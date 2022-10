Your browser doesn’t support HTML5 audio

Jorge Carrera

–Recientemente firmó un convenio con Vialidad Nacional para avanzar con la repavimentación en Tres Lomas.

Así es. El lunes, en las oficinas de Vialidad Nacional, con la presencia de Jorge Ruesga, firmé el convenio de repavimentación de la avenida Roca y Avellaneda (cambia de nombre), que es una calle que hace muchos años, más de treinta, está totalmente arruinada, porque por esa calle, que es paralela a las vías, pasan camiones con cereales, hay una planta con silos. Firmamos el convenio y lo único que falta es el llamado a licitación. Suponemos que a fin de año, o a más tardar principios del año que viene, ya se va a estar repavimentando, junto a la modificación de la calle Sargento Cabral, que son 200 metros del otro lado de la vía, que es la entrada al distrito. Ahí se va a ensanchar la calle y se van a mejorar las luminarias.

Es una obra muy esperada por los treslomenses, porque el deterioro era muy grande. Son unos 1200 metros de asfalto aproximadamente.

–Ya estamos en octubre, se puede empezar a hacer un balance de lo que fue el año. ¿Ha sido positivo el avance de las obras, tanto con convenios nacionales como provinciales, para la ciudad?

Sí, realmente ha sido muy positivo. En lo que va del año hemos podido inaugurar nuevas oficinas en el sector administrativo del hospital, con la presencia de nuestro gobernador, Axel Kicillof. Antes de eso, pudimos inaugurar un centros de atención primaria de la salud (CAPS) con la presencia del (ahora ex) ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. También un centro muy importante, grande, con cinco consultorios, un SUM muy grande para que la comunidad pueda realizar reuniones sociales, etcétera. Y antes, en febrero, con la presencia de la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, abrimos una oficina, la única que tenemos, porque Tres Lomas no tenía oficina de ANSES. Para nosotros fue muy importante, porque toda la gente tenía que viajar hasta Trenque Lauquen o Pehuajó para realizar sus trámites, y hoy ya viene gente de Treinta de Agosto, que está a unos 40 kilómetros (en el partido de Trenque Lauquen), porque le queda más cerca Tres Lomas y hace los trámites acá.

Son inauguraciones realmente muy importantes. Y seguimos con otras obras. Estamos por terminar el matadero, que lo estamos reciclando, que es un matadero hecho por Salamone en la década del ’40 del siglo pasado. Ahí, cuando esté terminado, vamos a instalar la oficina de la Secretaría de Producción y Ambiente. Y continuamos con muchas obras que ya están en marcha: viviendas, un secundario nuevo que está ya en la segunda etapa y calculamos que para abril del año que viene va a estar terminado.

–¿Se piensa en 2023, intendente, o todavía está lejos el año electoral?

No, no está lejos. Pero realmente la gestión te lleva mucho tiempo. Por momentos vamos pensando que queda poco. Veremos cómo se va dando todo. Pero estamos muy contentos con lo que estamos logrando.

–Uno de los debates que han tenido relevancia en las últimas semanas es el de PASO sí, PASO no. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Deberían eliminarse las elecciones primarias?

No sé si eliminarlas. No he podido dedicar el suficiente tiempo como para analizarlo. Personalmente creo que deberían seguir, pero tenemos que repensar algunas cosas. Como toda medida que se toma, a medida que pasa el tiempo, algunas cosas se van deformando. Y creo que en el caso de las PASO algunas cosas se han deformado.

Yo creo que el hecho de que pueda haber elecciones dentro de un mismo frente o partido está muy bueno. Que sean simultáneas me parece que está bien. Pero hay que repensar algunas cosas.

–¿Ve a Axel Kicillof con chances para ser reelecto en la Provincia?

Sí. Creo que, si bien no podemos decir que sea la única persona que tiene chances, él está muy bien visto en toda la Provincia y ha hecho muy buena gestión. Si él decide volver a presentarse, creo que tiene muchas chances.