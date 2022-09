Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Marcelo Santillán.

Marcelo Santillán

-Recientemente se ha presentado el programa Empleo Independiente. También usted ha presentado un convenio de móviles policiales para la ciudad. Se nota que la gestión municipal avanza con pasos firmes.

Sí, estamos firmando ese convenio de Trabajo Independiente que me parece que debemos fomentar muchísimo y que debe ir enganchado con un nuevo modo de educación. Me parece que los ciudadanos nos tenemos que preparar para ser no monotemáticos sino multifunción ante los vaivenes de la economía.

"Debemos fomentar el trabajo independiente y debe ir enganchado con la educación"

Los jóvenes hoy ven en lo que ha pasado en las generaciones que los precedieron que muchas veces uno es monotemático, trabaja en una empresa durante una pila de años, los vaivenes económicos hacen que esa empresa se radique en otro país o que cierre y se encuentra a los 40 o 50 años sin saber otra cosa que esa tarea desarrollada en una empresa.

Por eso, el trabajo independiente creo que le va a dar a las personas muchísimas más posibilidades de conseguir trabajo en forma continua en distintos lugares.

A partir de octubre del año pasado, en conjunto con el Ministerio de Trabajo de Nación, se puso en nuestra localidad una Agencia de Desarrollo Territorial. Desde el municipio se articularon los planes de Laprida, de Benito Juárez, de Tres Arroyos, San Cayetano y Dorrego. Nuestra región está teniendo muchísimo más vínculo con el Ministerio de Trabajo y se pueden desarrollar todos estos planes que tiene el gobierno nacional.

-El mes pasado Adolfo Gonzáles Chaves cumplió 106 años. ¿En qué contexto encuentra este nuevo aniversario a la ciudad?

Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para el reemplazo de cinco móviles. Ya habíamos reemplazado cinco de la Patrulla Rural en abril. Además, se está haciendo una inversión en lo que es el mejoramiento de las comisarías y del sistema de monitoreo.

Estos 106 años del distrito nos encuentran en una situación financiera complicada. Si bien el municipio no tiene deudas somos un municipio con una coparticipación muy baja y tasas muy bajas. Son reformas estructurales que tenemos que cambiar; la provincia se tiene que poner a trabajar en este tema porque estamos fuertemente perjudicados.

"Pasamos de ser tener un hospital de categoría B en Gonzales Chaves a uno de tecnología intermedia"

Hemos hecho una fuerte inversión en salud. Teníamos un sistema de salud sin guardias activas, sin planta de oxígeno, un solo quirófano, no teníamos terapia intensiva. Hoy podemos decir que tenemos todos estos elementos que te comenté recién. También incorporamos dos ambulancias. Hace poco vino el gobernador Axel Kicillof a inaugurar la sala oncológica. Pasamos de ser un hospital de categoría B a uno de categoría C, de tecnología intermedia.

Esto lleva muchos recursos, y tiene que ser acompañado con recursos municipales y provinciales. A la oposición local le cuesta comprender esta situación y estamos un poco escasos de recursos pero estamos convencidos de que con los servicios que estamos dando los vamos a conseguir.

Y también hay un proyecto importantísimo que va a cambiar la historia del distrito que es el Parque Eólico de la empresa Tenaris con 24 molinos. La energía que va a producir es equivalente a la que consumen 20 distritos como Gonzales Chaves. Así que se trata de una producción de energías limpias importantísima y durante el plazo de construcción, está previsto que termine en agosto del 2023, aportará una importante ocupación de mano de obra tanto local como de la región