barro de la política. ¿Qué lo ha motivado a tomar esta decisión?

Tomé esta decisión porque nos gobierna gente impresentable. Lo único que vinieron a hacer es hacer plata de la política. Se han puesto ricos haciendo plata de la política. Y la necesidad del pueblo. La necesidad del vecino. Por eso me meto en la política. Me metí en la política de lleno porque hice todo en mi vida privada. Empecé desde muy abajo. Ahora tengo una empresa importante, tengo treinta empleados. Y me metí en esto por nuestros nietos directamente, por nuestros nietos, por el futuro de la Argentina.

Así que más que nada es traer un granito de arena para mi pueblo. Fomentar trabajo, porque acá la mayoría, el 80%, son empleados públicos. Mucha obra pública, atada a la corrupción. Porque ahí se ven los funcionarios que son millonarios. Ese es el gran problema.

Hemos tenido el apoyo del candidato a vicegobernador Miguel Fernández, también de la candidata a senadora María Eugenia Talerico, que nos han venido a visitar. Y también nos apoyó Néstor Grindetti. Eso fue un espaldarazo. Les agradezco el apoyo, les agradezco que hayan venido.