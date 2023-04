Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230419 Marcelo Santillán

–El lunes firmó un convenio, a mi entender, clave para Gonzales Chaves: Municipios a la Obra, con la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué monto fue y a qué va a ser destinado?

En el caso de nuestro municipio el monto son 86 millones y va a ser destinado a pavimentación. Decidimos una sola obra, que tiene que ver con pavimento y desagüe pluvial, un desagüe aéreo en una zona que teníamos complicada. Así que va a traer un beneficio doble o triple para la comunidad, primero porque los vecinos frentistas van a tener el mejoramiento de su llegada a sus casas, el movimiento económico que esto implica no sólo en el tema de materiales de construcción sino también en gastronomía, vivienda. Así que, bueno, contentos con esta actitud de la Provincia de Buenos Aires.

–Gonzales Chaves sigue sumando convenios, sigue sumando trabajo mancomunado con el gobierno bonaerense.

Sí, la verdad que tenemos con el gobierno bonaerense muchas obras. Estamos iniciando una obra de pavimentación por 230 millones, estamos construyendo el centro de atención primaria de la salud (CAPS) en la localidad de De la Garma, continúa a buen ritmo la Casa de la Provincia que se está haciendo en la localidad cabecera, estamos construyendo la obra civil del tomógrafo y ahora le sumamos Municipios a la Obra, este programa que vamos a destinar a pavimento.

–Lo llevo al ámbito político electoral. El pasado fin de semana, en Monte Hermoso, se reunió el PJ bonaerense, con Máximo Kirchner a la cabeza. Usted participó de este encuentro. ¿Qué definiciones han podido recoger luego de este encuentro?

Fue una reunión de la sexta sección electoral, donde estaban los dirigentes de los distintos distritos. Básicamente fue escuchar la problemática que planteamos tanto los municipios que somos gobierno como los compañeros de los municipios que no son gobierno.

La temática es uniforme: la necesidad de empezar a tener un alineamiento político y las discusiones que se coincide que son, no en pos de candidaturas, sino de ver cuál es el destino de nuestro país, el destino económico, y también la necesidad de encontrar una rápida solución al tema inflacionario, que está afectando fuertemente el bolsillo de los argentinos, de los bonaerenses y de cada uno de los habitantes de nuestros distritos. La inflación del 7,7 de abril es un poco inesperada y uno recibe del ciudadano de a pie que no es que tiene que reacomodar su economía, ahora ya se trata de que no llega a fin de mes para el sustento alimenticio.

–¿Qué golpe de timón, entonces, debería darse para cambiar esta realidad tan cruda?

Nosotros pensamos, primero, el alineamiento político que el sector necesita. Necesitamos que la dirigencia a nivel nacional se reúna. Con alegría, la mesa está convocada nuevamente. Me parece que alineados políticamente habrá que tomar medidas económicas, habrá que establecer ese debate y tomar una definición.

Evidentemente, el acuerdo con el Fondo es una sangría y estamos repitiendo historias donde al Fondo lo único que le interesa es que les cierren los números a ellos. Y si al Fondo le cierran los números, no cierra el país con la gente adentro. Creo que esta es la conclusión. Hay que rever ese acuerdo con el Fondo necesariamente. Y también ponernos de acuerdo en que los achiques, en la obra pública fundamentalmente, o cuando se habla de que el Estado tiene que recortar, esto es gente con menos derechos. Y creo que no se está en condiciones sociales para quitarles derechos a los ciudadanos.