20230330 José Luis Salomón

–Intendente, en los últimos días mantuvo una reunión con la diputada Alejandra Lordén, referente también del radicalismo, en donde pudieron abordar algunos puntos en concreto de la agenda de trabajo de la Municipalidad.

Estos tiempos que nos restan de acá al final del mandato son tiempos que hay que tratar de aprovecharlos al máximo. Fundamentalmente, logrado aquellos convenios que están pendientes, que están en trámite, proyectos que están tratando de concretarse definitivamente. Nosotros tenemos una serie de obras importantes ejecutándose, pero una vez que se terminen esas obras hay que darle continuidad al desarrollo de Saladillo. Hay proyectos que son muy grandes, muy ambiciosos, que superan cualquier gestión, y otros que son de una dimensión donde uno tiene que tratar de sacarlos lo antes posible. Esos proyectos ambiciosos, por supuesto, como siempre lo hemos dicho, está la universidad, un tema que nos desvela permanentemente tratar de lograrlo, ya está en el Congreso de la Nación, el Congreso ahora se está reuniendo, ojalá en algún momento se pueda tratar este tema, a nosotros nos interesa muchísimo realmente para el futuro de Saladillo.

Otra obra importante, que en principio se iba a licitar ahora en marzo, pero que evidentemente no se ha concretado, es el tema de la autovía y las rutas seguras desde Saladillo hasta Roque Pérez. Estamos hablando de la ruta 105.

Estas son obras de cuatro o cinco años cada una. Por supuesto, la universidad es un proyecto a futuro. Y otro proyecto importante que estamos tratando de terminar y concretar, y ojalá podamos avanzar con alguna etapa, es a nivel nacional, a través de la Subsecretaría de Hidráulica de la Nación, es el desagüe pluvial cuarta etapa, que va por la avenida Saavedra, también estamos trabajando en ese tema. Son las obras más grandes que tenemos en marcha.

Después hay cuestiones como el colector cloacal sur, que estamos muy cerca de concretar algún convenio para poder darle inicio, una obra de unos 400 y pico de millones de pesos que ojalá podamos concretar en poco tiempo. La verdad que hay un montón. Y en estos días estamos trabajando con Provincia para presentar otras cuarenta cuadras de cordón cuneta. Desde que arrancamos la gestión hasta la fecha vamos a terminar con 288, casi 300 cuadras de cordón cuneta. Arrancamos con una sola cuadra que había en Saladillo y hemos logrado, en estos siete años de gestión, concretar 287 cuadras más. Y ahora les vamos a agregar otras 40, que estamos ya en convenio para el fin de este año.

Estas son un poco las iniciativas que estamos tramitando. Estamos tramitando dos pozos, también, de agua corriente. Algunas obras son propias nuestras: en estos días estamos construyendo cuatro viviendas ahí en la localidad de Cazón, con recursos de un acuerdo que hicimos con un privado, tipo plusvalía, para poder tener ese beneficio de cuatro viviendas nuevas, para poder otorgar. Estamos trabajando en la nueva delegación para Cazón y la nueva delegación para Álvarez de Toledo, son localidades del interior. Terminando la primera etapa, y vamos con la segunda, de la ampliación de la biblioteca en la localidad de Polvaredas. Terminando la ampliación de la escuela 11 en Saladillo Norte. Estamos proyectando para tratar de construir, más o menos para el 9 de julio, que es la fecha en que vamos a Del Carril, una cuadra de pavimento en esa localidad. Un montón de obras.

Por supuesto que está en marcha la obra más trascendente, que es la planta de cloacas, una obra a valores de hoy de casi 2000 millones de pesos, que estamos haciendo con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y tenemos en ejecución varias obras, como por ejemplo, la Casa de la Provincia, que está en un proceso muy avanzado, un CDI, que es un centro de desarrollo infantil (eso es por Nación, la Casa de la Provincia es por Provincia). Hay un CAPS nuevo que se está construyendo también en Saladillo. Estamos terminando el CAM, el Centro Administrativo Municipal, que lo estamos haciendo mitad con fondos del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) del año pasado y la mitad puesto por el municipio, que va a concentrar las oficinas de obras públicas. La verdad que estamos con un montón de obras bastante intensas, ¿no?

–Llevándolo al plano electoral, se comienzan a mover las fichas en las coaliciones, en los partidos. ¿Qué opinión le merece la decisión de Mauricio Macri de dar un paso al costado en la carrera presidencial? ¿Afecta de alguna manera a la UCR?

No, yo no creo que afecte negativamente a nadie. Me parece que es una actitud de parte de él, por el liderazgo que tenía y por el protagonismo que estaban adquiriendo algunos candidatos que evidentemente, de acuerdo a lo que se veía y a lo que medían, están en condiciones de llegar a ser gobierno, son candidatos que tienen posibilidades de llegar a ganar una elección y a gobernar. Creo que la decisión de Macri fue una decisión honesta, sana para la democracia, e impone un desafío, el de trabajar sin alguien que de alguna manera permite que se trabaje con una libertad en materia de decisiones que haya que tomar para adelante. Por supuesto que no es un retiro lo que ha hecho el expresidente Macri. Ha tomado una decisión de no competir, pero su presencia va a estar, y su impronta va a estar, seguramente, en el futuro de cualquier gobierno que lleve adelante JxC. Me parece que de eso se trata y valoro que haya tomado esa decisión. Evidentemente estaba en su mente un segundo mandato, porque de alguna manera lo dejaba trascender; el haber tomado esta decisión, seguramente ha madurado en su mente un montón de cuestiones y ha evaluado un montón de situaciones que tienen que ver con todo, ¿no?, con lo privado, con lo público, con lo institucional, con lo político. Cuando uno toma una decisión de este tipo, para ir o para no ir, evalúa todo, absolutamente todo: lo más conveniente para el partido, lo más conveniente para el país. Bueno, creo que eso ha hecho el expresidente Mauricio Macri, y como radical lo valoro realmente, porque me parece que es un gesto trascendente para la democracia argentina.

–¿Cómo analiza la actualidad de la UCR a nivel nacional para pelear por la presidencia?

Hace poquitos días estuvimos reunidos con Facundo Manes, un grupo importante de intendentes. Somos 27 intendentes de la provincia que estamos apoyando esa candidatura. Es un candidato dentro de los dos que ofrece el radicalismo hoy a la ciudadanía. Yo creo que el radicalismo hoy está en una situación de crecimiento y de imponerse en un lugar preponderante y trascendente. Que se hable del radicalismo, que se hable de lo que sucede a nivel provincial y nacional, me parece que es lo que le da preponderancia al partido, lo que le da visibilidad. Cuando el radicalismo no ha sido visible, evidentemente terminamos en una situación de muy poco manejo del poder público. Y eso no le hace bien a la Argentina.

El partido radical tiene más de cien años, por supuesto, con mucha historia, con mucho protagonismo a nivel de la democracia argentina, y no puede estar ausente en una gestión pública que mañana lleve adelante una coalición de la que el partido radical forma parte. Y para estar presentes necesitamos tener un peso específico importante. Y creo que el radicalismo está adquiriendo un peso específico importante. No forma parte del fondo del tarro, me parece que está siendo parte de un protagonismo importante. No es fácil en la Argentina ser trascendente, y más en una situación de falta de credibilidad y de confianza en el sistema político, ¿no? Es cierto que muchas veces las elecciones se definen en el último mes y específicamente en la última semana, especialmente en un país en crisis. En un país normal, donde no hay problemas, la gente puede ir madurando un voto y puede no cambiarlo en el tiempo. En un país en crisis, los votos se cambian día a día y de la noche a la mañana. ¿Por qué? Bueno, porque uno trabaja con algunas cuestiones que tienen más que ver con la emoción que con la racionalidad. Entonces, me parece que la bronca, el momento de la elección, los tiempos previos, pueden definir una elección. Hoy no está definido, por más que haya encuestas que puedan marcar una tendencia favorable a uno o a otro, y esto es natural, siempre sucede, ningún candidato tiene garantizado el triunfo. Ninguno. Y ninguno tampoco tiene garantizada la derrota, o sea, que va a perder. Y además lo ha demostrado la historia de la Argentina, ¿no? Candidatos que no existían, como nos pasó con el actual presidente, de un día para el otro, poquitos meses antes se declara candidato, se impone como candidato y termina ganando la elección, ¿no?

Entonces, me parece que el rol del radicalismo tiene que ser el rol que de alguna manera le corresponde a un partido tan trascendente como es la UCR. Y creo que lo está logrando. Lo está logrando a nivel nacional, con Gerardo Morales, y a nivel provincial con Maxi Abad, con Facundo Manes, que me parece que son los que de alguna manera están mostrando el perfil de un radicalismo activo. La provincia cumple en esta elección que viene un rol importantísimo. Por algo hay un sector del partido gobernante que se impone sostener y contener la provincia. Bueno, para el radicalismo y para JxC, la provincia es un territorio importantísimo. Y en ese sentido, lo que está haciendo Maxi Abad con Facundo Manes, están logrando, de alguna manera, trascender a nivel nacional también.