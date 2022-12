Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221215 Facundo Diz

–Intendente, ha participado del encuentro de jefes comunales de la primera y la tercera sección, en la ciudad de Cañuelas. ¿En qué tema pudieron coincidir los intendentes e intendentas?

El primer tema, y fundamental, es la situación que hoy atraviesa la política en sí, donde tenemos un avasallamiento y una forma de actuar siniestra del Poder Judicial para con los demás poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, donde hay unos procesos judiciales que se direccionan parcialmente a un sector o un partido político y con hechos similares ni siquiera hay conocimiento de oficio, ni se inician las causas o no tienen resultado. Eso fue lo principal. Después, comentamos la situación de cada uno de los distritos. Eso también fue una participación en conjunto. Y decidimos seguir trabajando como lo venimos haciendo, sabiendo que cada uno de nosotros tiene un rol fundamental, porque somos el primer escritorio de las familias que conviven en nuestros distritos, y poder llevar esas inquietudes a los distintos ministerios provinciales y nacionales y poder resolver la problemática.

–¿Han coincidido también en la necesidad de solicitarle al gobernador Kicillof más fondos para pagarles a los trabajadores municipales?

Ese es un problema que hemos tenido debido a la inflación. Hemos tenido aumentos desde el municipio para con los trabajadores, pero creemos que todavía tenemos una deuda con los trabajadores, que son la primera cadena del municipio, con los cuales podemos cumplir los servicios. Pero tenemos que trabajar de manera integral, municipio, gobierno provincial y nacional. Pero también recaer solamente en la figura del gobernador o del Presidente es no tener en vista la realidad que estamos viviendo. Por un lado, con obras, con recursos increíbles que hemos tenido. Y lo digo en primera persona: Navarro está teniendo récord de construcción de obras, y un montón de situaciones que venían siendo postergadas durante muchos años. A mí, por ejemplo, ayer me tocó recibir ocho patrulleros, y en doce años habíamos recibido seis; si le sumo los cuatro de la Patrulla Rural, son doce. Si me pongo a fijar en las obras, estamos construyendo la circunvalación, cloacas, iluminación, cordón cuneta, la Casa de la Provincia, plazoletas, rampas. El hospital lo hemos renovado casi todo; tenemos el hospital respiratorio. Seguramente se conversará. La verdad es que son temas para conversar, para planificarlos, porque, como gobierno que cree en la justicia social, sabemos que tenemos que mejorar esos sueldos, pero no es solamente el desembarco de dinero, sino también trabajar el tema de la inflación y un montón de circunstancias paralelas. Y también agradecer. Yo siempre digo gracias y después podemos seguir conversando otro tema. Lo primero que digo es gracias al aporte que nos ha dado la Provincia, al seguimiento que han tenido el gobernador y todos sus ministros en el territorio, porque lo caminan todos los días; lo mismo para con el Presidente y sus ministros, porque para pueblos como el nuestro, que nos visite todos los meses algún ministro, o el mismo gobernador, o el jefe de gabinete, o algunos ministros nacionales, es de mucho agrado, porque muchas veces no se puede personificar, y las decisiones políticas tienen nombre y apellido. Tienen un partido político, pero también tienen nombre y apellido. Así que primero gracias, y después seguramente seguiremos insistiendo con algunas situaciones que las trasladamos porque por ahí en conjunto las podemos hacer mejor.

–Retomando el tema de Cristina Fernández de Kirchner y la situación judicial de la vicepresidenta, ¿le sorprendió que haya decidido no presentarse en 2023 para ningún cargo?

Sí, me sorprendió, pero lamentablemente la destrucción que quieren hacer, ya no contra su persona, porque es una persecución partidaria, pero lamentablemente a quienes encabezan o quienes son líderes naturales, estos poderes económicos, judiciales y partidarios siempre apuntan a los líderes para que los demás se puedan alinear. Lamentablemente, me solidarizo con los momentos que ha vivido, con lo que ha venido arrastrando, no sólo ella sino el mismo Néstor en su momento, ahora sus hijos también. La verdad es que es una parcialidad y un destrato. Se han violado un montón de procedimientos judiciales. Eso lo tenemos que rever, no solamente como dirigentes sino como sociedad y como democracia que estamos sosteniendo desde hace muchos años, que nos cuesta madurar, nos cuesta plasmarla a pesar de que ya van para cuarenta años. Tenemos que seguir trabajando para que realmente exista la división de poderes, que tengamos conocimiento de cómo actúa uno de los poderes, que no tenemos ni los nombres y sin embargo los demás poderes les damos nuestros nombres, apellidos, el cuerpo, el alma, el corazón, y los reclamos siempre son direccionados a los mismos: al Poder Legislativo y al Ejecutivo. Eso hace también una feroz pelea entre los partidos políticos, pero sabemos qué partido quiere la igualdad, la equidad, y quiénes por ahí quieren gobernar para solamente un sector.

–Por último, intendente, ¿qué mensaje les deja a los vecinos de Navarro en este final de año?

El mensaje siempre es de esperanza, de agradecimiento por cómo hemos llevado estos tres años lamentables que escapaban a la imaginación de cualquiera, de haber atravesado dos años de pandemia, después con una crisis mundial, con una guerra, con una herencia de cuatro años de un partido político que endeudó a nuestras familias por cien años, pero con el compromiso de que lo que dijimos que íbamos a hacer lo seguimos haciendo a pesar de todo eso, que es la construcción de obras: construir colegios, construir rutas, construir caminos, construir un plano en el futuro para que nuestros hijos tengan el mismo lugar de partida que cualquier persona, sin diferenciar dónde nacieron ni en qué familia ni en qué ciudad. Seguir gobernando y teniendo un país democrático, republicano y federal. Anteayer se cumplieron 194 años del primer fusilamiento político en mi ciudad, que fue contra Dorrego, con ocho tiros. Hoy no existen los tiros, o hay uno que no salió, que quisieron que sucediera con la vicepresidenta. Pero sí hay muchos partidos políticos, muchos amparos judiciales y muchas situaciones que valen más que un tiro, y ojalá que nos pueda encontrar unidos el 2023, nosotros cumpliendo con las promesas que hicimos y mucho más maduros para seguir afrontando esta situación que ya no en la Argentina, sino en Latinoamérica, se ha repetido en muchos de los países. Pasó en Brasil con Lula. Y el pueblo seguramente va a reconocer el esfuerzo que hicimos entre todos y en poder seguir trabajando para el futuro de nuestros hijos