20230822 Hernán Ralinqueo

–Hernán, ha sido el candidato más votado en la ciudad y además, ha superado ampliamente a sus competidores al obtener más de 7500 votos. ¿Qué análisis hace de estos resultados?

Bueno, la verdad que hicimos una muy buena elección, ¿no? Nuestra base electoral es realmente un acompañamiento importante. Nosotros no teníamos una interna interesante. Si bien competimos, la verdad que no fue una interna movilizadora. Y el espacio que tenía interna era Juntos por el Cambio (JxC), así que era lógico que iban a tener un movimiento muy importante, pero nosotros hicimos una elección donde sacamos el 36%, el segundo candidato con un 23%, pero después también la sorpresa aquí fue el candidato de La Libertad Avanza (LLA), que hizo una muy buena elección y fue la sorpresa en estas elecciones. Con lo cual lo que se viene por delante es una elección totalmente distinta, donde van a competir ahora el candidato de LLA, el candidato de JxC y nosotros, que tenemos un punto de partida distinto, tenemos más tiempo para expresar con mucha más claridad y convocar a los vecinos que no fueron a votar, a los que eligieron otro candidato, a los que nosotros también vamos a convocar y vamos a buscar para que acompañen este proyecto de gobierno, para que acompañen a nuestro candidato a gobernador Axel Kicillof, que es el candidato que ha ganado la provincia de Buenos Aires, que va a ser acompañado, porque realmente hoy la provincia de Buenos Aires vive una transformación importante en distintos aspectos de la gestión de gobierno.

–¿Por qué considera que después de tantos años de la llamada “grieta” hoy estamos en un escenario de tercios en la política argentina?

Bueno, hay muchas cosas por analizar. En el 2018, JxC, Macri, trajo de vuelta al Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, y eso ha generado un sinnúmero de problemas. Nuestro gobierno se hizo cargo de ese enorme condicionamiento que tiene el país, porque tiene un doble comando, porque el FMI controla nuestras cuentas y controla nuestra política económica, fiscal y demás. Además, tuvo que afrontar un momento que fue muy difícil para todo el mundo, pero para la Argentina también: afrontar las consecuencias de la pandemia.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Eso nos ha generado grandes problemas. Y creo que ese condicionamiento del FMI, principalmente, es lo que hace que estemos viviendo este momento. Y quizás en el voto a Milei hay alguna expresión más emocional que racional, ¿no?, un poco de esa insatisfacción que se ha generado. Y el único que hoy puede motorizar la esperanza de un futuro mejor es el peronismo, así que en lo que tenemos que trabajar fuertemente es en eso: en motorizar la esperanza, porque somos los garantes de que hay un futuro mejor y estamos en condiciones de lograrlo.

Estamos en un momento difícil, sí, quizás muy difícil. Hay un conjunto de cuestiones que condicionan mucho nuestra economía. Ahora, de lo que no se puede dejar es de crecer. Eso no lo podemos cambiar por nada. Y creo que Sergio Massa está cuidando la actividad económica, está tomando medidas difíciles, en un momento muy complejo que él no lo dejó, no lo construyó, ni tomó responsabilidades. Pero me parece que hay que salir de esto y se puede salir, y sí hay 2024, porque hay que salir de esta tormenta y hay que motorizar la esperanza de nuestro pueblo, de que vale votarnos a nosotros para hacer un futuro mejor.

–Bueno, pero ¿cuáles son los desafíos, en este contexto económico tan delicado que usted mencionaba, con una devaluación, con una inflación creciente mes a mes? ¿Cuáles son los desafíos de Unión por la Patria (UxP)?

Bueno, hay que cuidar los ingresos de los jubilados, hay que cuidar lo que se viene haciendo, que el PAMI garantiza las prestaciones de medicamentos, hay que cuidar a los trabajadores. Esa es la gran tarea que tenemos por delante, ¿no? Y, por supuesto, el candidato a presidente, Sergio Massa, que es el ministro de Economía, va a tomar todas las decisiones necesarias, primero, para tener una posición fuerte frente al FMI, que nos pide determinadas medidas que evidentemente no se pueden tomar en la Argentina. La gente no puede pagar el costo del desastre que hizo el macrismo, que fue meternos en este gran problema, y aparte no quedó un solo dólar para el país, se lo llevaron todo empresarios amigos del expresidente.

Así que sí que hay una gran tarea, y sí lo veo a Massa muy comprometido con que el país siga creciendo, con cuidar el ingreso de los trabajadores (seguramente se tomarán medidas en ese sentido) y cuidar a nuestros jubilados, cuidar a nuestros niños. Para eso los programas de asistencia para la niñez y la cobertura social son muy importantes. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente.