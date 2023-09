Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230928 Maximiliano Sciaini

–Anteayer estuvo presente en el mega acto en Ensenada donde tanto Sergio Massa como Axel Kicillof relanzaron la campaña en esta etapa final. ¿Qué balance puede hacer de esta jornada tan importante para el movimiento peronista?

Creo que son muchas cosas, ¿no? Pero por sobre todo es un principio de campaña fuerte donde se deja bien claro un mensaje de la división que hay como idea de país: lo que se marca, por un lado, desde la ultraderecha, y desde nuestro sector, del lado del peronismo, cuál es la idea de país: la idea de la producción, el trabajo, el desarrollo industrial, apostar fuertemente a todo lo que es desarrollo, valor agregado del producto primario, un montón de cuestiones que tienen que ver con la salida de la Argentina como un proyecto de país, y otro país que presenta el otro sector, que va más vinculado a la privatización de la salud, a la privatización de la educación y un montón de cuestiones que son antípodas de lo que uno piensa o de la ideología política que tiene y de la idea de país que quiere forjar. Creo que es lo que se planteó ahí, dejándole claro al votante que, por ahí, no lo piensa en profundidad, que después pueda terminar arrepintiéndose de una decisión tan importante como poner un presidente que después termine complicándole la vida a ese ciudadano que lo votó.

MIRÁ TAMBIÉN Acerbo destacó el avance de las obras de pavimentación en Daireaux

Un poco creo que es eso: diferenciar qué es lo que propone uno y qué es lo que proponemos nosotros como idea de país. Eso es lo que planteó Axel en la provincia y Sergio a nivel nacional.

–En cuanto a Axel Kicillof, ayer ganó centralidad durante el acto de Ensenada, y en un fragmento de su discurso, de alguna manera, se designó como “conductor de locomotora” para llevar a Sergio Massa a la Casa Rosada. ¿Coincide usted en que Buenos Aires es el motor de un posible triunfo nacional?

MIRÁ TAMBIÉN Katopodis visitó obras en Mar del Plata y Miramar

Bueno, lo sabemos por una cuestión no solo electoral, sino también, obviamente, por su cantidad de habitantes, por el empuje que tiene la provincia de Buenos Aires hablando desde lo productivo, desde lo agro, desde lo industrial. Sin duda creo que es la provincia que más empuja cuando hablamos de lo electoral, y sobre todo teniendo a Axel, que es uno de los gobernadores que más mide entre las provincias de la Argentina.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Dijo Kicillof, también, que la provincia de Buenos Aires no es una isla y que han decidido desde su gestión no desdoblar las elecciones e ir junto a Sergio Massa en la boleta. De alguna manera ¿fue un mensaje para el resto, para el pelotón de los gobernadores que decidió jugar su propio partido, digamos, desdoblando elecciones?

Hay muchos gobernadores que desdoblaron, pero que desdoblaron no desde ahora. También hay que tener claro que se desdobló en otras oportunidades. Pero dejó un claro mensaje: que si tenés la Provincia pero no tenés la Nación, en definitiva, después se complica muchísimo todo. Siempre los lineamientos nacionales son lo que más peso político tiene en toma de decisiones de lo que se baja a nivel provincial. Tanto Axel, no sólo en el empuje y el compromiso que hay como coalición de gobierno, sino también en esto de que necesita una Nación que sea respaldatoria de la provincia de Buenos Aires. No olvides que la provincia de Buenos Aires en muchas oportunidades ha sido deficitaria y necesita (no sólo la de Buenos Aires, sino todas las otras provincias, sobre todo las que se enmarcan en nuestro color político) de la Nación para poder sustentarse y para poder llevar distintas políticas, y sobre todo las infraestructuras que se bajan desde Nación para con las provincias.

Entonces creo que también es el respaldo, la garantía de darle el apoyo a Sergio. Y sobre todo porque Sergio se ha puesto esto como una cuestión ultra desafiante: mostrarles a los ciudadanos, a los habitantes de la Argentina, qué tipo de país queremos llevar adelante. Entendiendo y haciéndose responsable de que la situación no está de la mejor manera posible y que entendemos que desde el 11 de diciembre para adelante arranca otro gobierno que tiene otra impronta.

–Ahora lo llevo al ámbito local, a Roque Pérez. ¿Cómo avanza este último tramo de la campaña, pensando que ya quedan tres semanas para las elecciones generales del 22 de octubre?

Trabajando codo a codo, no solo con los que integran la lista, sino con el equipo técnico. Pero por sobre todas las cosas, sacando a todas esas personas a la calle a hablar con la gente, a recorrer los barrios. Hemos armado jornadas de reuniones barriales para no solo charlar las problemáticas del barrio, del sector, sino también aprovechar la volada y contarles un poco las ideas, los ejes de campaña, y hablar un poquito. Esto del ida y vuelta con el vecino, de que nos planteen las problemáticas que por ahí no son las que planteamos nosotros, y tomar una línea de agenda para, si tenemos la suerte de ser gobierno, poder llevarla adelante y darles solución a esas problemáticas.